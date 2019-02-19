Світ моди та політики згадують кутюр'є Карла Лаґерфельда

Померлого у вівторок, 19 лютого,легендарного німецького кутюр'є Карла Лаґерфельда (Karl Lagerfeld) згадують як представники модельного бізнесу, так і політичні діячі.

"Велетенською особистістю" назвав померлого німецького законодавця моди міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер в ефірі радіокомпанії RTL. Голова Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) охарактеризував Лаґерфельда як "великого творчого духа, посла креативної Німеччини", пише dpa.

Cтатс-міністр у європейських справах МЗС ФРН Міхаель Рот (Michael Roth) визнав, що Лаґерфельд, "мабуть, зробив більше для німецько-французьких відносин, ніж багато політиків". Про це Рот написав у мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Мер столиці Франції Анн Ідальго назвала Лаґерфельда "втіленням Парижа", цитує інформагенція dpa.

З сумом і жалем на відхід у вічність відомого кутюр'є відреагували у світі моди та мистецтва. У керівництві міжнародного холдингу LVMH, котрий представляє діяльність марки Louis Vuitton, зазначили, що зі смертю Лаґерфельда "мода та культура втратили великого натхненника". Померлого законодавця моди в LVMH визнали "креативним генієм".

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Модельєр Харальд Глеклер зауважив, що світові бракуватиме Лаґерфельда, який був "знаковою ексцентричною особою". Ще один модельєр Міхаель Міхальський (Michael Michalsky) визнав, що обрав кар'єру модельєра саме завдяки прикладу Лаґерфельда, котрий був також його особистим другом. "Світ потьмянів", - так відреагував Міхальський на смерть Лаґерфельда. Акторка Вероніка Феррес (Veronica Ferres) назвала померлого "видатним митцем".

Як повідомлялося, Німецький кутюр'є Карл Лаґерфельд помер в одній з лікарень передмістя Парижа. 85-річного кутюр'є доправили до лікарні машиною швидкої допомоги після того, як тому стало зле.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Про смерть відомого німецького модельєра і креативного директора дому Chanel стало відомо 19 лютого. Карл Лаґерфельд помер у Парижі у віці 85 років. Про це повідомив французький журнал Paris Match. Що залишив після себе король моди?

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Народився Карл у німецькому Гамбурзі, в родині власника фабрики з виробництва згущеного молока. Коли місто 1944 року бомбардували, родина переїхала до маєтку в Шлезвіг-Гольштейні. Саме там Лаґерфельд провів більшу частину дитинства. Свої дитячі фото Лаґерфельд показував украй рідко. Це фото зроблене вже в зрілому віці - близько 30 років тому.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд У 1953 році Лаґерфельд переїхав із Німеччини до Парижа, де його кар'єра стрімко пішла вгору. У віці лише 20 років він здобув перше місце на конкурсі, організованому Міжнародним секретаріатом з шерсті IWS, за створення жіночого пальто жовтого кольору. Ів Сен-Лоран теж брав участь у конкурсі, проте посів лише третє місце.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд У середині 1960-х Карл Лаґерфельд працював для римського лейбла Fendi, що традиційно спеціалізується на виробництві одягу та аксесуарів зі шкіри та хутра. Молодий дизайнер буквально здійснив революцію в цій сфері: хутряні вироби стали легшими за вагою, набули цілком нових форм та кольорів.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Лаґерфельд не боявся перефарбовувати та різати хутро, поєднуючи шматки наново, створюючи дивні силуети. Він же вигадав відомий тепер на весь світ логотип Fendi - з двох латинських літер F. На фото - ескізи моделей для Fendi.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Два періоди свого творчого життя Лаґерфельд присвятив будинку моди Chloé: із 1964-го по 1984-й, а потім - з 1992-го по 1997-й. Культового статусу набули сукні, які майстер розмалював від руки. У 1972 році він створив відому колекцію, на яку його надихнув стиль ар-деко.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд У 1974 році Лаґерфельд заснував свою власну лінію моди - Karl Lagerfeld Impression. Ці його роботи відрізняються від усіх інших. Вони набагато ближчі до його власного стилю одягу: андрогінні силуети, жодних яскравих малюнків, переважно чорний колір, акцент на плечах та на талії.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд У 1983 році Карл Лаґерфельд став художнім директором будинку моди Chanel. Традиційному твідовому костюму він надав новий блиск: з'явилися нові форми, варіанти оздоби, ґудзики. На зміну важковаговому консерватизму прийшла грайлива легкість.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Саме Лаґерфельд почав "виносити сміття з хати" у модній індустрії. Якщо раніше назву лейбла вказували хіба що на підбивці, то тепер її стало видно і на зовнішніх деталях: ґудзиках, пасках, сумках та інших аксесуарах. На фото - моделі, створені для Chanel упродовж останніх років.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Працюючи для Chanel, Лаґерфельд, який любить експерименти з новими матеріалами, створював костюми та сукні не лише із джерсі та твіду, але й зі шкіри, латексу, неопрену. Те саме можна сказати про сумки та взуття. Уява майстра не знала кордонів!

