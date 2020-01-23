Своєчасно розпізнати загрозу інфаркту: чому в жінок усе складніше?

Те, що жінки і чоловіки мають різну статуру, - очевидний факт. Однак відмінності між ними не обмежуються тільки зовнішніми ознаками і репродуктивними органами. Ці дві статі різні ще й у багатьох інших аспектах, у тому числі й щодо внутрішніх органів, кровоносних судин і гормонів.

Одним із яскравих прикладів такої відмінності є серцево-судинна система й пов'язані з нею захворювання. Чомусь зазвичай такі проблеми зі здоров'ям, як високий кров'яний тиск і серцеві розлади вважаються типовими чоловічими захворюваннями.

Однак це далеко не так, адже серцево-судинні захворювання - причина смерті номер один у жінок віком старше 35 років у всьому світі. Приміром, 2017 року тільки в Німеччині від серцево-судинних розладів померло 344524 людини. І 55 відсотків цих летальних випадків припало на жінок.

Чому серед жінок такий високий ризик серцево-судинних захворювань?

Незважаючи на загальновідомі відмінності в будові тіла, саме у медицині переважають такі сформовані підходи до чоловіків і жінок, ніби ці дві статі абсолютно ідентичні біологічно і фізіологічно.

Тобто зазвичай "нормальним станом" вважається саме той, що притаманний чоловічому організму. Так склалося, що раніше медичні дослідження проводили переважно з чоловіками, бо жіноче тіло вважалося занадто складним через менструальний цикл і пов'язані з ним гормональні зміни.

Тривалий час проблеми серцево-судинних хвороб досліджувалися належним чином тільки в чоловіків

Тільки з 1993 року в США запровадили правило зважати під час клінічних досліджень окремо як на чоловіків, так і на жінок. У Євросоюзі ситуація не краща: тільки з початку 2000-х років існує спеціальна директива ЄС, яка вимагає враховувати відмінності між чоловіками і жінками під час медичної перевірки нових препаратів та їхнього впливу на людський організм.

Такий стан справ призвів до того, що нині занадто мало відомо про профілактику, симптоми, можливості лікування та форми серцево-судинних захворювань у жінок.

Чим відрізняються серцеві захворювання у чоловіків і жінок?

При серцевому нападі артерії, що постачають серце кров'ю, закупорені. Як наслідок до уражених ділянок серцевого м'яза надходить замало кисню і вони відмирають.

До початку клімаксу в жінок ризик серцевого нападу нижчий, ніж у чоловіків. Це пов'язано, зокрема, з тим, що у них у судинах і на стінках артерій накопичується менше атеросклеротичних бляшок, тож артерії рідше забиваються.

Аналіз слини - один із способів діагностувати інфаркт

Тривалий час вважалося, що за це відповідає насамперед жіночий статевий гормон естроген. Однак тепер медики дотримуються іншої думки. Директор Німецького серцевого центру в Мюнхені професор Геріберт Шункерт (Heribert Schunkert) пояснює: "Ця гіпотеза дослідженнями не підтверджується. Заміна естрогену - приміром, гормональними пластирами - з метою запобігання серцевим нападам виявилася неефективною. Однак у молодому віці жінки, схоже, захищені своєю статтю. Цілком імовірно, що тут є зв'язок з менструацією. Адже, скажімо, передчасний клімакс, так само як і зумовлене хірургічним втручанням завершення менструаційного циклу, підвищує ризик серцевого нападу".

Серцеві напади трапляються в жінок у середньому на 10-15 років пізніше, ніж у чоловіків. А саме - після 70 років, коли в організмі остаточно завершилися спричинені клімаксом фізіологічні перетворення.

Однак, як запевняють автори дослідження, опублікованого в журналі "Nature", у жінок серцеві напади спричиняють зупинку серця тільки в 50 відсотках випадків. Така ж сама ситуація й зі слабкістю серцевого м'яза.

"Слабкість серцевого м'яза виникає, приміром, у результаті занадто високого кров'яного тиску. Тоді серце мусить працювати активніше. У жінок це призводить до втрати серцевим м'язом еластичності. Хоч серце і надалі добре прокачує кров, але воно вже не може так добре розслабитися. Як наслідок немає належного заповнення кров'ю порожнин серця", - пояснює професор Шункерт.

Типовим симптомом слабкості серцевого м'яза є задишка, особливо після фізичних навантажень. Кров, яка більше не потрапляє в серце, застоюється й тисне на легені.

Як жінкам розпізнати симптоми серцевого нападу?

