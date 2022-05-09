Фоторепортаж: Хостел у Сараєві - заночувати, як на війні

Як це - бути цивільним на війні і не знати, чи настане для тебе завтра? Хостел у Сараєві пропонує відчути це на собі. Але гості все ж таки мають одну визначальну перевагу - вони знають, що залишаться в живих.