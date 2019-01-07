Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати без дозволу чоловіків

Влада Саудівської Аравії дозволила жінкам подорожувати самим без додаткового дозволу чоловіків. Відповідні законодавчі нововведення були опубліковані у п'ятницю, 2 серпня, передає агенція AP. Тепер жінки, яким виповнився 21 рік, можуть самі отримати паспорт та подорожувати без обов'язкової згоди та супроводу чоловіка-опікуна.

Окрім того, жінки отримали право самостійно реєструвати одруження, розлучення чи народження дитини, а також отримувати інші офіційні сімейні документи. Передбачається, що законними опікунами дитини можуть бути батько та мати.

Можливість отримувати сімейні документи полегшить життя жінок при необхідності отримати посвідчення особи або зареєструвати дитину у школі. Однак досі чинними залишаються правила, які вимагають згоди чоловіка-опікуна для того, щоб жінку звільнили з в'язниці, вона могла залишити притулок для жертв домашнього насильства або вийшла заміж. Також жінки не можуть передати громадянство своїм дітям та не можуть дати їм згоду на шлюб.

В рамках системи опіки жінки у Саудівській Аравії фактично були залишені на "добру волю" та примхи своїх родичів-чоловіків. Такими опікунами можуть бути батько чи чоловік, а інколи навіть власний син жінки. Деякі жінки розповідали, що вони не могли поїхати на навчання за кордон через відмову батька. Щоб виїхати з країни деякі жінки зламували телефон батька та змінювали налаштування урядової програми, щоб надати собі дозвіл для виїзду.

Рішення саудівського короля Салмана викликало позитивну реакцію у суспільстві. Багато людей привітали в соціальних мережах зняття заборон для жінок. Водночас представники консервативних кіл розкритикували нові укази. Саудівські священнослужителі раніше виступали на захист законів про опіку.

Модернізувати Саудівську Аравію прагне кронпринц Мухамад ібн Салман. Минулого року жінкам у Саудівській Аравії дозволили керувати автомобілем. Раніше вони також отримали право відвідувати футбольні матчі.