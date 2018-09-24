СБУ розслідує видачу угорських паспортів на Закарпатті - Луценко

Служба безпеки України (СБУ) розслідує кримінальне провадження за фактом отримання паспортів Угорщини українськими громадянами. Отримання подвійного громадянства тягне за собою позбавлення громадянства України, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. "Відповідне провадження зареєстровано. Служба безпеки України веде слідство, ми ведемо процесуальний нагляд. Отримання подвійного громадянства категорично заборонено українською конституцією", - сказав Луценко журналістам в четвер, 27 вересня, у Києві.

В той же час у Державній прикордонній службі у четвер повідомили, що проводять службове розслідування у зв'язку з інформацією про здійснення прикордонником прихованого відеозапису роздачі угорських паспортів українцям в консульстві Угорщини. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. Раніше голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що прихований відеозапис роздачі угорських паспортів українцям здійснив прикордонник.

В українських ЗМІ раніше з'явилася інформація про видачу паспортів Угорщини громадянам України на території консульства Угорщини в місті Берегово Закарпатської області, було також поширено відеозапис із складанням присяги. На відео видно, що після того, як громадяни України називають Угорщину батьківщиною і зобов'язуються служити їй, співробітники консульства закликають їх приховати від держструктур України факт отримання угорського громадянства.

Напередодні, 26 вересня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив це питання з главою угорського зовнішньополітичного відомства Петером Сіярто на полях Генасамблеї ООН. За словами Клімкіна, розмова була складною, Сіярто не погодився із позицією Києва щодо порушень.