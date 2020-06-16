Сезонні працівники: "Німеччина? Ніколи знову!"

"Я більше ніколи не приїду в Німеччину, навіть у відпустку, навіть погостити. Нізащо в світі!". Маріана Костеа працювала два місяці на фермі у Баварії. Довше не витримала - неоплачувана понаднормова робота, брудні місця масового проживання і жодних заходів безпеки проти коронавірусу. "Я не змирилася з тим, що ми восьмеро спали в одній спальні, що восьмеро людей користувалися однією ванною кімнатою та 30 - спільною кухнею", - розповідає сезонна робітниця на зборах врожаю із Румунії у репортажі DW "Скандал у системі". У маленькому автобусі із вісьмома сидіннями на поле вранці вивозили, а ввечері забирали по 14-15 осіб, розповідає жінка. Заходи безпеки проти коронавірусу у Німеччині виглядають інакше, і вони мали би діяти також для сезонних робітників.

Коронавірус - лакмусовий папірець для давно відомих проблем

Маріана Костеа - одна з багатьох сезонних робітниць зі Східної Європи, які в останні тижні та місяці насмілилися говорити про нестерпні умови праці у Німеччині, зокрема, у м'ясовиробництві, у галузі доставки, опіки над літніми людьми, на будівництві чи на фермах. Ці проблеми відомі вже багато років, зізнається федеральний міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) : "Корона - наче лакмусовий папірець, - заявив Гайль на пресконференції у Берліні. -Очевидними стають речі, які вже раніше були проблемними".

Відрядна робота на м'ясовиробництві: "Після цього ти ніякий"

Про це розповідає і Алекс Б. у відеорепортажі DW. Чоловік хоче залишатися неупізнаним, його обличчя приховане, голос змінений. Він боїться можливих репресій. Два роки він працював на найбільшого виробника м'яса у Німеччині - компанію Tönnies: "Вони нас перевантажували. Замість восьми робочих годин, не враховуючи 45 хвилин обідньої перерви, ми працювали до 13 годин на день. Після цього ти ніякий, зокрема, психологічно".

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"Вони" - це підрядники, на яких працює більшість робітників зі Східної Європи. Алекс Б. уклав контракт не безпосередньо з німецьким м'ясовиробником, а із посередником - сторонньою фірмою, яка бере на себе частину роботи на м'ясокомбінаті. Такі робітники працюють на умовах фірми-посередника. Відповідальність за умови праці теж несе підрядник, а не м'ясовиробник.

Для більшості таких найманих працівників діє відрядна оплата праці: оплачується не кількість годин, а обсяг виконаних робіт. І цей обсяг неможливо виконати за вісім годин. Така система експлуатації, каже Алекс Б. Хто протестує, того швидко звільняють, і взагалі, німецьке трудове право тут не діє, додає чоловік.

Заходів безпеки проти коронавірусу теж практично не було. У понад 1500 з близько 7000 працівників комбінату Tönnies в місті Реда-Віденбрюк на початку червня виявили коронавірус. Локдаун торкнувся усього регіону Гютерсло. Прокуратура перевіряє компанію Tönnies та низку фірм-підрядників на предмет недотримання закону про захист від інфекцій.

Проти компанії Tönnies прокуратура проводить перевірку

Фірми-підрядники - мережа, яку важко контролювати

Система фірм-підрядників та посередників, які часто самі є вихідцями з країн Східної Європи, утворює непрозору мережу, яку важко контролювати. Чи справді це так неможливо у соціальній державі Німеччина регулярно перевіряти, де селять робітників та за яких умов вони працюють? Теоретично можливо, каже у розмові з DW Маріус Ганґану (Marius Hanganu) з проєкту "Чесна мобільність". Чоловік народився в Румунії, надає від Федерації профспілок консультації сезонним робітникам та найманцям фірм-посередників зі Східної та Південної Європи. Перевіряти умови проживання та праці повинні німецька митниця та санепідемстанція, розповідає чоловік. Утім, під час таких перевірок не все протікає спокійно, ось приклад з Баварії: "Про три візити контролерів було попередньо відомо. Цікаво, чому у такій структурі як митниця трапляються такі "витоки"… тому що там є "свої люди". І це не проблема керівництва регіональної митниці, а значно вищого рівня, на якому збирається інформація", - каже Ганґану.

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Серйозний закид. На запит у митниці, чи відомі їм такі випадки попередження компанії про візити контролерів, репортер DW отримав коротку відповідь: "Щодо цього інформації немає!".

Повідомлення про зростання числа інфікованих коронавірусом на фермах та м'ясокомбінатах змусили політиків вдатися до дій. З 1 січня 2021 року посередницькі контракти, принаймні на м'ясовиробництві, повинні заборонити. Це означає, що німецькі м'ясовиробники повинні самі наймати людей на роботу. Міністр праці ФРН Губертус Гайль представив відповідний проєкт закону, який депутати повинні розглянути у Бундестазі після літніх канікул. Чому такі регулювання не поширюються на інші галузі, у яких панує подібна ситуація, міністр конкретної відповіді не дав: "У нас є інші галузі, де ідеться про контроль охорони праці. Заходи контролю будуть підвищені, щоб ми могли активніше діяти у потенційно небезпечних сферах", - відповів міністр на запитання DW.

Карантин на фермі у громаді Маммінґ (Баварія)

Корона як шанс?

Нинішній спалах коронавірусної інфекції в Баварії знову поновив дискусію про недостатні заходи безпеки та незадовільний контроль. На одній сільськогосподарській фермі у громаді Маммінґ понад 170 із близько 500 сезонних робітників заразилися на COVID-19. Усе виробництво закрили на карантин. Більшість робітників походять із Румунії, деякі з Болгарії, Угорщини та з України.

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Свідоме недотримання правил гігієни та інших правил поведінки під час коронавірусу - головні причини масового зараження, пояснив баварський прем'єр-міністр Маркус Зедер (Markus Söder) на пресконференції у понеділок. Як наслідок, він вимагає жорсткішого контролю "вдень і вночі" та "без попередження". За недотримання правил гігієни штрафи повинні підняти з 5000 до 25000 євро. Окрім цього, усі сезонні робітники у Баварії повинні пройти тест на коронавірус, оголосив Зедер. Не виключено, що локдаун може торкнутися всього регіону.

Корона стала лакмусовим папірцем для роками відомої системної проблеми нелюдських умов праці на деяких підприємствах у Німеччині. Але, можливо, вона стане й шансом для сотень тисяч робітників зі Східної Європи, умови праці та проживання яких нині мають покращити. Без коронавірусу все залишалося би, як було, переконаний Алекс Б. Нині чоловік випробовує долю на іншому німецькому м'ясокомбінаті. Цього разу він у штаті працівників. Каже, що більше не дозволить себе експлуатувати.