 Сальвіні заборонив німецькому судну Eleonore з мігрантами заходити в порти Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2019

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Новини

Сальвіні заборонив німецькому судну Eleonore з мігрантами заходити в порти Італії

Німецьке рятувальне судно Eleonore з мігрантами на борту отримало відмову від влади Італії та Мальти зайти у порти цих країн. На судні перебувають близько сотні врятованих біля берегів Лівії мігрантів.

Врятовані мігранти на судні Eleonore, 26 серпня 2019 року

Врятовані мігранти на судні Eleonore, 26 серпня 2019 року

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні у вівторок, 27 серпня, заборонив німецькому рятувальному судну Eleonore заходити у порти країни. Напередодні на борт корабля підняли близько сотні мігрантів, врятованих у Середземному морі біля узбережжя Лівії. 

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Капітану корабля Lifeline, яке врятувало понад 200 мігрантів у Середземному морі, закидають порушення міжнародного права та ігнорування наказів італійських влади. Його відпустили під заставу. (02.07.2018)

Понад 80 мігрантів з судна Open Arms змогли зійти на італійський острів Лампедуза за розпорядженням прокурора Сицилії після кількох тижнів перебування на судні. (21.08.2019)

Іспанська гуманітарна організація стверджує, що врятувала в Середземному морі понад 300 біженців. Глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що порти Італії для "торговців людьми та їхніх помічників" закриті. (22.12.2018)

Як зазначили в міністерстві внутрішніх справ Італії, судно під німецьким прапором не має права заходити в територіальні води країни, інформує агентство новин dpa. Згодом про аналогічне рішення щодо своєї країни команду корабля повідомила і влада Мальти.

Судно належить капітану Клаусу-Петеру Райшу (Claus-Peter Reisch) та фінансується німецькою благодійною організацією з Дрездена Mission Lifeline. У соціальній мережі Twitter Райш зазначив, що поки судно не має позитивної відповіді від країн ЄС щодо дозволу зайти в їхні порти. Корабель перебував у кількох десятках миль від берегів Мальти.

Згодом капітан повідомив, що Мальта відмовилася постачати на корабель воду та продукти харчування. Відповідний запит про постачання комерційним кораблем було відхилено.

Маттео Сальвіні вже не вперше забороняє рятувальним суднам заходити у порти країни. Таким чином він намагається змусити благодійні організації припинити діяльність з порятунку мігрантів на морі.

Як правило, після кількох днів перебування суден у нейтральних водах ситуацію вдається вирішити шляхом домовленості між державами ЄС про розподіл врятованих мігрантів. 

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