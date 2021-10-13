Саміт Україна-ЄС - зустрічі між представниками ЄС та України на найвищому рівні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "саміт Україна-ЄС".

Саміти Україна-ЄС відбуваються практично регулярно, починаючи від 1997 року. Перший саміт Україна-ЄС відбувся у Києві. Відтоді саміти проводяться по черзі в українській столиці та, як правило, в одному з європейських міст. Досі саміти не відбувалися лише 2012 та 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.