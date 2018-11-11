 Самокеровані автомобілі: США і Німеччина - лідери за кількістю патентів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.11.2018

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Економіка

Самокеровані автомобілі: США і Німеччина - лідери за кількістю патентів

Європа випереджає Америку та Азію за кількістю заявок на патенти, які пов'язані із самокерованими автомобілями. Серез окремо узятих країн лідерство - за США.

З березня 2018 року два безпілотних мініавтобуси перевозять пасажирів на території лікарні Charite в Берліні (Imago/epd/C. Ditsch)

З березня 2018 року два безпілотних мініавтобуси перевозять пасажирів на території лікарні Charite в Берліні

В усьому світі найактивнішими розробниками технологій для автономного водіння є американці та німці: із США і Німеччини надходить найбільша кількість заявок на патенти, пов'язані із автомобілями з автономним управлінням. Однак, якщо розглядати разом усі країни ЄС, то світовим лідером у цьому напрямку автомобілебудування є Європа. Про це свідчать дані, опубліковані Європейським патентним відомством (EPO), штаб-квартира якого розташована у Мюнхені.

Європейці спеціалізуються на логістиці та аналізі даних

EPO вказує на різке зростання кількості заявок на реєстрацію патентів стосовно різних аспектів автономного водіння у своєму дослідженні, опублікованому у листопаді. Якщо в 2011 році європейське відомство отримало з усього світу менше тисячі таких заявок (922), то в 2017 році їх виявилося вже майже чотири тисячі (3998).

Штаб-квартира Європейського патентного відомства (EPO) в Мюнхені (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

Штаб-квартира Європейського патентного відомства (EPO) в Мюнхені

За ці сім років понад 37 відсотків заявок надійшли з Європи, близько 34 відсотків із США та майже 29 відсотків з Азії. Можна припустити, що ці цифри досить точно відображають розподіл сил у сфері автономного водіння. Адже для успіху будь-яких винаходів і розробок, де б їх не зробили, необхідно їх запатентувати, зокрема, у Європі.

Експерти EPO проаналізували заявки на патенти і дійшли до висновку, що європейські розробки найчастіше пов'язані із системами автоматизованого керування автомобілем і його ідентифікацією, зі збором даних про ситуацію на дорозі, їхнім аналізом і прийняттям рішень (включно із взаємодією з іншими автомобілями або, наприклад, автоматизоване паркування). Найсильніші сторони американських розробників - зв'язок та обчислювальні процеси (як самі комп'ютери, так і програмне забезпечення).

Безпілотне водіння: п'ять європейських лідерів

Однак, американські розробники сильні і в багатьох інших сферах, інакше Сполучені Штати не були б беззаперечним лідером серед усіх країн. На одні тільки США припадає третина всіх заявок - 34 відсотки. Друге місце посіла Німеччина. Частка німецьких розробників склала майже 14,5 відсотка.

У вересні 2018 року фірма Volvo представила в Берліні безпілотний електротягач Vera (Reuters/E. Thomasson)

У вересні 2018 року фірма Volvo представила в Берліні безпілотний електротягач Vera

Третє місце - у Японії (приблизно 13,5 відсотка). Потім йдуть Південна Корея (близько 7,5 відсотка), Франція і Швеція (по п'ять відсотків). Приблизно по три відсотки припадають на Китай, Великобританію і Нідерланди. Від одного до двох відсотків мали в 2011-2017 роках Фінляндія, Швейцарія та Австрія.

Отже, п'ятірка європейських лідерів в галузі розробок для безпілотних автомобілів така: Німеччина, Франція, Швеція, Великобританія, Нідерланди. Лідерство німецьких винахідників підкреслює той факт, що за сім років вони подали 2151 заявку на патент (з них близько 500 за один тільки минулий рік), тоді як з чотирьох інших країн разом узятих за аналогічний період надійшло в цілому 2276 заявок.

Середній і малий бізнес сприяє інноваціям

У дослідженні EPO наводиться перелік 25 компаній, які в 2011-2017 роках подали найбільшу кількість заявок на реєстрацію патенту. Тут цікаві як географія, так і сфера діяльності найактивніших компаній у сфері автономного водіння. Досить показово, що жоден традиційний автовиробник не увійшов у п'ятірку лідерів: всі вони поступилися місцем виробникам електроніки, чіпів, телекомунікаційного та комп'ютерного обладнання.

DW.COM

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Останніми роками інноваційні технології для безпілотних автомобілів найактивніше розробляли Samsung (Південна Корея), Intel (США), Qualcomm (США), LG (Південна Корея) і Bosch (Німеччина). Перша класична автомобільна компанія Toyota (Японія) з'являється у списку лише на шостому місці, другий автовиробник, Volvo (Швеція), перебуває на 14-му місці, поступаючись, зокрема, фінському виробникові телекомунікаційного обладнання Nokia і американському виробникові програмного забезпечення Microsoft.

Єдиним німецьким автовиробником, що потрапив у список 25 лідерів за кількістю патентів, стала компанія Audi, яка опинилась на 17-му місці (водночас у ньому виявилися три представники японського автопрому Toyota, Honda і Nissan). Таким чином, інновації в області безпілотного водіння в Німеччині розробляють не стільки самі автоконцерни, скільки їхні постачальники: Bosch (5-е місце), Continental (10-е місце), Siemens (19-е місце).

Водночас немає протиріччя у тому, що Німеччина займає друге місце в світі за кількістю патентів в сфері автономного водіння, однак тільки чотири німецькі компанії потрапили в список провідних розробників інновацій. Це лише підтверджує специфічну структурну особливість німецької економіки: її основу складають не кілька великих промислових груп, як, скажімо, в Південній Кореї або Японії, а велика кількість самостійних високоспеціалізованих середніх та малих підприємств. Саме вони, а не індустріальні гіганти, забезпечують основну масу патентів в різних сферах, пов'язаних із автономним водінням.

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