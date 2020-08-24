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Сан-Франциско

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сан-Франциско".Сан-Франциско - місто на західному узбережжі США у штаті Каліфорнія.

Сан-Франциско - місто на західному узбережжі США у штаті Каліфорнія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю 24.08.2020

Вогонь, який уже понад тиждень лютує в Каліфорнії, змусив залишити домівки понад 250 тисяч людей. Семеро осіб загинули внаслідок лиха. Рятувальники працюють на межі свої можливостей.
У Каліфорнії запровадили суворий карантин для 40 мільйонів людей

У Каліфорнії запровадили суворий карантин для 40 мільйонів людей 20.03.2020

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом закликав усіх жителів штату залишатися вдома. На час обмежень у штаті працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, АЗС та урядові установи.
В аеропорту Сан-Франциско заборонять продаж води в пластикових пляшках

В аеропорту Сан-Франциско заборонять продаж води в пластикових пляшках 03.08.2019

З 20 серпня у крамницях, кафе та торговельних автоматах аеропорту Сан-Франциско неможливо буде купити воду у пластикових пляшках. Пасажири можуть набрати воду у сотні фонтанчиків.

США: суд зупинив дію указу Трампа щодо мігрантів

США: суд зупинив дію указу Трампа щодо мігрантів 20.11.2018

Суд у Сан-Франциско вказав, що накладені Трампом обмеження для мігрантів порушують імміграційне законодавство. Розпорядження суду однак є тимчасовим.
Кінець епохи Кремнієвої долини?

Кінець епохи Кремнієвої долини? 13.04.2018

Кремнієва долина втрачає стартапи. Молоді підприємці воліють переїхати у інший бік США - до Флориди, де наразі все дешевше і простіше.

Суд у США призупинив згортання мігрантської програми DACA

Суд у США призупинив згортання мігрантської програми DACA 10.01.2018

Дональд Трамп скасував програму DACA, яка захищає від депортації неповнолітніх нелегальних мігрантів. Однак суд у Сан-Франциско вирішив, що програма повинна лишатися у силі на час розгляду судових позовів.

Суд у Каліфорнії частково розблокував антиміграційний указ Трампа

Суд у Каліфорнії частково розблокував антиміграційний указ Трампа 13.11.2017

Федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско визнав, що уряд має право заборонити в'їзд до США громадянам шести переважно мусульманських країн, які не мають родичів у США.
Генконсульство Росії в Сан-Франциско припинило роботу

Генконсульство Росії в Сан-Франциско припинило роботу 03.09.2017

Будівлі консульства РФ в Сан-Франциско, а також торговельних представництв Росії у Вашингтоні і Нью-Йорку перейшли під контроль США.
МЗС Росії вручило ноту протесту заступнику глави дипмісії США

МЗС Росії вручило ноту протесту заступнику глави дипмісії США 02.09.2017

У МЗС РФ знову заявили, що Вашингтон планує провести обшуки у дипломатичних представництвах Росії у США. Через це раднику-посланнику посольства Сполучених Штатів у Москві вручили ноту протесту.
Загадковий дим над дипломатичними представництвами Росії в США

Загадковий дим над дипломатичними представництвами Росії в США 02.09.2017

У Вашингтоні та Сан-Франциско у дипломатичних представництвах Росії перед їхнім примусовим закриттям активно щось спалювали. За даними ЗМІ, таким чином представники РФ можуть знищувати документи.
США закривають російське консульство в Сан-Франциско

США закривають російське консульство в Сан-Франциско 31.08.2017

У відповідь на висилку американських дипломатів з Росії США вимагають від РФ закрити її консульство в Сан-Франциско.
Стрілянина у Сан-Франциско: є жертви

Стрілянина у Сан-Франциско: є жертви 14.06.2017

Вогонь по своїх колегах, за попередніми даними, відкрив один зі співробітників логістичної компанії UPS. Мотиви та доля нападника поки невідомі.

Трамп може видати новий міграційний указ замість заблокованого

Трамп може видати новий міграційний указ замість заблокованого 11.02.2017

Президент США Дональд Трамп заявив, що у відповідь на постанову апеляційного суду у Сан-Франциско може видати новий міграційний указ, внісши до нього лише "незначні" зміни.

Суд у Сан-Франциско поки що не ухвалив рішення щодо міграційного указу Трампа

Суд у Сан-Франциско поки що не ухвалив рішення щодо міграційного указу Трампа 08.02.2017

Представники адміністрації США та штатів Міннесота і Вашингтон виклали апеляційному суду свої позиції щодо спірного міграційного указу Дональда Трампа. Суд у Сан-Франциско ухвалить рішення, можливо, ще "цього тижня".

У США суд 7 лютого розгляне апеляцію на призупинення дії указу Трампа

У США суд 7 лютого розгляне апеляцію на призупинення дії указу Трампа 07.02.2017

О 15-й годині за місцевим часом суд у Сан-Франциско розгляне апеляцію, подану мін'юстом на постанову судді Джеймса Робарта, який призупинив дію антимійграційного указу президента США.

Суд відмовився негайно поновити дію антиміграційного указу Трампа

Суд відмовився негайно поновити дію антиміграційного указу Трампа 05.02.2017

Апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився задовольнити позов мін'юсту США, який вимагав негайно поновити дію скандального указу Трампа.

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