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Санкції щодо Януковича

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "санкції щодо Януковича".

У березні 2014 року Рада ЄС склала список з 18 українських високопосадовців часів президентства Віктора Януковича включно із самим Януковичем. Їх туди внесли на підставі розслідування в Україні підозр у привласненні ними державних коштів і виведення їх за межі країни. Санкції полягають у тому, що всі їхні активи на території ЄС були заморожені. Сам список кілька разів переглядався, враховуючи рішення Суду ЄС. Зі списку викреслили, наприклад, ексміністерку охорони здоров'я Раїсу Богатирьову та Андрія Клюєва, зняли санкції з колишньої міністерки юстиції Олени Лукаш і брата Андрія Клюєва Сергія. Нині в списку лише 12 колишніх високопосадовців. Основною причиною викреслення високопосадовців зі списку були або недоліки у розслідуваннях щодо них в Україні, або ж рішення українських судів, наприклад, відмова у лютому 2018 року Печерського райсуду Києва у здійсненні спеціального досудового розслідування проти Андрія Клюєва. А ось 2017 року Януковичі програли апеляцію в Європейському суді, за якою хотіли скасувати санкції з березня 2015 по березень 2016 року. У березні 2019 санкції подовжили до 2020 року, на них рішення Суду ЄС не поширюється. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Де гроші? Що не так із заявою Шмигаля про санкції ЄС проти Януковича

Де гроші? Що не так із заявою Шмигаля про санкції ЄС проти Януковича 12.02.2021

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Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт Олександра Клименка, колишнього міністра доходів і зборів часів експрезидента Віктора Януковича.
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Гроші клану Януковича: не в ЄС, а в Швейцарії

Гроші клану Януковича: не в ЄС, а в Швейцарії 05.03.2019

Санкційний список Євросоюзу проти оточення Віктора Януковича скоротився вже на третину через повільне розслідування в Україні. Однак і конфісковувати в ЄС майже нічого - всі кошти у Швейцарії.
Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича

Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича 05.03.2018

Рада ЄС виключила двох осіб зі списку соратників екс-президента Віктора Януковича, яких вважають відповідальними за розтрату державних коштів в Україні.
ЄС продовжив санкції щодо Януковича та його оточення, за винятком Богатирьової

ЄС продовжив санкції щодо Януковича та його оточення, за винятком Богатирьової 04.03.2016

Санкції проти Віктора Януковича та його соратників продовжили до березня 2017 року. Зі списку виключили екс-міністерку охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.