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Карл Лаґерфельд був не лише модельєром. Він завжди захоплювався фотографією: організував кілька виставок, випустив кілька альбомів та був лауреатом престижних міжнародних нагород у цій сфері. Лаґерфельд відомий і як творець парфумів. У Парижі він заснував власний видавничий дім, відкрив книгарню. Його особиста бібліотека нараховує понад 300 тисяч томів.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Відтоді, як 1989 року помер супутник життя Лаґерфельда, кутюр'є волів жити на самоті. Він ніколи не був у шлюбі і не мав дітей. У 2000 році Лаґерфельд вирішив схуднути і за 13 місяців жорсткої дієти скинув 42 кілограми, про що відразу написав книжку. За його словами, він стежив за вагою, щоби без проблем носити вузькі костюми, без яких жити не міг.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Його часто критикували за співпрацю з худорлявими моделями, проте Лаґерфельд наполягав на своєму. У 2004 році він створив колекцію для шведської компанії H&M, що виробляє недорогий модний одяг для молоді. Побачивши, що його силуети випустили не лише в "худих", але й у "повних" розмірах, кутюр'є розізлився.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд Як дизайнер він створив, зокрема, вдягненого як він сам плюшевого ведмедика, пляшку Coca-Cola, що вийшла обмеженим накладом, колекцію шоломів для мотоциклістів, колекцію прикрас для фірми Swarovski, колекцію взуття для італійського лейбла Hogan. У вигаданих Лаґерфельдом костюмах на сцену виходили Мадонна та Кайлі Міноуг, зірки Віденського оперного театру та міланської "Ла Скали".

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд А ще він обожнював свою кицьку на прізвисько Шупетт: створював для неї колекції одягу та аксесуарів, а також профілі в соціальних мережах, знімався з нею в рекламі.

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави Король моди Карл Лаґерфельд 22 січня Карл Лаґерфельд уперше пропустив показ у Парижі, на якому Chanel представив свою весняно-літню колекцію. Цього дня він відчув утому, повідомили представники будинку моди. Даний випадок став першим сигналом для серйозного занепокоєння щодо стану здоров'я кутюр'є. Автор: Дар'я Брянцева, Дмитро Губенко



Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем Нова зірка на модельному небосхилі У 1990-ті роки на світовому модельному небосхилі зійшла нова зірка - блондинка з Німеччини Клаудія Шиффер (Claudia Schiffer). Красуню "відкрив" на дискотеці в Дюссельдорфі метр модельного бізнесу Мішель Леватон. 30 років минуло відтоді. Журнал Vogue присвятив цьому ювілею спеціальний серпневий номер, який вийшов напередодні 47-річчя Клаудії Шиффер.

