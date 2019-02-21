 Секс-працівниці у Києві вимагають від поліції захисту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2019

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Новини

Секс-працівниці у Києві вимагають від поліції захисту

Проституція в Україні перебуває поза законом, тому насильство в галузі залишається безкарним, вважають правозахисники. Разом з секс-працівницями вони вийшли на акцію протесту в Києві.

Symbolbild Prostitution Freier (picture-alliance/rolf kremming)

Перед будівлею міністерства внутрішніх справ у Києві в п'ятницю, 1 березня, відбулась акція, організована "Легаллайф-Україна" та Amnesty International-Україна. Її учасники - секс-працівниці та представники правозахисних організацій - напередодні Міжнародного дня прав секс-працівників, що відзначають 3 березня, скаржились на ігнорування з боку правоохоронців та вимагали захисту від насильства та криміналітету.

"Минулого року перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві група чоловіків нападала на секс-працівниць на всіх трасах міста. Жінок обливали зеленкою, обрізали їм волосся, погрожували застосувати кислоту. Одна з дівчат звернулася на 102, але патрульні навіть не підійшли до дівчат, а почали спілкувалися саме з нападниками", - пригадує Наталія Ісаєва, директорка благодійної організації секс-працівників "Легалайф-Україна". Вона стверджує, що на "гарячу лінію" очолюваної нею організації ледь не щодня надходять скарги на бездіяльність чи навіть насильство з боку поліції.

Наталія Ісаєва, директорка Легалайф-Україна

Наталія Ісаєва, директорка "Легалайф-Україна"

Криміналізована, але безкарна

Згідно з законодавством проституція в Україні заборонена. За безпосереднє надання сексуальних послуг накладається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 3200 гривень або громадських робіт. В єдиному державному реєстрі судових рішень DW відшукала 14 судових постанов про накладення штрафів за проституцію за весь 2018 рік. Водночас у громадській організації "Альянс громадського здоров'я" нараховують щонайменше 80 тисяч секс-працівників по всій країні.

За утримання "будинків розпусти" чи сутенерство передбачена уже кримінальна відповідальність - за обтяжуючих обставин до позбавлення волі на термін до 15 років. За відповідними статтями українські суди минулого року винесли загалом понад сто вироків.

На акції напередодні Міжнародного дня прав секс-працівників у Києві

На акції напередодні Міжнародного дня прав секс-працівників у Києві

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International вважають, що саме кримінальний шлейф позбавляє секс-працівників захисту поліції. "Ми закликаємо державу до декриміналізації та депеналізації секс-роботи. Україна повинна гарантувати індустрії можливість розробляти закони, що впливають на її життя і безпеку", - заявила під час акції директорка українського представництва організації Оксана Покальчук.

На акції у Києві були присутні кілька десятків людей. 

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