Досить поширеним симптомом серцевого нападу є сильний біль у грудях, принаймні, це стосується чоловіків. Однак у жінок інфаркт може також проявлятися у формі крайньої перевтоми, нудоти, блювоти і задишки. Це призводить до того, що жінкам проблеми з серцем часто діагностують занадто пізно. І розпізнати вчасно такі розлади не можуть ані самі пацієнтки, ані лікарі, котрі їх лікують.

У жінок перші ознаки серцевого нападу підступніші, ніж у чоловіків, тож часто ними нехтують, аж поки не стає занадто пізно

Проте гнітючий або різкий біль у грудях у жінок теж може бути "дзвінком", що вказує на серцевий напад.

Такі напади болю тривають більше п'яти хвилин і можуть поширитися на руки, черевну порожнину, спину, шию і навіть щелепу. Крім того, часто виникає відчуття тиску в області серця - почуваєшся так, ніби хтось затискає грудну клітку. Ці неприємні симптоми ще й нерідко супроводжуються відчуттям панічного страху.

Утім, існують і серцеві напади, що майже без симптомів. Їх ще називають "тихі інфаркти". Вони зустрічаються переважно у жінок і в разі діабету. Причина - цукровий діабет пошкоджує нерви і тим самим пригнічує відчуття болю.

Різкий біль у області грудей може поширитися й на інші частини тіла. Це - одна з перших ознак серцевого нападу.

Попри те, що ознаки серцевого нападу у жінок часто не такі помітні, під час інфаркту кожна секунда може стати вирішальною! "Особливо якщо симптоми дуже інтенсивні та ніколи раніше не виникали в такій формі, баритися не варто. Якщо спостерігається тривала безпричинна нудота, що можливо, ще й поєднується з задишкою, потрібно негайно викликати швидку допомогу", - застерігає Шункерт.

Фактори ризику серцевих проблем у жінок

Основним фактором ризику серцевої недостатності є високий кров'яний тиск. І ця проблема також широко поширена серед жінок. Як стверджується в одному дослідженні зі США, у жінок підвищений кров'яний тиск спостерігається навіть раніше, а також може сильніше піти вгору, ніж у чоловіків. Як наслідок протягом тривалого часу жіночі кровоносні судини піддаються більшому стресу. Тож тільки через це вже з 20-річного віку артеріальний тиск жінок (і чоловіків) потрібно регулярно перевіряти, йдеться у дослідженні.

Іншими факторами ризику щодо серцевої недостатності вважаються надмірна вага і жир на животі. Дослідження показують, що жінки, у яких форма тіла більше схильна до "яблука", ніж до "груші", мають вищий ризик серцевого нападу, навіть якщо їхній індекс маси тіла (ІМТ) перебуває в нормальному діапазоні. Особливо це актуально для жінок після клімаксу.

Жир живота також пов'язують із розвитком діабету 2-го типу. Навіть зайвий кілограм жиру на животі може збільшити ризик розвитку діабету у жінок всемеро. Ситуацію ускладнює те, що саме по собі захворювання діабетом 2-го типу додатково збільшує ризик виникнення серцевих проблем. У жінок цей взаємозв'язок простежується значно сильніше, ніж у чоловіків.

Як жінкам зміцнити серцево-судинну систему?

Дуже важливо кинути палити. Дослідження показують, що навіть одна випалена в день цигарка значно збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Причому жінок це стосується в більшій мірі, ніж чоловіків. Додатковим фактором ризику щодо появи серцево-судинних розладів у жінок, які палять, вважаються й протизаплідні таблетки. Це стосується і тих жінок, яким трохи більше 30 років.

Ще одним важливим чинником є рух. Хоч про це вже багато сказано, повторимось: причинно-наслідковий зв'язок між занадто тривалим сидінням або гіподинамією та серцево-судинними захворюваннями вже давно однозначно доведено дослідженнями.

Лише це не значить, що потрібно долати марафонські дистанції. Навіть регулярна прогулянка по кварталу або одна пройдена пішки автобусна зупинка можуть позитивно вплинути на серцево-судинну систему. А ті, хто наважиться й на те, щоб проходити більші дистанції, чи навіть трохи пробігтися, будуть винагородженні "міцнішою серцево-судинною системою і нижчим кров'яним тиском", запевняє Шункерт.

Також не варто нехтувати харчуванням. Здорова і збалансована дієта так само позитивно впливає на серце! Їжте побільше свіжих фруктів та овочів у великих кількостях, а не оброблених напівфабрикатів з високою калорійністю. І серце віддячить!