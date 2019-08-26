Сальвіні заборонив німецькому судну Eleonore з мігрантами заходити в порти Італії

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні у вівторок, 27 серпня, заборонив німецькому рятувальному судну Eleonore заходити у порти країни. Напередодні на борт корабля підняли близько сотні мігрантів, врятованих у Середземному морі біля узбережжя Лівії.

Як зазначили в міністерстві внутрішніх справ Італії, судно під німецьким прапором не має права заходити в територіальні води країни, інформує агентство новин dpa. Згодом про аналогічне рішення щодо своєї країни команду корабля повідомила і влада Мальти.

Судно належить капітану Клаусу-Петеру Райшу (Claus-Peter Reisch) та фінансується німецькою благодійною організацією з Дрездена Mission Lifeline. У соціальній мережі Twitter Райш зазначив, що поки судно не має позитивної відповіді від країн ЄС щодо дозволу зайти в їхні порти. Корабель перебував у кількох десятках миль від берегів Мальти.

Згодом капітан повідомив, що Мальта відмовилася постачати на корабель воду та продукти харчування. Відповідний запит про постачання комерційним кораблем було відхилено.

Маттео Сальвіні вже не вперше забороняє рятувальним суднам заходити у порти країни. Таким чином він намагається змусити благодійні організації припинити діяльність з порятунку мігрантів на морі.

Як правило, після кількох днів перебування суден у нейтральних водах ситуацію вдається вирішити шляхом домовленості між державами ЄС про розподіл врятованих мігрантів.