Семеро мігрантів потонули у внутрішньому озері в Туреччині

Під час аварії човна, на якому мігранти намагалися перетнути озеро Ван, що знаходиться у східній Туреччині, загинули семеро осіб. Про це у четвер, 26 грудня, повідомили у офісі губернатора турецької провінції Бітліс.

Згідно з повідомленням, п'ятеро мігрантів загинули на місці трагедії, а ще двоє - вже після доправлення у лікарню. При цьому було врятовано 64 особи.

Човен перекинувся приблизно о третій ранку, в момент, коли він майже досяг берега призначення. Серед мігрантів, що перебували на човні, були переважно афганці, пакистанці та громадяни Бангладеш.

Озеро Ван знаходиться на кордоні двох турецьких провінцій - Бітліс та Ван - і не межує з жодною країною. Втім, воно знаходиться неподалік від турецького кордону з Іраном, звідки мігранти потрапляють у Туреччину, аби далі продовжити шлях в напрямку Європи. Серед них зазвичай переважають афганці, зокрема з великих іранських таборів для афганських біженців.

Навіщо мігрантам знадобилося перетинати озеро, поки не з'ясовано.

Нагадаємо, що у 2019 році берегів Італії дісталося вдвічі менше мігрантів, ніж у попередньому році. Також у Frontex повідомили про суттєве зменшення кількості незаконних перетинів кордонів ЄС у поточному році.

Водночас, кількість нелегальних мігрантів з Туреччини цього року значно зросла. Більшість з них привбуває до Греції. 23 листопада турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пригрозив ЄС повторенням міграційної кризи 2015 року.

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