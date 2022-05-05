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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Святогірська лавра".
Святогірська лавра розташована в українському місті Святогірськ, що в Донецькій області, на правому березі річки Сіверський Донець. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Протягом п'яти років війни курортне містечко Святогірськ, що на півночі Донецької області, надало прихисток кільком десяткам тисяч біженців з гарячих точок Донбасу. Майже 200 переселенців і досі залишаються у Святогірській лаврі. Як живуть біженці у монастирі - в репортажі DW.
Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ МП. Він не визнає агресію Росії, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW Арсеній - про ставлення до ПЦУ, Росії і Зеленського.
Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ Московського патріархату. Водночас 50-річний митрополит є одним із найбільш cуперечливих кліриків країни. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW митрополит Арсеній розповів про ставлення до ПЦУ, російської агресії на Донбасі і президента Зеленського.