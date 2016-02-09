Нова культурна столиця Європи 2016 (01.02.2016)

Сан-Себастьян - один з найбільш фешенебельних морських курортів Іспанії з розкішними пляжами і вишуканою кухнею. Цьогоріч - він ще й став однією з двох культурних столиць Європи.