 СБУ заборонила російському шансон-гурту ″Воровайки″ в′їзд до України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

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Новини

СБУ заборонила російському шансон-гурту "Воровайки" в'їзд до України

З метою гарантування національної безпеки України російському гурту "Воровайки" заборонили в'їзд до України, кажуть у СБУ. Серед пісень цього шансон-гурту є й така, де оспівується анексія Криму.

Служба безпеки України

Служба безпеки України (СБУ) заборонила російському шансон-гурту "Воровайки" в'їзд до України. Про це повідомила в четвер, 19 грудня, пресслужба СБУ в своєму Telegram-каналі.

"Нині діє заборона в'їзду учасницям цього колективу - Павловій Яні, Надиктовій Ларисі й Теркуловій Діані", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що рішення ухвалено з метою гарантування національної безпеки на підставі закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

На початку грудня російський гурт "Воровайки" анонсував концерти в Києві, Одесі, Дніпрі та Миколаєві в лютому 2020 року. За даними ЗМІ, гурт мав намір виступати в Донецьку у жовтні 2017 року. Як зазначає агенція новин "Інтерфакс-Україна", одна з пісень гурту оспівує проведену 2014 року анексію Криму Росією, а також ставить під сумнів територіальну цілісність України,

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