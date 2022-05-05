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Святогірська лавра

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Святогірська лавра".

Святогірська лавра розташована в українському місті Святогірськ, що в Донецькій області, на правому березі річки Сіверський Донець. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Байден і Шольц домовилися не визнавати жодних змін кордонів України

Байден і Шольц домовилися не визнавати жодних змін кордонів України 05.05.2022

71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події четверга, 5 травня.
Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про звільнені села

Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про "звільнені" села 13.03.2022

В ОПУ заявляють, що на Донбасі українські війська стримують російські. Влада області продовжує евакуацію після нічних обстрілів. Сепаратисти заявляють про "звільнені" за допомогою Росії населені пункти.
Біженці у Святогірській лаврі: монастир як притулок (відео)

Біженці у Святогірській лаврі: монастир як притулок (відео) 12.06.2019

За роки війни на Донбасі Святогірськ надав прихисток десяткам тисяч внутрішніх переселенців. Майже 200 біженців і досі залишаються у Святогірській лаврі. Як живеться їм у монастирі - у спецрепортажі DW.

Прихисток у монастирі: як живуть біженці у Святогірській лаврі (12.06.2019) 12.06.2019

Протягом п'яти років війни курортне містечко Святогірськ, що на півночі Донецької області, надало прихисток кільком десяткам тисяч біженців з гарячих точок Донбасу. Майже 200 переселенців і досі залишаються у Святогірській лаврі. Як живуть біженці у монастирі - в репортажі DW.
Чому не декомунізували пам’ятник першому сепаратисту Артему? (відео)

Чому не декомунізували пам’ятник "першому сепаратисту" Артему? (відео) 07.06.2019

Друг Сталіна, товариш Артем у 1918 заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Але пам’ятник Артему не зносять, а реставрують. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую?
Чому намісник Святогірської лаври Арсеній вважає війну на Донбасі громадянською (відео)

Чому намісник Святогірської лаври Арсеній вважає війну на Донбасі "громадянською" (відео) 05.06.2019

Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ МП. Він не визнає агресію Росії, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW Арсеній - про ставлення до ПЦУ, Росії і Зеленського.

Чому у Святогірській лаврі війну на Донбасі вважають "громадянською" (04.06.2019) 04.06.2019

Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ Московського патріархату. Водночас 50-річний митрополит є одним із найбільш cуперечливих кліриків країни. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW митрополит Арсеній розповів про ставлення до ПЦУ, російської агресії на Донбасі і президента Зеленського.
Переселенці у Святогірську: Хіба це життя?

Переселенці у Святогірську: Хіба це життя? 28.09.2015

Святогірськ - курорт на Сході України, який через війну перетворився на місто переселенців. Історія громади, яка вже більше року бореться за виживання.