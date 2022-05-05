Святогірська лавра

Чому у Святогірській лаврі війну на Донбасі вважають "громадянською" (04.06.2019)

Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ Московського патріархату. Водночас 50-річний митрополит є одним із найбільш cуперечливих кліриків країни. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW митрополит Арсеній розповів про ставлення до ПЦУ, російської агресії на Донбасі і президента Зеленського.