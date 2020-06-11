СБУ повідомила активісту Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві

Служба безпеки України повідомила колишньому керівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві. Про це сам підозрюваний написав у четвер, 11 червня, у своєму Telegram-каналі. "Мені повідомили про підозру (…) - умисне вбивство і "незаконне" носіння холодної зброї", - написав активіст.

Стерненко наполягає натомість, що вбивства не було, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам.

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Крім того, ніж, яким він смертельно поранив свого нападника, не є холодною зброєю, і це встановило кілька експертиз, додав Стерненко.

Раніше цього ж дня Стерненко прибув до СБУ. Біля будівлі служби активіст розповів, що одного з нападників на нього досі не оголошено в розшук. "Замість цього вони розшукують мене", - додав він. "(Керівник МВС України Арсен - Ред.) Аваков і (генпрокурорка Ірина - Ред.) Венедіктова хочуть відібрати у нас право на захист нашого життя", - цитує його інформагенція "Інтерфакс-Україна". "Не підтримуйте мене, підтримуйте право громадян захищати своє життя і здоров'я", - закликав Стерненко людей, які зібралися його підтримати.

СБУ говорить про неупередженість

Натомість на офіційному сайті СБУ зазначається, що "розслідування "справи Стерненка" давно перейшло із суто юридичної площини в політично-інформаційну". Тож СБУ наголошує, що "неупереджено підходить до розслідування будь-яких злочинів та керується виключно нормами законодавства".

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Ну думку служби, початкові спроби захисту Стерненка під час нападу на нього двох нападників, коли він однією рукою завдав у відповідь ударів ножем, ще можна було розцінити як необхідну оборону. Натомість його подальші дії, коли він побіг за одним із нападників, який вирішив утекти, і завдав тому смертельного ножового поранення в серце, вже не відповідали поняттю необхідна оборона, наголошують у СБУ.