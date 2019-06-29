 Саудівська Аравія очолила Велику двадцятку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

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Новини

Саудівська Аравія очолила Велику двадцятку

Пріоритетами свого головування у Великій двадцятці Саудівська Аравія вважає захист клімату та прав жінок.

Деякі саудівські жінки надають перевагу західному одягу

Деякі саудівські жінки надають перевагу західному одягу

Саудівська Аравія в неділю, 1 грудня, очолила Велику двадцятку (G20). Пріоритетам свого головування у Великій двадцятці країна бачить захист клімату та прав жінок.

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З 24 червня мешканки Саудівської Аравії можуть сідати за кермо, не побоюючись покарань. Раніше жінкам в країні дозволили відвідувати футбольні матчі та служити в армії. (24.06.2018)

З 2018 року жінки в Саудівській Аравії отримають право відвідувати в якості глядачів спортивні змагання на стадіонах. Утім, відвідувати стадіони вони зможуть лише з родинами. (30.10.2017)

Королівство хоче досягти таких умов, за яких "всі люди - передусім жінки та молодь - зможуть жити, працювати та бути успішними", йдеться в повідомленні саудівського уряду. Ер-Ріяд також вживатиме заходів із захисту клімату та розвивати технологічний прогрес.

Нагадаємо, що права жінок у Саудівській Аравії сильно обмежені, зокрема в країні жорстко регламентований жіночий одяг. Деякі правила були останнім часом послаблені, наприклад, жителькам королівства дозволили водити авто. Проте для багатьох важливих життєвих рішень жінкам все ще потрібен дозвіл чоловіка.

На чолі Великої двадцятки Саудівська Аравія змінила Японію. Наступний саміт групи має відбутися 21-22 грудня 2020 року в Ер-Ріяді. Це буде перша зустріч G20 в арабському світі.

Дивитись відео 01:45

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