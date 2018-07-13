Свято в Парижі: сотні тисяч французів вітали свою збірну з футболу

Париж продовжує святкувати перемогу національної збірної з футболу на Чемпіонаті світу в Росії. У понеділок, 16 липня, французи вітали свою команду на головному бульварі Парижа - Єлисейських Полях. Як повідомили агентству dpa в поліції, на святкування зібралися "багато сотень тисяч" людей.

Тисячі вболівальників на Єлисейських Полях

Автобус зі збірною прибув на площу Шарля де Голля, де розташована Тріумфальна арка, приблизно із двогодинним запізненням: за повідомленнями місцевих ЗМІ, затримався виїзд автобуса із аеропорту. Гравці та тренерський штаб згодом пересіли в автобус з відкритим верхом, який повільно рушив крізь натовп Єлисейськими Полями. У поліції зазначили, що залучили до охорони порядку близько двох тисяч співробітників.

Футболісти вітали вболівальників із даху відкритого автобуса

У небі над головним бульваром французької столиці пролетіли військові літаки, які залишили після себе сліди диму в кольорах французького національного прапора. Бульвар оповив дим від піротехніки. Люди махали національними прапорами.

Літаки в небі над Тріумфальною аркою

В Єлисейському палаці - резиденції французького президента - за даними каналу BFMTV, на прибуття переможців ЧС-2018 чекали близько трьох тисяч гостей. Президент Еммануель Макрон запросив на зустріч багатьох юних спортсменів. Раніше в адміністрації Макрона повідомили, що збірну нагородять орденом Почесного легіону.

Еммануель та Бріжіт Макрон, тренер Дідьє Дешам і гравці збірної перед урочистим прийняттям у Єлисейському палаці

Напередодні ввечері святкування перемоги збірної Франції в фіналі над хорватами переросли в численні сутички з поліцією.