 Семеро палестинців загинули в сутичках на кордоні із Сектором Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2018

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Новини

Семеро палестинців загинули в сутичках на кордоні із Сектором Гази

Внаслідок сутичок з ізраїльськими солдатами на кордоні Сектору Гази загинули семеро палестинців, зокрема двоє підлітків.

Сутички на кордоні Ізраїлю та Сектору Гази (фото з архіву)

Сутички на кордоні Ізраїлю та Сектору Гази (фото з архіву)

Семеро палестинців загинули в п'ятницю, 28 вересня, внаслідок сутичок з ізраїльськими солдатами на кордоні із Сектором Гази. Серед загиблих - двоє підлітків віком 12 та 14 років, повідомило агентство dpa з посиланням на міністерство охорони здоров'я Палестинської національної адміністрації. Ще 506 палестинців дістали поранення, зокрема 90 - вогнепальні.

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Сектор Гази: ізраїльсько-палестинський конфлікт знову загострився. ЄС закликає Ізраїль до стриманості та засуджує дії ХАМАСу. Палестинці знову вийшли на акції протесту, без насильства не обійшлося. (10.08.2018)

Представники радикального палестинського воєнізованого руху ХАМАС після чергового загострення в Секторі Гази оголосили про досягнення перемир'я з Ізраїлем. З боку Ізраїлю інформацію поки не підтвердили. (10.08.2018)

За даними ізраїльської армії, приблизно 20 тисяч палестинців зібралися на різних ділянках уздовж кордону та жбурляли в солдатів коктейлі Молотова, вибухові пристрої та каміння. У відповідь ізраїльська військова авіація завдала по Сектору Гази двох авіаударів. Ціллю одного з них стала база радикального палестинського руху ХАМАС.

Нагадаємо, що сутички на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази відбуваються практично щотижня з березня. Палестинці, зокрема, вимагають покласти край блокаді Сектору. За даними міністерства охорони здоров'я Палестинської національної адміністрації, за цей час внаслідок сутичок загинули 193 палестинці.

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Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)

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