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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Себастьян Феттель".
Німецький автогонщик Себастьян Феттель є пілотом Формули-1. 2008-го року він став наймолодшим переможцем Гран-прі в історії Формули-1. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.