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем Рослява красуня Клаудія Шиффер народилася 25 серпня 1970 року неподалік Дюссельдорфа в родині успішного юриста. Вона має сестру і двох братів. Зріст супермоделі 180 см, вага - 58 кг. Об’єм грудей - 95 см, талії - 62 см, стегон - 92 см. Здавалося би, такій фігурі може позаздрити будь-яка жінка. Сама ж Клаудія у юності соромилася: вважала себе незграбною і рослявою.

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем Старт у Парижі Клаудія хотіла стати адвокатесою, і коли їй запропонували спробувати сили в модельному бізнесі, подумала, що це розіграш. Однак Мішель Леватон, директор відомого паризького модельного агентства, зміг переконати дівчину та її батьків у тому, що це серйозно. Завдяки йому Клаудія поїхала в 1987 році до Парижа. А вже за рік її фото потрапило на обкладинку французького журналу Elle.

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем З німецькою старанністю Ця дівчина з німецької провінції жодної гадки не мала про модельний бізнес, але вирізнялась дисциплінованістю та старанністю. В Парижі, де спокуси чекають на кожному кроці, вона не дозволяла собі нічого, що могло би негативно позначитися на її кар’єрі - ані участі у вечірках, ані походів до нічних клубів. До того ж, була кмітливою і швидко засвоювала нове.

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем Муза Карла Лаґерфельда Старанність і залізна дисципліна Клаудії окупилися сповна: у 1988 році вона отримала вигідний контракт від Chanel, а художній директор марки – Карл Лаґерфельд оголосив біляву красуню своєю музою. Фото із зображенням Клаудії прикрашали обкладинки багатьох глянцевих журналів. У цьому вона рекордсменка, що зафіксовано "Книгою рекордів Гіннесса".

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем Роман із Девідом Копперфілдом У 1993 році на гала-концерті в Берліні Клаудія Шиффер познайомилася із зірковим американським ілюзіоністом Девідом Копперфілдом. Через рік вони заручилися, але до весілля справа так і не дійшла. У 1997 році пара розійшлася. Одна з версій: цей роман був лише піар-акцією, завдяки якій дві зірки хотіли привернути до себе більшу увагу. Але це тільки гіпотеза…

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем Не лише лаври У 1995 році Кладію Шиффер визнали найгарнішою дівчиною світу за версією журналу Paris Match. На цій хвилі топ-модель вирішила зачепитися на телебаченні й почала вести ток-шоу, обговорюючи дурнички зі знаменитостями. На фото – сцена із третьої та останньої її програми, інтерв’ю з автогонщиком Міхаелем Шумахером. Шоу вийшло нудним. Проект провалився.

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем Найбільш оплачувана модель У свої найкращі роки Клаудія Шиффер була найкраще оплачуваною моделлю в світі. Її денний гонорар становив близько 50 тисяч доларів. Плюс рекламні зйомки – такі, приміром, як у 1996 році, разом із топ-моделлю Сінді Кроуфорд і тенісистом Андре Агассі. Вони прилетіли до Лондона на перефарбованому в синій колір літаку Concorde, таким чином рекламуючи виготовлену на честь Олімпіади синю Pepsi Cola.

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем Що було із принцем Вільямом? Клаудія зачаровувала багатьох чоловіків. У 2002 році, коли їй було вже за тридцять, з’явилися чутки про її роман із принцом Вільямом, якому тоді було лише 20 років. Сама Клаудія пізніше стверджувала, що вони з принцом просто вирішили трохи пожартувати, розіграти журналістів. На цьому фото модель вручає кубок принцу Вільяму, який переміг під час благодійного турніру з кінного поло.

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем Життя після подіуму Тепер для Клаудії Шиффер найголовніше – родина. Колишня супермодель живе в Лондоні разом із британським продюсером і режисером Метью Воном, за яким вона заміжня вже 15 років, сином Каспаром і доньками Клементиною і Козимою. Це фото зроблене 2008 року. Клаудія намагається не оприлюднювати подробиць свого приватного життя, і в пресі її родинні фото -велика рідкість. Автор: Наталія Корольова

