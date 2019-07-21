 СБУ проводить обшуки на комбінаті ″АрселорМіттал Кривий Ріг″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2019

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Новини

СБУ проводить обшуки на комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Найбільший в Україні металургійний комбінат підозрюють в екоциді. Раніше президент України Володимир Зеленський критикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації.

Арселор Міттал Кривий Ріг

"Арселор Міттал Кривий Ріг"

Служба безпеки України у суботу, 20 липня, проводить обшуки на території гірничо-металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг", що у Дніпропетровській області, через підозри в екоциді. Про це повідомив виконувач обов'язків генерального директора підприємства Олександр Іванов. "Сьогодні на наше підприємство приїхали з перевіркою і обшуком представники Служби безпеки України. Упевнений, ви знаєте, що недавно нас, найбільшого іноземного інвестора в Україні, звинуватили в екоциді - знищенні рослинного і тваринного світу, отруєнні повітря і води, що призвело до екологічної катастрофи", - заявив він у відеозверненні, розміщеному на сторінці комбінту у Facebook. В СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили факт проведення слідчих дій в рамках розслідування кримінального провадження про екоцид.

За словами Іванова, представники СБУ прийшли з обшуком на третю машину безперервного лиття заготовок та вилучили копії всіх документів з цього обладнання, а також почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання. "Ми підтвердили нашу готовність до нової комплексної перевірки з екології і вже взяли участь в обговоренні плану подальших дій щодо покращення стану навколишнього середовища з представниками офісу президента", - зазначив керівник підприємства.

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Він додав, що дії правоохоронців ставлять під сумнів подальшу реалізацію масштабної програми модернізації на комбінаті. "Ми нікого не звинувачуємо, але хочемо бути впевненими, що всі дії відбуватимуться виключно в законодавчому руслі за єдиними стандартами. Тому просимо про підтримку з боку наших партнерів і міжнародних організацій", - сказав Іванов, закликавши посольства країн Великої сімки, Європейську бізнесасоціацію, Американську торгівельну палату, Укрметалургпром, Федерацію металургів України та інші організації звернути увагу на цю ситуацію.

17 липня СБУ відкрила кримінальне провадження щодо "АрселорМіттал Кривий Ріг" за забруднення навколишнього середовища за статтею Кримінального кодексу щодо екоциду. 12 липня президент України Володимир Зеленський, який походить з Кривого Рогу, розкритикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали внаслідок шкідливих викидів в атмосферу.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" є найбільшим в Україні металургійним підприємством. За даними Державної фіскальної служби, на 2019 рік воно займає 12-те місце в списку найбільших платників податків. У 2018 році компанія сплатила до бюджету податків на 3,9 мільярда гривень. Комбінат має намір інвестувати в модернізацію виробництва 1,8 мільярда доларів до 2023 року. За 13 років роботи в Україні загальні інвестиції компанії становлять 9,2 мільярда доларів.

За даними міністерства екології та природних ресурсів, у 2016 та 2017 роках "АрселорМіттал Кривий Ріг" посідав перше місце  в країні серед найбільших підприємств-забруднювачів по викидах в атмосферне повітря.

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