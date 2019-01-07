 Семеро мігрантів потонули у внутрішньому озері в Туреччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2019

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Новини

Семеро мігрантів потонули у внутрішньому озері в Туреччині

Внаслідок перекидання човна на озері Ван на сході Туреччини загинуло семеро мігрантів. Навіщо вони вирішили перетнути озеро, яке не межує з жодною іншою країною, поки невідомо.

Човен із мігрантами перекинувся поблизу берега озера Ван у Туреччині

Човен із мігрантами перекинувся поблизу берега озера Ван у Туреччині

Під час аварії човна, на якому мігранти намагалися перетнути озеро Ван, що знаходиться у східній Туреччині, загинули семеро осіб. Про це у четвер, 26 грудня, повідомили у офісі губернатора турецької провінції Бітліс.

DW.COM

У порівнянні з минулим роком кількість незаконних в'їздів до Євросоюзу цього року скоротиться на 10 відсотків, заявив очільник Frontex Фабріс Леггері. Порівняно з 2015 роком ця цифра зменшиться майже в десять разів. (25.12.2019)

Цього року значно зросла кількість нелегальних мігрантів, які прибувають до країн-членів ЄС з Туреччини. Більшість з них прибули до Греції. У країні більшість таборів для мігрантів переповнені, умови у них незадовільні. (17.12.2019)

Туреччина не може впоратися з новою хвилею біженців із Сирії, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, країни ЄС відчують вплив цієї хвилі, якщо насильство на північному заході Сирії не буде припинено. (23.12.2019)

Згідно з повідомленням, п'ятеро мігрантів загинули на місці трагедії, а ще двоє - вже після доправлення у лікарню. При цьому було врятовано 64 особи.

Човен перекинувся приблизно о третій ранку, в момент, коли він майже досяг берега призначення. Серед мігрантів, що перебували на човні, були переважно афганці, пакистанці та громадяни Бангладеш.

Озеро Ван знаходиться на кордоні двох турецьких провінцій - Бітліс та Ван - і не межує з жодною країною. Втім, воно знаходиться неподалік від турецького кордону з Іраном, звідки мігранти потрапляють у Туреччину, аби далі продовжити шлях в напрямку Європи. Серед них зазвичай переважають афганці, зокрема з великих іранських таборів для афганських біженців.

Навіщо мігрантам знадобилося перетинати озеро, поки не з'ясовано.

Нагадаємо, що у 2019 році берегів Італії дісталося вдвічі менше мігрантів, ніж у попередньому році. Також у Frontex повідомили про суттєве зменшення кількості незаконних перетинів кордонів ЄС у поточному році.

Водночас, кількість нелегальних мігрантів з Туреччини цього року значно зросла. Більшість з них привбуває до Греції. 23 листопада турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пригрозив ЄС повторенням міграційної кризи 2015 року.

Дивитись відео 03:56

Німеччина - країна мігрантів? Міфи та правда (19.11.2019)

  • Біженці на кордоні Греції та Македонії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балканський маршрут"

    Дотепер головний маршрут біженців до Західної Європи проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції. Зараз на кордоні Греції та Македонії зібралось кілька тисяч мігрантів.

  • Альтернативні шляхи для біженців

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Угода з Туреччиною: ефективність під питанням

    ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.

  • Човен з біженцями у Середземному морі

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Італією

    Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.

  • Кордон Албанії та Греції.

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Албанією

    Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.

  • Біженці на турецько-болгарському кордоні

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Болгарією

    Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.

  • Карпати у Румунії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Румунією

    Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.

  • Мігранти на кордоні Росії та Фінляндії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Арктичний маршрут"

    З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.

  • Патруль прикорднників на кордоні Латвії та Росії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балтійський маршрут"

    Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.

    Автор: Олександра Йолкіна


DW.COM

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

Після закриття так званого "балканського маршруту" біженці почали шукати обхідні шляхи проникнення до Європи. Але не всі з них безпечні. У фотогалереї DW - про альтернативні шляхи, якими йдуть мігранти. (31.03.2016)  

Аудіо й відео до теми

Німеччина - країна мігрантів? Міфи та правда (19.11.2019)  

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