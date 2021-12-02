Святослав Шевчук

Як Києву і Москві заговорити "мовою примирення"

Шукати способів примирення всередині українського суспільства та між Україною і РФ слід починати вже зараз, вважають учасники міжнародної конференції, що завершилася в Києві. У результативність таких потуг вірять не всі.