Санкції США проти "Північного потоку-2": як відреагували в Берліні (відео)

США запровадили санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Якою буде відповідь Німеччини?
Санкції США проти компаній, що беруть участь у будівництві російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік", застали політичний Берлін, можна сказати, зненацька: уряд і парламент вже роз'їхалися на різдвяні канікули. Тим не менше на урядовій прес-конференції 23 грудня питання щодо долі "Північного потоку - 2" піднімалося. Відповідь представників уряду Німеччини зводиться до двох основних пунктів. По-перше, Німеччина не планує заходів у відповідь щодо американських компаній. Хоча деякі експерти в Берліні закликають саме до симетричної відповіді. По-друге, зупинка будівельних робіт не означає повного припинення - мовляв, власник суден-трубоукладачів взяв тайм-аут, щоб вивчити всі юридичні тонкощі. Докладніше про реакції ЄС та Берліна дивіться у відео DW:
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