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Святослав Шевчук - український релігійний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Святослав Шевчук".
Святослав Шевчук є главою Української греко-католицької церкви з 2011 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.