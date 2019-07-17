Секретар РНБО Олександр Данилюк обіцяє реформу СБУ

Олександр Данилюк вважає, що СБУ має зосередитися на контррозвідці і відкинути інші непритаманні спецслужбі функції, зокрема боротьбу з економічними злочинами та корупцією.
Реформа сфери безпеки в Україні зараз стоїть на порядку денному, зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олександр Данилюк в інтерв'ю "24 каналу" в неділю, 28 липня. Він переконаний, що без реформування Служби безпеки України решта реформ абсолютно не матимуть сенсу.
"СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері - це контррозвідка", - заявив Данилюк.
Він також повідомив про необхідність прибрати додаткові функції СБУ, які непритаманні спецслужбам, зокрема боротьбу з корупцією і порушеннями в економічній сфері. Як зазначив Данилюк, наміри з реформування служби безпеки активно підтримуються міжнародними партнерами України, а також президентом.
Для внесення необхідних змін до законодавства, котрі уможливлять реформу СБУ, вже створено спеціальну групу. На думку Данилюка, СБУ, українські та західні партнери мають бути долучені до створення відповідних законопроектів.
Призначення Олександра Данилюка секретарем РНБО відбулося після початку каденції президента України Володимира Зеленського в травні 2019 року. На позачергових виборах до Верховної Ради України в липні пропрезидентська партія "Слуга народу" здобула перемогу та зможе сформувати в наступному парламенті однопартійну більшість.
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