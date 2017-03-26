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Себастьян Феттель

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Себастьян Феттель".

Німецький автогонщик Себастьян Феттель є пілотом Формули-1. 2008-го року він став наймолодшим переможцем Гран-прі в історії Формули-1. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німець Феттель вперше за півтора року переміг у Гран-прі Формули-1

Німець Феттель вперше за півтора року переміг у Гран-прі "Формули-1" 26.03.2017

Себастьян Феттель розпочав сезон 2017 року з блискучої перемоги в Австралії, випередивши Льюїса Гамільтона майже на 10 секунд.

Феттель домінує у "Формулі-1" 28.10.2013

Себастіан Феттель знову чемпіон світу. Учетверте поспіль. Ще за чотири етапи до завершення сезону німецький гонщик Red Bull дав переконливий сигнал свого домінування в найпрестижніших автоперегонах.
Себастьян Феттель - чотириразовий чемпіон світу Формули-1

Себастьян Феттель - чотириразовий чемпіон світу "Формули-1" 27.10.2013

Себастьян Феттель у четвертий раз поспіль виграв найпрестижніші автоперегони "Формула-1". На черговому етапі чемпіонату світу в Індії у неділю, 27 жовтня, він здобув титул чемпіона.
Себастьян Феттель став наймолодшим дворазовим чемпіоном «Формули-1»

Себастьян Феттель став наймолодшим дворазовим чемпіоном «Формули-1» 09.10.2011

Німецький гонщик Себастьян Феттель захистив свій титул чемпіона світу у "Формулі-1". 24-річний Феттель у неділю (9 жовтня) фінішував третім на Гран-прі у Японії, забезпечивши собі перемогу за підсумком балів.
Шумахер-2: німець Феттель став наймолодшим чемпіоном світу F-1

Шумахер-2: німець Феттель став наймолодшим чемпіоном світу F-1 14.11.2010

Німецький автогонщик Себастьян Феттель став наймолодшим чемпіоном з "Формули-1" після здобуття перемоги на Гран-прі Абу-Дабі. Бездоганна гонка завершує вдалий сезон для Феттеля і його команди Red Bull.