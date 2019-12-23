Санкції США і "Північний потік-2": чим відповість Берлін?

До американських санкцій проти фірм, що беруть участь в спорудженні газопроводу "Північний потік-2", в Німеччині ставляться однозначно негативно. Віцеканцлер Німеччини, міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz), наприклад, вже через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав відповідний закон, назвав санкції "грубим втручанням у внутрішні справи і суверенітет Німеччини та Європи".

Разом з тим, загальне обурення в Німеччині екстериторіальними санкціями США не означає і загального схвалення самого газопроводного проєкту, а також політичного тла, на якому почалася і проходить його реалізація.

Наслідки американських санкцій проти газогону

Ульріке Деммер

Не настільки різко, як Олаф Шольц, але також критично прокоментувала санкції США на урядовій пресконференції у понеділок, 23 грудня, представниця федерального уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). "Ми не схвалюємо практику екстериторіальних санкцій", - заявила вона, пообіцявши ретельно вивчити встановлені американцями нові правила і можливі наслідки для реалізації проєкту. У міністерстві економіки і енергетики ФРН поки не можуть оцінити ці наслідки.

"Закон набрав чинності в США, ми шкодуємо через це, - сказала прессекретарка цього відомства Беате Барон (Beate Baron). - Ми перебуваємо в контакті з американською адміністрацією і з'ясовуємо, яку свободу дій цей закон ще залишає".

На відміну від деяких російських і німецьких експертів, які вважають, що "Північний потік-2" вже не зупинити, в мінекономіки ФРН не виключають зриву проєкту, для завершення якого залишилося прокласти всього пару сотень кілометрів труб дном Балтійського моря.

Відповідь послу США в Німеччині

На питання про можливі німецькі санкції у відповідь проти американських фірм представники уряду ФРН відповідати відмовилися. Натомість цілком відкрито висловилися представники опозиції.

Омід Нуріпур

"Уявіть собі реакцію вашингтонської адміністрації, якби ми у відповідь на вихід США з Паризької кліматичної угоди запровадили санкції, що підривають американський суверенітет, - каже зовнішньополітичний експерт опозиційної фракції "Союз-90"/"Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour). - А потім ще і заявили, що чинимо так виключно з любові до Америки".

Нуріпур таким чином відреагував на висловлювання посла США в Німеччині Річарда Гренелла, який назвав американські санкції проти "Північного потоку-2" "дуже проєвропейським рішенням". За словами посла, санкції - елемент стратегії США, націленої на те, щоб запобігти надмірній залежності Європи від російських енергоносіїв.

"Кліматичні мита" з США

На користь відповідних санкцій висловилися і представники посткомуністичної Лівої партії. Поділяє таку точку зору і Клаудія Кемферт (Claudia Kemfert), яка очолює відділ енергетики, транспорту та екології Німецького інституту економічних досліджень (DIW). Вона закликала європейців не миритися з санкціями США проти "Північного потоку-2" і запровадити свого роду "кліматичні мита" на імпорт американського скрапленого газу, що видобувається методом фрекінгу.

Щоправда, обурене ставлення і Нуріпура, який назвав заходи США "зухвалістю", і Кемферт до екстериторіальних санкцій США проти фірм, що беруть участь в спорудженні "Північного потоку-2", не означає, що вони позитивно ставляться до самого проєкту.

"Зелений" депутат Бундестагу назвав газопровід "абсолютно хибним", а експертка DIW заявила, що будівництво такого газогону "завдає шкоди навколишньому середовищу, зайве з енергетичної точки зору та економічно нерентабельне".

Геополітичний вимір "Північного потоку-2"

Офіційний Берлін дотримується іншої точки зору, вважає "Північний потік-2" економічно доцільним проєктом приватних фірм, називає суто комерційним, хоча і таким, що має певну політичну складову - проблему українського газового транзиту.

Але критично на адресу цього проєкту останнім часом - на тлі санкцій США - стали висловлюватися і представники партій, які формують німецький уряд. Це, наприклад, координатор трансатлантичного співробітництва, християнський демократ Петер Баєр (Peter Beyer). Він не проти "Північного потоку-2" як такого, але вважає, що проєкт не слід пускати на самоплив.

"Треба визнати, - заявив він 23 грудня в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, - що особливо на початковому етапі політичної дискусії півтора - два роки тому ми занадто довго вичікували і на офіційному рівні не визнавали наявності в цьому проєкті геополітичного виміру, який нам не треба було недооцінювати".

Урок, який треба винести з історії з "Північним потоком-2", за словами Баєра, полягає в тому, що "у проєктах, які зачіпають інтереси різних країн і мають велике значення з точки зору енергетичної безпеки та енергопостачання, необхідно своєчасно проводити консультації на міжнародному рівні з нашими партнерами".