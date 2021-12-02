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Святослав Шевчук

Святослав Шевчук - український релігійний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Святослав Шевчук".

Святослав Шевчук є главою Української греко-католицької церкви з 2011 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Папа Римський найближчим часом може відвідати Україну - глава УГКЦ

Папа Римський найближчим часом може відвідати Україну - глава УГКЦ 02.12.2021

Найближчим часом Папа Римський Франциск може відвідати Україну, заявив глава УГКЦ Святослав Шевчук. За його словами, віряни очікують, що після цього закінчиться війна в Україні.

Папа Римський назвав українських жінок героїнями

Папа Римський назвав українських жінок героїнями 28.01.2018

Під час зустрічі з українською громадою в соборі Святої Софії Папа Римський Франциск відзначив роль українських жінок. Також він помолився за мир на Донбасі.
У Львові відкрили пам'ятник Андрею Шептицькому

У Львові відкрили пам'ятник Андрею Шептицькому 29.07.2015

У Львові відзначають 150-ту річницю з дня народження сподвижника УГКЦ, митрополита Андрея Шептицького. Водночас історики досить неоднозначні щодо цієї постаті.
Як Києву і Москві заговорити мовою примирення

Як Києву і Москві заговорити "мовою примирення" 22.04.2015

Шукати способів примирення всередині українського суспільства та між Україною і РФ слід починати вже зараз, вважають учасники міжнародної конференції, що завершилася в Києві. У результативність таких потуг вірять не всі.
Католицькі єпископи ФРН закликають забезпечити суверенітет України

Католицькі єпископи ФРН закликають забезпечити суверенітет України 08.09.2014

Католицькі єпископи Німеччини закликають політиків забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України. Ця заява пролунала на Синоді Єпископів УГКЦ у Львові.
Глава УГКЦ: Ми думали, що час, коли переслідували церкву, вже давно минув

Глава УГКЦ: "Ми думали, що час, коли переслідували церкву, вже давно минув" 13.01.2014

Міністерство культури України у письмовій формі пригрозило УГКЦ про можливе позбавлення легального статусу через активну участь у Євромайдані.
Католики України та Польщі закликали до порозуміння щодо Волинської трагедії

Католики України та Польщі закликали до порозуміння щодо Волинської трагедії 28.06.2013

Напередодні 70-их роковин Волинської трагедії, яка забрала життя десятків тисяч поляків і українців, католики обох країн підписали у Варшаві декларацію порозуміння і вшанування пам’яті жертв.