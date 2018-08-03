 Світовий банк готує Україні гарантію на 650 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2018

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Новини

Світовий банк готує Україні гарантію на 650 мільйонів доларів

Умовою для отримання гарантії є угода з Міжнародним валютним фондом та продовження здійснення реформ. Завдяки їй Україна зможе запозичити близько 800 мільйонів доларів.

Світовий банк готує гарантію для України

Світовий банк готує гарантію для України

Світовий банк на прохання уряду України здійснює підготовку гарантійної операції на 650 мільйонів доларів на підтримку основних реформ для економічного зростання, фіскальної стійкості та поліпшення управління. Про це банк повідомив у четвер, 16 серпня, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Після завершення підготовки та затвердження нової операції, Україна отримає гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 650 мільйонів доларів, що допоможе запозичувати близько 800 мільйонів доларів на зовнішніх ринках", - повідомив банк.

Умовою надання гарантії є завершення всіх дій за розпочатими реформами та сприятлива макроекономічна ситуація. Зокрема, банк вважає критичним вступ у силу законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування", які були прийняті українським парламентом в липні.

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Звістку про приїзд місії МВФ до Києва у вересні експерти оцінюють як добрий знак. В України з'явився шанс вже у жовтні отримати довгоочікуваний транш. Щоправда, уряду все ще потрібно виконати для цього низку вимог. (14.08.2018)

Місія Міжнародного валютного фонду працюватиме в Києві в період з 6 до 19 вересня, повідомив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман. (13.08.2018)

Банк також вказує, що критичним для уряду є досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом за четвертим переглядом програми розширеного фінансування EFF, без якої нова гарантійна операція не зможе бути здійснена.

"Світовий банк закликає уряд України завершити всі необхідні дії за розпочатими реформами та досягти угоди із МВФ за четвертим переглядом програми кредитування", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, місія МВФ із четвертого перегляду програми EFF прибуде до України 6 вересня. Український уряд і Нацбанк розраховують, що за підсумками її роботи буде прийнято рішення про виділення країні п’ятого траншу кредиту на суму близько 1,9 мільярда доларів.

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