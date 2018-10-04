 Сенцов почав писати сценарій про життя у в′язниці - Москва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

Сенцов почав писати сценарій про життя у в'язниці - Москва

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов працює над сценарієм до фільму про тюремне життя, повідомили у російській Федеральній службі виконання покарань.

Український режисер Олег Сенцов

Український режисер Олег Сенцов

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов після припинення голодування почав писати сценарій до фільму про життя ув'язнених. "Він вже почав писати сценарій для майбутнього фільму. Це буде розповідь про життя у в'язниці і ув'язнених. Тому натхнення його не покидає", - розповів заступник голови Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії Валерій Максименко в інтерв'ю газеті "Известия", опублікованому у понеділок, 8 жовтня.

Він також повідомив, що Сенцов почав їсти. "Звичайно, поки він їсть потроху, переважно каші і кисломолочні продукти. Так буде десь двадцять днів, після чого його переведуть на звичайну тюремну їжу", - зазначив Максименко. За його словами, медики ФСВП постійно стежать за станом здоров'я Сенцова.

Олег Сенцов засуджений в РФ до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у створенні на території анексованого Росією півострова Крим терористичної організації. Він голодував з 14 травня по 6 жовтня, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в Росії. Сенцов повідомив, що припинив голодування через загрозу початку примусового годування.

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Українська омбудсменка переконана, що Олег Сенцов "у критичному стані". Вона вимагає допуску до ув'язненого та закликала Росію надати Сенцову найкращих незалежних медичних спеціалістів. (05.10.2018)

Росія порушує міжнародні норми і права Олега Сенцова, відмовляючись надати йому необхідну медичну допомогу, заявляє зовнішньополітична служба ЄС. Там закликали звільнити його та інших ув'язнених українців. (08.10.2018)

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що Сенцов перебуває у критичному стані і йому не забезпечують належного медичного супроводу для виходу з голодування. Європейський Союз заявив, що Росія порушує міжнародні норми і права Олега Сенцова, відмовляючись надати йому необхідну медичну допомогу, та закликав негайно звільнити його та інших незаконно ув'язнених українців.

У 2011 році Сенцов зняв фільм "Гамер", який привернув до себе увагу і отримав кілька премій на міжнародних кінофестивалях. У картині за участю непрофесійних акторів розповідається історія підлітка - затятого гравця у віртуальні ігри, звідси і її назва (у перекладі з англійської gamer - "гравець"). Успіх першого фільму допоміг привернути увагу до його нового проекту, фільму "Носоріг" про дітей 90-х років.

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