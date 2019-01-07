Семеро мігрантів потонули у внутрішньому озері в Туреччині

Під час аварії човна, на якому мігранти намагалися перетнути озеро Ван, що знаходиться у східній Туреччині, загинули семеро осіб. Про це у четвер, 26 грудня, повідомили у офісі губернатора турецької провінції Бітліс.
Згідно з повідомленням, п'ятеро мігрантів загинули на місці трагедії, а ще двоє - вже після доправлення у лікарню. При цьому було врятовано 64 особи.
Човен перекинувся приблизно о третій ранку, в момент, коли він майже досяг берега призначення. Серед мігрантів, що перебували на човні, були переважно афганці, пакистанці та громадяни Бангладеш.
Озеро Ван знаходиться на кордоні двох турецьких провінцій - Бітліс та Ван - і не межує з жодною країною. Втім, воно знаходиться неподалік від турецького кордону з Іраном, звідки мігранти потрапляють у Туреччину, аби далі продовжити шлях в напрямку Європи. Серед них зазвичай переважають афганці, зокрема з великих іранських таборів для афганських біженців.
Навіщо мігрантам знадобилося перетинати озеро, поки не з'ясовано.
Нагадаємо, що у 2019 році берегів Італії дісталося вдвічі менше мігрантів, ніж у попередньому році. Також у Frontex повідомили про суттєве зменшення кількості незаконних перетинів кордонів ЄС у поточному році.
Водночас, кількість нелегальних мігрантів з Туреччини цього року значно зросла. Більшість з них привбуває до Греції. 23 листопада турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пригрозив ЄС повторенням міграційної кризи 2015 року.
-
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Балканський маршрут"
Дотепер головний маршрут біженців до Західної Європи проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції. Зараз на кордоні Греції та Македонії зібралось кілька тисяч мігрантів.
-
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Угода з Туреччиною: ефективність під питанням
ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.
-
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Італією
Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.
-
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Албанією
Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.
-
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Болгарією
Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.
-
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Румунією
Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.
-
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Арктичний маршрут"
З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.
-
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Балтійський маршрут"
Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.
Автор: Олександра Йолкіна