 Сенат США готує санкції проти компаній, що будують ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сенат США готує санкції проти компаній, що будують "Північний потік-2"

У Сенаті США зареєстрували законопроет, що передбачає санкції щодо компаній, котрі прокладають труби для "Північного потоку-2".

Сенат США готує санкції проти компаній, що будують Північний потік-2

Верхня палата Конгресу США розгляне законопроект про запровадження санкцій щодо компаній, причетних до будівництва російського магістрального газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", оприлюдненому в вівторок, 14 травня.

Згідно з повідомленням, цей документ авторства сенаторів Теда Круза, Джейн Шахін, Джона Барраса і Тома Коттона зареєстрований у понеділок, 13 травня. Законопроект містить вимогу запровадити санкції стосовно осіб, задіяних в певних видах робіт і послуг, які є критичними для завершення "Північного потоку-2", зокрема послуги глибоководної прокладки труб.

DW.COM

Оскільки ФРН має намір відмовитись від вугілля і атомної енергії, газ стає важливою альтернативою, зазначила голова ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер, виступивши на захист "Північного потоку-2". (02.05.2019)

Консерватор Манфред Вебер, який претендує на посаду голови Єврокомісії, висловився проти нового газопроводу і тим самим проти лінії німецької канцлерки. DW - про позицію уряду ФРН щодо "Північного потоку-2". (26.04.2019)

Під запропоновані санкції не підпадатимуть інші інфраструктурні проекти, в яких можуть бути зацікавлені західні компанії. "Передбачені новим законопроектом санкції не мають на меті зашкодити компаніям Євросоюзу і повністю відповідають духу євроатлантичного співробітництва між США і Європою. Як повідомлялося, раніше Європарламент ухвалив кілька резолюцій із закликом припинити будівництво "Північного потоку-2" через очевидне політичне забарвлення цього проекту й економічного збитку, який він завдає інтересам європейських споживачів", - наголошується в повідомленні НАК "Нафтогаз України".

Як повідомило 14 травня видання Foreign Policy, санкційний законопроект змодельований за санкціями США, спрямованими проти експорту іранської нафти. Зазначається, що згідно з законопроектом, особам, які продають або здають в оренду судна, що використовуються для будівництва "Північного потоку-2", заборонятиметься в'їзд до США, а їхнє майно в США заморожуватиметься. Документ також передбачає низку обмежень для осіб, які надають фінансову, технічну або страхову підтримку таким судам.

Водночас, як повідомив Foreign Policy старший науковий дослідник Центру глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті Річард Нефью, підготовлені сенаторами санкції, безсумнівно, ускладнять будівництво "Північного-потоку-2", однак навряд чи повністю зупинять його.

Нагадаємо, що на початку травня посол США в Німеччині Річард Гренелл вкотре виступив з погрозами санкційних заходів проти німецьких компаній, що беруть участь у проекті газопроводу "Північний потік-2".

Також за темою

Yuriy Vitrenko Direktoren des ukrainischen Energieunternehmens Naftogaz

"Нафтогаз" подав до Єврокомісії скаргу на "Газпром" 06.05.2019

У "Нафтогазі" поскаржились до Європейської Комісії на антиконкурентні дії "Газпрому" через "Північний потік-2" та блокування віртуального реверсу.

Ostseepipeline Nord Stream 2

Посол США у Берліні погрожує німецькими фірмам санкціями через "Північний потік-2" 03.05.2019

Американський посол у Німеччині Гренелл зазначив, що своєю підтримкою газопроводу "Північний потік-2" німецькі фірми "наражаються на санкційний ризик".

Deutschland Nord Stream 2 vor der Insel Rügen | Verlegeschiff Audacia

Найпоширеніші міфи про "Північний потік-2" (відео) 18.02.2019

Чи справді "Північний потік-2" збільшить енергетичну залежність Євросоюзу від РФ, чи замерзне без труби Німеччина і чи можливо зупинити будівництво газопроводу? DW розвіює найпоширеніші міфи про "Північний потік-2".

Реклама

Докладно

Держсекретар США Майк Помпео

Росія і США продовжують конфронтацію

Не варто чекати прориву у російсько-американських відносинах, вважає Міодраг Шоріч.  

Дональд Трамп

Трамп сподівається залагодити торговий конфлікт з Китаєм

Президент США Дональд Трамп розраховує на успіх переговорів, проведених в Китаї главою мінфіну США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  