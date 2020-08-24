На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сан-Франциско".Сан-Франциско - місто на західному узбережжі США у штаті Каліфорнія.

Сан-Франциско - місто на західному узбережжі США у штаті Каліфорнія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.