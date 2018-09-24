Семеро палестинців загинули в сутичках на кордоні із Сектором Гази

Семеро палестинців загинули в п'ятницю, 28 вересня, внаслідок сутичок з ізраїльськими солдатами на кордоні із Сектором Гази. Серед загиблих - двоє підлітків віком 12 та 14 років, повідомило агентство dpa з посиланням на міністерство охорони здоров'я Палестинської національної адміністрації. Ще 506 палестинців дістали поранення, зокрема 90 - вогнепальні.

За даними ізраїльської армії, приблизно 20 тисяч палестинців зібралися на різних ділянках уздовж кордону та жбурляли в солдатів коктейлі Молотова, вибухові пристрої та каміння. У відповідь ізраїльська військова авіація завдала по Сектору Гази двох авіаударів. Ціллю одного з них стала база радикального палестинського руху ХАМАС.

Нагадаємо, що сутички на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази відбуваються практично щотижня з березня. Палестинці, зокрема, вимагають покласти край блокаді Сектору. За даними міністерства охорони здоров'я Палестинської національної адміністрації, за цей час внаслідок сутичок загинули 193 палестинці.