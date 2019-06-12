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Святогірськ - українське місто на півночі Донецької області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Святогірськ".
Українське місто Святогірськ розташоване на півночі Донецької області на річці Сіверський Донець. Святогірськ серед іншого відомий Святогірською лаврою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Протягом п'яти років війни курортне містечко Святогірськ, що на півночі Донецької області, надало прихисток кільком десяткам тисяч біженців з гарячих точок Донбасу. Майже 200 переселенців і досі залишаються у Святогірській лаврі. Як живуть біженці у монастирі - в репортажі DW.
Близький друг Сталіна, товариш Артем у 1918 році заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Тим не менше пам’ятник Артему у Святогірську пережив декомунізацію і навіть дочекався реставрації. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую більшовика - у репортажі DW.
Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ МП. Він не визнає агресію Росії, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW Арсеній - про ставлення до ПЦУ, Росії і Зеленського.
Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ Московського патріархату. Водночас 50-річний митрополит є одним із найбільш cуперечливих кліриків країни. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW митрополит Арсеній розповів про ставлення до ПЦУ, російської агресії на Донбасі і президента Зеленського.
Мешканці Авдіївки, не чекаючи евакуації, втікають від обстрілів зі знеструмленого міста. DW побувала у Святогірську, що за 130 кілометрів від лінії розмежування і куди вже прибули перші біженці. Чи вистачить тут ресурсів, аби прийняти усіх?