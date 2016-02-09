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На серфінгістів, любителів смачно поїсти і цінителів прекрасного чекає незабутній рік на іспанському узбережжі Атлантики. Сен-Себастьян, як і польський Вроцлав, перейняв естафету культурної столиці Європи.
Сан-Себастьян - один з найбільш фешенебельних морських курортів Іспанії з розкішними пляжами і вишуканою кухнею. Цьогоріч - він ще й став однією з двох культурних столиць Європи.
Більш відмінними два міста навряд чи могли би бути. Для баскського Сан-Себастьяна туризм є найважливішою галуззю. Польський Вроцлав вбачає своє призначення у наведенні мостів між Заходом та Сходом.
Польське місто Вроцлав та іспанське Сан-Себастьян стануть культурними столицями Європи. Німеччина святкує ювілей "Баварського закону про чистоту пива", а Швеція готується до Євробачення. Про найцікавіші події 2016-го.
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