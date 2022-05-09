Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сараєво

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сараєво".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сараєво". Сараєво є найбільшим містом Боснії і Герцеговини і водночас столицею цієї держави. Чисельність населення міста становить понад 290 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну 09.05.2022

"Я зіткнулася з юнаком, якому виявилося сімнадцять, а виглядав він на всі втомлені тридцять п'ять. Це був перший старий підліток, якого я побачила за ці два місяці, та не останній", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
США засудили російські погрози Боснії українським сценарієм

США засудили російські погрози Боснії "українським сценарієм" 18.03.2022

Посольство США у Боснії назвало коментарі посла РФ Калабухова "небезпечними" і заявило про подальшу підтримку Сараєво.

Найбрудніше місто у світі - Європа у фокусі (відео)

Найбрудніше місто у світі - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2021

Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати. "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана. Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів.
Косово й Сараєво оголосили нобелівського лауреата Петера Гандке персоною нон грата

Косово й Сараєво оголосили нобелівського лауреата Петера Гандке персоною нон грата 12.12.2019

Цьогорічний лауреат Нобелівської премії з літератури австрійський письменник Петер Гандке не зможе в'їхати до Косова. Республіка оголосила його персоною нон грата за дружбу з Мілошевичем.

Життя в ящику в Барселоні - Європа у фокусі (відео)

Життя в "ящику" в Барселоні - "Європа у фокусі" (відео) 17.09.2019

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.

У Сараєво пройшов перший в історії гей-прайд

У Сараєво пройшов перший в історії гей-прайд 09.09.2019

У першому гей-прайді у Сараєво взяли участь понад дві тисячі осіб. Близько тисячі поліцейських охороняли ЛГБТ-активістів від тих, хто протестував проти прайду.
Ердоган просить турків у Європі підтримати його рекордним числом голосів

Ердоган просить турків у Європі підтримати його "рекордним числом голосів" 20.05.2018

У Сараєві президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з передвиборною промовою, звертаючись до турків з різних країн Європи. Половина 10-тисячного натовпу прихильників Ердогана була з Німеччини.
У Боснії висунули обвинувачення у воєнних злочинах 25 особам

У Боснії висунули обвинувачення у воєнних злочинах 25 особам 29.12.2017

Прокуратура Боснії і Герцеговини висунула обвинувачення у скоєнні воєнних злочинів проти сербського цивільного населення 25 колишнім боснійським військовим та поліцейським. Їм закидають убивства та катування.
Вирок Младичу - останньому балканському м'яснику

Вирок Младичу - останньому "балканському м'яснику" 22.11.2017

Шість років Гаазький трибунал розглядав справу колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича. Тепер йому нарешті винесли вирок - через 27 років після закінчення Боснійської війни.
Ратко Младича засуджено до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці

Ратко Младича засуджено до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці 22.11.2017

Трибунал ООН визнав колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича винним у геноциді у Сребрениці та в артилерійських обстрілах Сараєво.
Фоторепортаж: Хостел у Сараєві - заночувати, як на війні

Фоторепортаж: Хостел у Сараєві - заночувати, як на війні 03.07.2017

Як це - бути цивільним на війні і не знати, чи настане для тебе завтра? Хостел у Сараєві пропонує відчути це на собі. Але гості все ж таки мають одну визначальну перевагу - вони знають, що залишаться в живих.

25 років боснійській війні: як розкрутилася спіраль насилля (06.04.2017) 06.04.2017

Боснійці, як і українці, на власному досвіді відчули, як мирне життя вмить може зруйнувати війна. Боснійці пережили це 25 років тому і нині намагаються переосмислити уроки історії.
Євросоюз прийняв від Боснії і Герцеговини заявку на членство

Євросоюз прийняв від Боснії і Герцеговини заявку на членство 20.09.2016

Рада ЄС підтвердила європейські устремління країни та зазначила, що майбутнє Західних Балкан - у ЄС. Тепер на Боснію і Герцеговину очікує складний процес вступу до Євросоюзу.
У Сараєві затримали 11 можливих пособників ІД

У Сараєві затримали 11 можливих пособників ІД 22.12.2015

Затриманих підозрюють у фінансуванні терористичної діяльності, а також у вербуванні бойовиків.
Організатори Сараєвського кінофестивалю закликали звільнити Олега Сенцова

Організатори Сараєвського кінофестивалю закликали звільнити Олега Сенцова 23.08.2015

На церемонії закриття фестивалю в Сараєво на підтримку українського кінорежисера виступив британський продюсер Майк Дауні. Дауні заявив, що звинувачення в тероризмі проти Сенцова безпідставні.
Меркель: Перспектива вступу в ЄС важлива для балканських країн

Меркель: Перспектива вступу в ЄС важлива для балканських країн 10.07.2015

Євросоюз може бути прикладом мирного співіснування різних народів для інших регіонів, заявила канцлерка ФРН в Сараєво, який став останнім етапом її поїздки Балканами.
Інші статті