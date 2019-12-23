 Санкції США проти ″Північного потоку-2″: як відреагували в Берліні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.12.2019

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Політика й суспільство

Санкції США проти "Північного потоку-2": як відреагували в Берліні (відео)

США запровадили санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Якою буде відповідь Німеччини?

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2 (Reuters/S. Jacobsen)

Санкції США проти "Північного потоку-2": що кажуть у Берліні?

Санкції США проти компаній, що беруть участь у будівництві російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік", застали політичний Берлін, можна сказати, зненацька: уряд і парламент вже роз'їхалися на різдвяні канікули. Тим не менше на урядовій прес-конференції 23 грудня питання щодо долі "Північного потоку - 2" піднімалося. Відповідь представників уряду Німеччини зводиться до двох основних пунктів. По-перше, Німеччина не планує заходів у відповідь щодо американських компаній. Хоча деякі експерти в Берліні закликають саме до симетричної відповіді. По-друге, зупинка будівельних робіт не означає повного припинення - мовляв, власник суден-трубоукладачів взяв тайм-аут, щоб вивчити всі юридичні тонкощі. Докладніше про реакції ЄС та Берліна дивіться у відео DW: 

 

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Baustelle der Eugal-Pipeline

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