 Свято в Парижі: сотні тисяч французів вітали свою збірну з футболу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

Свято в Парижі: сотні тисяч французів вітали свою збірну з футболу

Французькі футболісти проїхалися на відкритому автобусі головним бульваром Парижа - Єлисейськими Полями. Лад охороняли дві тисячі поліцейських.

Французькі футболісти позують із кубком ЧС-2018 в аеропорту імені Шарля де Голля

Французька національна збірна та члени делегації позують із кубком ЧС-2018 після прибуття до Парижа

Париж продовжує святкувати перемогу національної збірної з футболу на Чемпіонаті світу в Росії. У понеділок, 16 липня, французи вітали свою команду на головному бульварі Парижа - Єлисейських Полях. Як повідомили агентству dpa в поліції, на святкування зібралися "багато сотень тисяч" людей.

Єлисейські Поля, Париж

Тисячі вболівальників на Єлисейських Полях

Автобус зі збірною прибув на площу Шарля де Голля, де розташована Тріумфальна арка, приблизно із двогодинним запізненням: за повідомленнями місцевих ЗМІ, затримався виїзд автобуса із аеропорту. Гравці та тренерський штаб згодом пересіли в автобус з відкритим верхом, який повільно рушив крізь натовп Єлисейськими Полями. У поліції зазначили, що залучили до охорони порядку близько двох тисяч співробітників.

Збірна Франції з футболу вітає вболівальників у Парижі

Футболісти вітали вболівальників із даху відкритого автобуса

У небі над головним бульваром французької столиці пролетіли військові літаки, які залишили після себе сліди диму в кольорах французького національного прапора. Бульвар оповив дим від піротехніки. Люди махали національними прапорами. 

Літаки в небі над Тріумфальною аркою, Париж

Літаки в небі над Тріумфальною аркою

В Єлисейському палаці - резиденції французького президента - за даними каналу BFMTV, на прибуття переможців ЧС-2018 чекали близько трьох тисяч гостей. Президент Еммануель Макрон запросив на зустріч багатьох юних спортсменів. Раніше в адміністрації Макрона повідомили, що збірну нагородять орденом Почесного легіону.

Президент Франції з дружиною, тренер і гравці збірної перед Єлисейським палацом

Еммануель та Бріжіт Макрон, тренер Дідьє Дешам і гравці збірної перед урочистим прийняттям у Єлисейському палаці

Напередодні ввечері святкування перемоги збірної Франції в фіналі над хорватами переросли в численні сутички з поліцією.

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У Франції відбулися заворушення після перемоги збірної на ЧС-2018

Після перемоги французької збірної на Чемпіонаті світу з футболу в багатьох містах Франції вболівальники влаштували бійки з поліцією. Правоохоронці у відповідь застосовували сльозогінний газ та водомети. (16.07.2018)  

Фінал курйозів: Франція перемогла Хорватію на ЧС-2018

Збірна Франції вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. У фіналі ЧС-2018 вона обіграла збірну Хорватії з рахунком 4:2. (15.07.2018)  

Збірну Франції з футболу нагородять орденом Почесного легіону

Національна збірна Франції з футболу отримає найвищу державну нагороду країни, повідомили в Єлисейському палаці. (16.07.2018)  

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