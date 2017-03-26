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Німецький автогонщик Себастьян Феттель є пілотом Формули-1. 2008-го року він став наймолодшим переможцем Гран-прі в історії Формули-1. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.