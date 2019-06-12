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Святогірськ

Святогірськ - українське місто на півночі Донецької області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Святогірськ".

Українське місто Святогірськ розташоване на півночі Донецької області на річці Сіверський Донець. Святогірськ серед іншого відомий Святогірською лаврою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Біженці у Святогірській лаврі: монастир як притулок (відео)

Біженці у Святогірській лаврі: монастир як притулок (відео) 12.06.2019

За роки війни на Донбасі Святогірськ надав прихисток десяткам тисяч внутрішніх переселенців. Майже 200 біженців і досі залишаються у Святогірській лаврі. Як живеться їм у монастирі - у спецрепортажі DW.

Прихисток у монастирі: як живуть біженці у Святогірській лаврі (12.06.2019) 12.06.2019

Протягом п'яти років війни курортне містечко Святогірськ, що на півночі Донецької області, надало прихисток кільком десяткам тисяч біженців з гарячих точок Донбасу. Майже 200 переселенців і досі залишаються у Святогірській лаврі. Як живуть біженці у монастирі - в репортажі DW.
Чому не декомунізували пам’ятник першому сепаратисту Артему? (відео)

Чому не декомунізували пам’ятник "першому сепаратисту" Артему? (відео) 07.06.2019

Друг Сталіна, товариш Артем у 1918 заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Але пам’ятник Артему не зносять, а реставрують. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую?

Ремонт замість декомунізації: як на Донбасі реставрують пам’ятник "першому сепаратисту" Артему (07.06.2019) 07.06.2019

Близький друг Сталіна, товариш Артем у 1918 році заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Тим не менше пам’ятник Артему у Святогірську пережив декомунізацію і навіть дочекався реставрації. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую більшовика - у репортажі DW.
Чому намісник Святогірської лаври Арсеній вважає війну на Донбасі громадянською (відео)

Чому намісник Святогірської лаври Арсеній вважає війну на Донбасі "громадянською" (відео) 05.06.2019

Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ МП. Він не визнає агресію Росії, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW Арсеній - про ставлення до ПЦУ, Росії і Зеленського.

Чому у Святогірській лаврі війну на Донбасі вважають "громадянською" (04.06.2019) 04.06.2019

Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ Московського патріархату. Водночас 50-річний митрополит є одним із найбільш cуперечливих кліриків країни. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW митрополит Арсеній розповів про ставлення до ПЦУ, російської агресії на Донбасі і президента Зеленського.
Підконтрольний Україні Донбас: успішний бізнес попри близькість війни

Підконтрольний Україні Донбас: успішний бізнес попри близькість війни 14.09.2017

Попри збройне протистояння між українськими військами та проросійським сепаратистами на Донбасі жителі підконтрольних Україні районів наважуються відкривати новий бізнес і досягають успіху. Репортаж DW.

Куди подітися біженцям з Авдіївки? (відео)

Куди подітися біженцям з Авдіївки? (відео) 01.02.2017

Загальної евакуації з Авдіївки поки що не оголосили. Утім, у Святогірську, що за 130 кілометрів від лінії розмежування, вже приймають перших біженців. Ексклюзивний репортаж DW.

Загострення в Авдіївці: куди подітися біженцям? (01.02.2017) 01.02.2017

Мешканці Авдіївки, не чекаючи евакуації, втікають від обстрілів зі знеструмленого міста. DW побувала у Святогірську, що за 130 кілометрів від лінії розмежування і куди вже прибули перші біженці. Чи вистачить тут ресурсів, аби прийняти усіх?
Двічі біженці: переселенці-інваліди змушені полишити Одесу

Двічі біженці: переселенці-інваліди змушені полишити Одесу 07.10.2016

Поневіряння переселенців-інвалідів з Донбасу, які два роки тому опинилися в Одесі, тривають. Люди, багато з яких через свої фізичні вади залежать від сторонньої допомоги, вимушені знову вирушати в дорогу.
Переселенці у Святогірську: Хіба це життя?

Переселенці у Святогірську: Хіба це життя? 28.09.2015

Святогірськ - курорт на Сході України, який через війну перетворився на місто переселенців. Історія громади, яка вже більше року бореться за виживання.