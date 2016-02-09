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Сан-Себастьян

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян 09.02.2016

На серфінгістів, любителів смачно поїсти і цінителів прекрасного чекає незабутній рік на іспанському узбережжі Атлантики. Сен-Себастьян, як і польський Вроцлав, перейняв естафету культурної столиці Європи.

Нова культурна столиця Європи 2016 (01.02.2016) 01.02.2016

Сан-Себастьян - один з найбільш фешенебельних морських курортів Іспанії з розкішними пляжами і вишуканою кухнею. Цьогоріч - він ще й став однією з двох культурних столиць Європи.
Культурні столиці Європи 2016: Вроцлав і Сан-Себастьян

Культурні столиці Європи 2016: Вроцлав і Сан-Себастьян 04.01.2016

Більш відмінними два міста навряд чи могли би бути. Для баскського Сан-Себастьяна туризм є найважливішою галуззю. Польський Вроцлав вбачає своє призначення у наведенні мостів між Заходом та Сходом.
Європа-2016: магніт для туристів

Європа-2016: магніт для туристів 29.12.2015

Польське місто Вроцлав та іспанське Сан-Себастьян стануть культурними столицями Європи. Німеччина святкує ювілей "Баварського закону про чистоту пива", а Швеція готується до Євробачення. Про найцікавіші події 2016-го.