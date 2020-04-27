 Світовий банк виділяє Україні ще 135 мільйонів доларів на охорону здоров′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2020

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Світовий банк виділяє Україні ще 135 мільйонів доларів на охорону здоров'я

Світовий банк схвалив виділення Україні додаткових 135 мільйонів доларів на охорону здоров'я. 35 мільйонів з них спрямують на протидію поширенню епідемії COVID-19.

Світовий банк виділить Україні додатково 135 мільйонів доларів на охорону здоров'я

Світовий банк виділить Україні додатково 135 мільйонів доларів на охорону здоров'я

Рада директорів Світового банку схвалила в понеділок, 27 квітня, виділення Україні додаткових 135 мільйонів доларів США для фінансування проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Про це йдеться у повідомленні на сайті Світового банку.

"Надання додаткових 135 мільйонів доларів допоможе Україні здійснити важливу модернізацію лікарень та реформи, а також допоможе провести навчання тисяч українських лікарів щодо надання сучасних медичних послуг", - зазначається в повідомленні.

"Це додаткове фінансування допоможе Україні модернізувати близько 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, що дозволить лікарням виконувати складні медичні процедури з використанням високотехнологічного обладнання і відповідних протоколів лікування", - заявив виконувач обов'язків директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер. За його словами, пацієнти зможуть обирати будь-яку лікарню в країні, і їхні витрати на хірургічне втручання покриватимуться з державного бюджету.

35 мільйонів доларів із додаткового фінансування спрямують на протидію поширенню епідемії COVID-19. Ці кошти використають на придбання необхідних матеріалів та обладнання для протидії епідемії, на забезпечення необхідної підготовки медичного персоналу, а також на підтримку комунікацій в наданні громадянам важливої публічної інформації, уточнили у Світовому банку. Ці кошти використають і для відшкодування фінансування українським закладам охорони здоров'я, які надають послуги пацієнтам із COVID-19.

Раніше Світовий банк ухвалив виділення Україні 215 мільйонів доларів в рамках проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Кошти було спрямовано на підтримку реформ у секторі охорони здоров'я, поліпшення надання послуг (зокрема, на реформу первинної та вторинної ланок, ранню діагностику та лікування серцево-судинних і онкологічних захворювань), а також підвищення ефективності системи охорони здоров'я загалом. 

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