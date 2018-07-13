Санкції щодо Криму: Booking.com перестраховується, але не здається

"Дитяче водне містечко, кав'ярня, щоденна анімація", - перш ніж з'єднати з рецепцією, автовідповідач життєрадісним жіночим голосом перелічує десятки причин, чому за яскравим і веселим відпочинком треба їхати саме до "Аквапарк-готелю Атлантида". "Тепле море пригод" встигає пообіцяти жіночий голос, перш ніж слухавку бере чоловік на рецепції.

Про те, наскільки весело відпочивати всією сім'єю у цьому готелі, ще кілька днів тому можна було пересвідчитись, прочитавши сотні відгуків на міжнародному порталі Booking.com. Утім, портал напередодні раптово закрив доступ до відгуків користувачів. І вніс корективи у процедуру бронювання. Тепер, аби знайти житло у Криму, треба поставити галочку "ділова подорож". "Таким чином ми хочемо гарантувати, що подорожні матимуть можливість бронювати житло у Криму лише у тому разі, якщо вони подорожують з діловою метою", - повідомили у відповідь на запит DW у прес-службі Booking.com. Річ у тім, що після анексії Криму Росією Євросоюз заборонив європейським компаніям надавати туристичні послуги на півострові. Чи підпадають під дію санкцій послуги для тих, хто їде у відрядження - з юридичної точки зору питання спірне.

Бізнесмен чи курортник - ласкаво просимо в аквапарк!

Тим не менше, адміністрацію "Атлантиди" обмеження Booking.com не лякають. "З "букінгом" ми співпрацюємо. У нас дуже багато гостей з цього порталу. У клієнтів "букінга" є навіть знижки", - повідомив у розмові з DW співробітник готелю. Він люб'язно попередив, що іноземному гостю краще буде запастися готівкою до приїзду до Криму. Адже через санкції іноземні кредитні картки ніде не приймають.

"Сподобалося все, чудовий готель для сімейного відпочинку": рік тому на готель "Ялта-Інтурист" на сайті Booking.com було майже три тисячі відгуків. Більшість з них однозначно свідчили про відпочинок, а не відрядження

Зміни у процедурі бронювання, про які повідомив Booking.com, є доволі умовними. Раніше пошук готелів у Криму на сайті був необмеженим: під вікном пошуку лише містилося запитання про мету подорожі – "ділова" чи "приватна". Якщо поставити галочку на "приватна", тоді пошук не видавав жодного готелю у Криму. Утім, тим, хто просто не зважав на це запитання і просто вказував Крим у пошуку, портал видавав на вибір понад п'ять тисяч готелів. Тепер же для пошуку житла у Криму клієнтам Booking.com треба поставити галочку, вказавши, що мета подорожі "ділова". Отже, формально всі чотири роки дії санкцій ЄС щодо Криму тисячі людей, особливо у літній сезон, цілими сім'ями їдуть на півострів "з діловою метою". Просто тепер, ті, хто ставитиме відповідну галочку при бронюванні, фактично перестраховують портал від санкцій.

Інші міжнародні портали, які пропонують послуги з бронювання готельних номерів, здебільшого одразу після запровадження санкцій ЄС повністю відмовилися від співпраці з кримськими готелями. "Через політичну непевність ми взагалі не пропонуємо готельні номери у Криму. Ми пішли на цей крок, бо серед наших клієнтів - а це переважно ділові подорожні - не спостерігаємо попиту на цей регіон", - повідомили DW, зокрема, у прес-службі найбільшого німецького порталу резервування номерів HRS.

Немає відгуків - немає порушення?

Не виключено, що превентивні заходи Booking.com B.V., до яких компанія раптом вдалася після чотирьох років роботи в умовах санкцій, пов'язані з тим, що контролюючі органи таки привернули увагу до роботи цієї компанії у Криму. "Порушення санкцій - це кримінальний злочин, який підпадає під статтю першу Акту про економічні злочини, який карається позбавленням волі терміном до шести років, альтернативним покаранням або штрафом аж до шостої категорії (до 870 тисяч євро, відповідно до нідерландських законів - Ред.)", - повідомили торік у міністерстві закордонних справ Нідерландів, відповідаючи на запит DW.

Тим часом перелік готелів, які продовжують співпрацю з Booking.com, вочевидь, скорочується. В середньому пошук видає лише від тисячі до 1200 варіантів проживання, залежно від сезону. Натомість рік тому у Криму було близько п'яти тисяч готелів і апартаментів, зареєстрованих на Booking.com.