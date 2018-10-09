СБУ підозрює в зраді заступника глави Служби зовнішньої розвідки

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне порвадження за статтею Кримінального кодексу "Державна зрада" стосовно колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка, який обіймає посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки. Про це у вівторок, 16 жовтня, повідомила прес-служба СБУ на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні зазначається, що слідство перевіряє опубліковану в ЗМІ інформацію. Раніше український журналіст Денис Бігус опублікував розслідування, в якому йшлося, що Семочко вимагав та отримував гроші за поставку до України американських препаратів для гемодіалізу. Денис Бігус та його команда будуть залучені для дослідження обставин ймовірного незаконного збагачення заступника глави зовнішньої розвідки, викладених у журналістському розслідуванні.

Сам Семочко заперечує незаконне збагачення. В інтерв'ю телеканалу ZIK він звинуватив журналістів у маніпуляціях.

Раніше кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Семочка відкрило Національне антикорупційне бюро.

Сергій Семочко в роки керівництва економічної контррозвідкою СБУ виявляв інтерес до тіньових доходів фармацевтичних компаній, стверджують журналісти. Вони підозрюють, що це може пояснити придбання родиною заступника глави зовнішньої розвідки нерухомості під Києвом на 200 мільйонів гривень і появу у нього дорогого автомобіля.