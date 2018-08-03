Санкції США: Росія хоче відходити від розрахунках у доларах, також і за нафту

У Москві сподіваються скоротити шкоду від нових можливих санкцій США завдяки пакетові фінансових інструментів. Це випливає зі зробленої в неділю, 12 серпня, заяви міністра фінансів РФ Антона Силуанова. За словами глави російського мінфіну, можливе розширення Вашингтоном санкційних заходів проти Москви буде "неприємним, але не смертельним", цитує інформагенція "Інтерфакс".

У разі запровадження США санкцій проти одного державного російського банку, проблеми для валютних і рублевих рахунків не виникне, запевняє Силуанов, адже центробанк завжди зміцнить своєю ліквідністю такий банк.

Так само Силуанов анонсував підготовку до відмови від долара США в зовнішньоторговельних операціях Росії. "Розвиваємо розрахунки в національних валютах, у євро в тому числі, у китайських юанях (…) По суті, обмежуємо розрахунки, операції в американських доларах", - додав Силуанов.

Він також не виключив відходу від доларових розрахунків за нафту. Щоправда, прив'язка до доларових котирувань не зникне, але Силуанов побачив можливість отримувати за "чорне золото" євро чи інші валюти в еквіваленті.

Відмова від боргових паперів США

Ще одним аспектом, на який звернув увагу Силуанов, стало скорочення пакета американських держоблігацій, котрим володіє Росія. "Ми суттєво зменшили вкладення наших резервів у американські активи. Золотовалютні резерви, резерви уряду (…) Ми зменшили вкладення цих коштів у американські (цінні. - Ред.) папери", - сказав він.

У середині липня мінфін США повідомляв, що РФ скоротили вкладення в держборг США до 14,9 мільярда доларів, що стало мінімумом з 2007 року.

Нагадаємо, днями США оголосили запровадження нових санкції проти Росії через отруєння у Великобританії екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля. У адміністрації Дональда Трампа вирішили, що уряд РФ використав хімічну зброю в порушення міжнародного права, на що Вашингтон відреагує санкціями.