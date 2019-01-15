Санкції за отруєння Скрипаля: ЄС оприлюднив імена розвідників з РФ

Євросоюз вперше запровадив санкції за застосування хімічної зброї. Під них потрапили дев'ять осіб і одна організація, серед них російські розвідники, які причетні до отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у британському Солсбері. Відповідне рішення ухвалили міністри закордонних справ ЄС на своєму засіданні у Брюсселі в понеділок, 21 січня.

А саме, санкції запроваджено щодо начальника Головного управління генштабу РФ, яке займається розвідкою (раніше ГРУ), Ігоря Костюкова та його першого заступника Володимира Алексєєва. Крім того, обмеження стосуються Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, співробітників ГРУ, яких у Великобританії звинуватили у скоєнні замаху на Скрипаля. У Солсбері вони були під іменами Руслана Боширова та Олександра Петрова.

Також санкції запроваджено щодо п'ятьох громадян Сирії та однієї сирійської організації, яких вважають причетними до розвитку та виробництва хімічної зброї.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд до ЄС і замороження активів, якщо такі є на території об'єднання.

Як повідомлялося, Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли ще у березні 2018 року, проте у ЄС не було режиму, за яким Брюссель міг би запровадити санкції проти відповідальних за цей напад. У жовтні Рада ЄС ухвалила режим санкцій за застосування хімічної зброї, і лише тепер запровадили перші обмежувальні заходи.