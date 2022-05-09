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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сараєво".
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сараєво". Сараєво є найбільшим містом Боснії і Герцеговини і водночас столицею цієї держави. Чисельність населення міста становить понад 290 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.