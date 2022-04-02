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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саудівська Аравія".
Саудівська Аравія є державою в Передній Азії. Державний устрій - абсолютна монархія. Кількість населення Саудівської Аравії становить приблизно 31 мільйон осіб, площа - понад 2 мільйони квадратних кілометрів. Столиця - місто Ер-Ріяд. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Саудівській Аравії вперше з'явився жіночий футбол. Національну збірну буде створювати легендарна тренер з Німеччини Моніка Штаб. Вона не раз приводила своїх підопічних до чемпіонських титулів і тепер має намір домогтися успіхів з новою командою.