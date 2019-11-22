Служба безпеки України (СБУ) заборонила російському шансон-гурту "Воровайки" в'їзд до України. Про це повідомила в четвер, 19 грудня, пресслужба СБУ в своєму Telegram-каналі.

"Нині діє заборона в'їзду учасницям цього колективу - Павловій Яні, Надиктовій Ларисі й Теркуловій Діані", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що рішення ухвалено з метою гарантування національної безпеки на підставі закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

На початку грудня російський гурт "Воровайки" анонсував концерти в Києві, Одесі, Дніпрі та Миколаєві в лютому 2020 року. За даними ЗМІ, гурт мав намір виступати в Донецьку у жовтні 2017 року. Як зазначає агенція новин "Інтерфакс-Україна", одна з пісень гурту оспівує проведену 2014 року анексію Криму Росією, а також ставить під сумнів територіальну цілісність України,