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Саміт Україна-ЄС

Саміт Україна-ЄС - зустрічі між представниками ЄС та України на найвищому рівні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "саміт Україна-ЄС".

Саміти Україна-ЄС відбуваються практично регулярно, починаючи від 1997 року. Перший саміт Україна-ЄС відбувся у Києві. Відтоді саміти проводяться по черзі в українській столиці та, як правило, в одному з європейських міст. Досі саміти не відбувалися лише 2012 та 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кулеба після саміту Україна-ЄС: Безвізу нічого не загрожує

Кулеба після саміту Україна-ЄС: Безвізу нічого не загрожує 13.10.2021

Дмитро Кулеба розвінчав "фейки" про ймовірне скасування безвізу з ЄС - мовляв, під час саміту Україна-ЄС це питання не піднімалося.

Саміт Україна-ЄС: три угоди, газ і військова співпраця

Саміт Україна-ЄС: три угоди, газ і військова співпраця 12.10.2021

На 23 саміті Україна-ЄС були підписані три угоди й обговорені спільні відповіді на енергетичні та безпекові виклики. Гості з Брюсселя також пояснили, про що йдеться у планах військової місії ЄС для України.
Фон дер Ляєн: ЄС вивчає, як забезпечити поставки газу в Україну

Фон дер Ляєн: ЄС вивчає, як забезпечити поставки газу в Україну 12.10.2021

ЄС вивчає різні сценарії забезпечення поставок газу в Україну, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також вона наголосила, що Україна має залишатися транзитною країною.
Україна і ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір

Україна і ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір 12.10.2021

Угода, підписана під час саміту Україна-ЄС у Києві, відкриє ринок повітряного транспорту і сприятиме здешевленню авіаквитків.

У Києві розпочався саміт Україна-ЄС

У Києві розпочався саміт Україна-ЄС 12.10.2021

У Маріїнському палаці розпочався 23-й саміт Україна-ЄС. На ньому обговорять безпеку, ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму.
Саміт Україна-ЄС: з чим Мішель і фон дер Ляєн їдуть до Зеленського

Саміт Україна-ЄС: з чим Мішель і фон дер Ляєн їдуть до Зеленського 11.10.2021

23-й саміт Україна-ЄС у Києві має дати конкретні результати - підписання трьох важливих угод - щодо авіації, фінансування науки та культури. DW з'ясовувала, за що керівники ЄС планують хвалити і критикувати Зеленського.
На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть фон дер Ляєн та Мішель 

На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть фон дер Ляєн та Мішель  08.10.2021

Лідери ЄС та України, зокрема, обговорять результати виконання угоди про асоціацію та подальше посилення економічної інтеграції.
Україна хоче визнання своєї європейської перспективи на саміті з ЄС

Україна хоче визнання своєї європейської перспективи на саміті з ЄС 28.09.2021

В Офісі президента України Володимира Зеленського очікують закріплення європейської перспективи України у спільній декларації на саміті Україна-ЄС.
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з головою Єврокомісії

Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з головою Єврокомісії 22.09.2021

Під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн.
Зеленський у Брюсселі: як пройшов перший живий саміт Україна-ЄС

Зеленський у Брюсселі: як пройшов перший "живий" саміт Україна-ЄС 07.10.2020

Свій перший "живий" міжнародний саміт з початку пандемії Євросоюз вирішив провести з Україною. Як Зеленського приймали в Брюсселі, як оцінюють його успіхи в реформах і про що домовилися на саміті - в репортажі DW.
Мішель нагадав Зеленському про принципи боротьби з корупцією в ЄС

Мішель нагадав Зеленському про принципи боротьби з корупцією в ЄС 06.10.2020

Глава Євроради Шарль Мішель обговорив на саміті з Володимиром Зеленським боротьбу з корупцією в Україні та пояснив принципи, які діють в ЄС. Зеленський запевнив, що НАБУ - незалежне, і пояснив, як це можна перевірити.
Євросоюз надасть Україні 60 мільйонів євро на три проєкти

Євросоюз надасть Україні 60 мільйонів євро на три проєкти 06.10.2020

Під час саміту ЄС-Україна підписано три угоди, за якими Брюссель виділить Києву 60 мільйонів євро. Крім того, ЄІБ надасть позику на 300 мільйонів євро на енергетичну модернізацію громадських будівель в Україні.
Саміт Україна-ЄС: Зеленському варто готуватися до важких запитань

Саміт Україна-ЄС: Зеленському варто готуватися до важких запитань 06.10.2020

В українських ЗМІ активно обговорюють загрозу призупинення безвізового режиму з ЄС. Що стало причиною цього та які ще питання затьмарюють відносини Україна-ЄС напередодні саміту в Брюсселі, - у матеріалі DW.
Саміт Україна-ЄС проведуть 6 жовтня в Брюсселі

Саміт Україна-ЄС проведуть 6 жовтня в Брюсселі 26.09.2020

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської Ради Шарль Мішель домовилися провести 6 жовтня в Брюсселі саміт Україна-ЄС.
Гройсман: Автором скандалу довкола саміту Україна-ЄС є Порошенко

Гройсман: Автором скандалу довкола саміту Україна-ЄС є Порошенко 09.07.2019

Віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яку не пустили на саміт, свідомо не звернулась до прем'єра, а влаштувала скандал, заявив Володимир Гройсман.
Саміт Україна-ЄС: передвиборчі чвари на євроінтеграційному тлі

Саміт Україна-ЄС: передвиборчі чвари на євроінтеграційному тлі 08.07.2019

Допомога у понад 100 мільйонів євро, змістовна заява та емоційні промови європейських топ-чиновників - так пройшов саміт Україна-ЄС у Києві. Профільну українську віцепрем'єрку на саміт не пустили.
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