Сенцов почав писати сценарій про життя у в'язниці - Москва

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов після припинення голодування почав писати сценарій до фільму про життя ув'язнених. "Він вже почав писати сценарій для майбутнього фільму. Це буде розповідь про життя у в'язниці і ув'язнених. Тому натхнення його не покидає", - розповів заступник голови Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії Валерій Максименко в інтерв'ю газеті "Известия", опублікованому у понеділок, 8 жовтня.

Він також повідомив, що Сенцов почав їсти. "Звичайно, поки він їсть потроху, переважно каші і кисломолочні продукти. Так буде десь двадцять днів, після чого його переведуть на звичайну тюремну їжу", - зазначив Максименко. За його словами, медики ФСВП постійно стежать за станом здоров'я Сенцова.

Олег Сенцов засуджений в РФ до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у створенні на території анексованого Росією півострова Крим терористичної організації. Він голодував з 14 травня по 6 жовтня, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в Росії. Сенцов повідомив, що припинив голодування через загрозу початку примусового годування.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що Сенцов перебуває у критичному стані і йому не забезпечують належного медичного супроводу для виходу з голодування. Європейський Союз заявив, що Росія порушує міжнародні норми і права Олега Сенцова, відмовляючись надати йому необхідну медичну допомогу, та закликав негайно звільнити його та інших незаконно ув'язнених українців.

У 2011 році Сенцов зняв фільм "Гамер", який привернув до себе увагу і отримав кілька премій на міжнародних кінофестивалях. У картині за участю непрофесійних акторів розповідається історія підлітка - затятого гравця у віртуальні ігри, звідси і її назва (у перекладі з англійської gamer - "гравець"). Успіх першого фільму допоміг привернути увагу до його нового проекту, фільму "Носоріг" про дітей 90-х років.