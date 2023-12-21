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ПолітикаЄвропа

Суд у ЄС скасував санкції проти Януковича за корупцію

Павло Мильников
21 грудня 2023 р.

Рада ЄС перед запровадженням санкцій щодо Віктора та Олександра Януковичів у 2021 році не перевірила, чи отримали експрезидент України з сином можливість скористатися правом на захист, мотивував суд.

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Експрезидент України Віктор Янукович
Віктор ЯнуковичФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Європейський суд у Люксембурзі скасував 20 грудня санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, запроваджені Європейським Союзом у 2021 році за звинуваченням у корупції.

Суд мотивував тим, що Рада ЄС перед введенням санкцій не переконалася, чи отримали Януковичі можливість скористатися правом на захист в українських судах.

Це вже не вперше Янукович з сином домоглися в європейських судах скасування частини санкцій з такої причини.

Водночас проти них діють інші санкції Євросоюзу. Зокрема в серпні 2022 року їх запровадили "за їхню роль у підриві або становленні загрози територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, стабільності та безпеці держави", а у випадку з Януковичем-молодшим ще й "за проведення угод з сепаратистськими угрупованнями на Донбасі".

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