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Саудівська Аравія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саудівська Аравія".

Саудівська Аравія є державою в Передній Азії. Державний устрій - абсолютна монархія. Кількість населення Саудівської Аравії становить приблизно 31 мільйон осіб, площа - понад 2 мільйони квадратних кілометрів. Столиця - місто Ер-Ріяд. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ООН оголосила двомісячне перемир'я між сторонами конфлікту в Ємені

ООН оголосила двомісячне перемир'я між сторонами конфлікту в Ємені 02.04.2022

Повстанці-хусити та підтримувані Саудівською Аравією урядові сили домовилися про припинення вогню з нагоди Рамадану. Тим часом війна призвела до гуманітарної кризи.
У Саудівській Аравії за день стратили 81 людину

У Саудівській Аравії за день стратили 81 людину 13.03.2022

Кількість страчених у Саудівській Аравії 12 березня виявилася вищою, ніж за весь 2021 рік. Усіх страчених, за даними місцевих ЗМІ, звинувачували у зв'язках із терористичними організаціями.
Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії? 03.03.2022

"Газпром" збільшив транзит через Україну, а ціни на газ б'ють рекорди. Сильно дорожчає і нафта. Ажіотажний попит може бути провісником відмови Європи від енергоносіїв із РФ.
Фактчек: Німеччина таки постачає зброю у кризові регіони

Фактчек: Німеччина таки постачає зброю у кризові регіони 08.02.2022

Німецький уряд відкидає прохання України про постачання зброї. Обґрунтування: Німеччина в принципі не постачає зброю у кризові регіони. Наш фактчек засвідчив, що цей принцип не раз ігнорувався.
Генеральним секретарем ОПЕК стане представник Кувейту Хайтам Аль-Гайс

Генеральним секретарем ОПЕК стане представник Кувейту Хайтам Аль-Гайс 03.01.2022

Хайтам Аль-Гайс представляв Кувейт в організації країн-експортерів нафти з 2017 по 2021 рік. На посаду генсека організації він вступить з серпня 2022 року.

У Франції затримали не того у справі вбивства Хашоггі

У Франції затримали не того у справі вбивства Хашоггі 08.12.2021

Виявилось, що саудівець, затриманий напередодні у Парижі в рамках розслідування вбивства Джамаля Хашоггі, - тезко ймовірного вбивці.
У Франції заарештували підозрюваного у вбивстві журналіста Хашоггі - ЗМІ

У Франції заарештували підозрюваного у вбивстві журналіста Хашоггі - ЗМІ 08.12.2021

В аеропорту Шарля-де-Голля у Парижі заарештовано підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, яке сталося на території посольства Саудівської Аравії в Туреччині у 2018 році.

Керівники Світого банку чинили тиск на персонал, щоб підняти рейтинги Китаю - звіт

Керівники Світого банку чинили тиск на персонал, щоб підняти рейтинги Китаю - звіт 17.09.2021

У здійсненні тиску на персонал звинувачують колишню главу Світого банку Крісталіну Георгієву, яка зараз очолює МВФ. Як наслідок Світовий банк припинив публікацію щорічного рейтингу Doing Business.
ФБР опублікувало перший розсекречений документ про теракти 9/11

ФБР опублікувало перший розсекречений документ про теракти 9/11 12.09.2021

У 20-ті роковини терактів в США ФБР оприлюднило перший з розсекречених документів. У ньому не міститься доказів причетності до змови Ер-Ріяда.

Німкеня - перша в історії тренерка жіночої збірної Саудівської Аравії з футболу (10.09.2021) 10.09.2021

У Саудівській Аравії вперше з'явився жіночий футбол. Національну збірну буде створювати легендарна тренер з Німеччини Моніка Штаб. Вона не раз приводила своїх підопічних до чемпіонських титулів і тепер має намір домогтися успіхів з новою командою.

Саудівські туристи обирають українські Карпати замість Альп (17.08.2021) 17.08.2021

Україною несподівано зацікавилась нова категорія туристів. Подорожувальників з Саудівської Аравії приваблюють безвіз, не надто суворі у порівнянні з ЄС правила в'їзду в умовах пандемії та дешеві прямі авіарейси.

У Саудівській Аравії значно зросла кількість страт - Amnesty International

У Саудівській Аравії значно зросла кількість страт - Amnesty International 03.08.2021

З початку 2021 року в Саудівській Аравії страчено 40 людей, що більше ніж за весь попередній рік, коли країна головувала у G20.
Спецслужби могли стежити за журналістами й політиками - ЗМІ

Спецслужби могли стежити за журналістами й політиками - ЗМІ 19.07.2021

Спецслужби авторитарних держав могли роками стежити за допомогою шпигунських програм за сотнями журналістів, адвокатів та політиків, виявило масштабне журналістське розслідування.
Другий хадж у часи пандемії: лотерея для участі і роботи для дезінфекції

Другий хадж у часи пандемії: лотерея для участі і роботи для дезінфекції 17.07.2021

Цього року у хаджі зможуть взяти участь 60 тисяч вакцинованих прочан віком від 18 до 65 років без хронічних захворювань. Допустили лише жителів Саудівської Аравії, яких відбирали за допомогою лотереї.
Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT

Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT 23.06.2021

Четверо саудівців, причетних до вбивства, пройшли підготовку у приватній охоронній компанії в США, що було схвалено Держдепартаментом. Влада та інструктори, ймовірно, не знали про їхню роль у репресіях.
Вбивство Хашоггі: США звинувачують кронпринца, запроваджують санкції

Вбивство Хашоггі: США звинувачують кронпринца, запроваджують санкції 27.02.2021

Зі звіту американської розвідки випливає, що саудівський принц Мохаммед бін Салман особисто схвалив операцію, під час якої було вбито журналіста Хашоггі. США запроваджують санкції щодо 76 громадян Саудівської Аравії.
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