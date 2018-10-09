 СБУ обшукує українські фондові компанії через підозру у відмиванні коштів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2018

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Новини

СБУ обшукує українські фондові компанії через підозру у відмиванні коштів

У СБУ повідомляють, що мають у своєму розпорядженні задокументовані факти відмивання доходів через українські фондові біржі. Загальна сума незаконних фінансових оборудок - близько 100 мільйонів гривень.

СБУ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки в офісах низки українських фондових бірж та компаній. Про це в четвер, 11 жовтня, повідомили в прес-центрі СБУ.

За даними відомства, протягом 2017-2018 років посадові особи бірж організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. Це здійснювалося через низку підконтрольних торговців цінними паперами та представників банківських установ, запевняють у СБУ.

Фінансові махінації проводилися насамперед "шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого групового звіту", цитує прес-центр СБУ інформагенція "Інтерфакс-Україна". Ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу удавані фінансові угоди купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями.

"Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 мільйонів гривень", - повідомляє СБУ. Обшуки проводяться в компаніях: біржа ПФТС, "Українська біржа", "Універ Капітал", КУА "Універ Менеджмент", "I-Інвест", "Мастер Брок", "Навігатор-Інвест", "АРТ Капітал", "Опексір Лімітед" , "Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед", повідомила з посиланням на речника СБУ інформагенція "Українські новини".

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