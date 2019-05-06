Сенат США готує санкції проти компаній, що будують "Північний потік-2"

Верхня палата Конгресу США розгляне законопроект про запровадження санкцій щодо компаній, причетних до будівництва російського магістрального газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", оприлюдненому в вівторок, 14 травня.

Згідно з повідомленням, цей документ авторства сенаторів Теда Круза, Джейн Шахін, Джона Барраса і Тома Коттона зареєстрований у понеділок, 13 травня. Законопроект містить вимогу запровадити санкції стосовно осіб, задіяних в певних видах робіт і послуг, які є критичними для завершення "Північного потоку-2", зокрема послуги глибоководної прокладки труб.

Під запропоновані санкції не підпадатимуть інші інфраструктурні проекти, в яких можуть бути зацікавлені західні компанії. "Передбачені новим законопроектом санкції не мають на меті зашкодити компаніям Євросоюзу і повністю відповідають духу євроатлантичного співробітництва між США і Європою. Як повідомлялося, раніше Європарламент ухвалив кілька резолюцій із закликом припинити будівництво "Північного потоку-2" через очевидне політичне забарвлення цього проекту й економічного збитку, який він завдає інтересам європейських споживачів", - наголошується в повідомленні НАК "Нафтогаз України".

Як повідомило 14 травня видання Foreign Policy, санкційний законопроект змодельований за санкціями США, спрямованими проти експорту іранської нафти. Зазначається, що згідно з законопроектом, особам, які продають або здають в оренду судна, що використовуються для будівництва "Північного потоку-2", заборонятиметься в'їзд до США, а їхнє майно в США заморожуватиметься. Документ також передбачає низку обмежень для осіб, які надають фінансову, технічну або страхову підтримку таким судам.

Водночас, як повідомив Foreign Policy старший науковий дослідник Центру глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті Річард Нефью, підготовлені сенаторами санкції, безсумнівно, ускладнять будівництво "Північного-потоку-2", однак навряд чи повністю зупинять його.

Нагадаємо, що на початку травня посол США в Німеччині Річард Гренелл вкотре виступив з погрозами санкційних заходів проти німецьких компаній, що беруть участь у проекті газопроводу "Північний потік-2".