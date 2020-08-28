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Сальвадор Собрал

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сальвадор Собрал".

Сальвадор Собрал – португальський співак, переможець конкурсу "Євробачення" 2017-го року. Португальський співак Сальвадор Собрал переміг на конкурсі "Євробачення", який 2017 року проводився в Києві. Він виконав пісню "Amar pelos dois". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За Лукашенка: хто досі підтримує бацьку в Білорусі (відео)

За Лукашенка: хто досі підтримує "бацьку" в Білорусі (відео) 28.08.2020

У Білорусі у відповідь на акції протесту проти фальсифікації виборів влада організовує мітинги на підтримку Олександра Лукашенка. Хто приходить підтримати "бацьку"? І проти якого уявного ворога "захищають" Білорусь?

Євробачення-2018: фаворити заспівали для DW (відео)

"Євробачення-2018": фаворити заспівали для DW (відео) 08.05.2018

У Лісабоні 8 травня - перший півфінал "Євробачення-2018". DW ексклюзивно поспілкувалася з фаворитами пісенного конкурсу.

Фаворити "Євробачення-2018" заспівали для DW (08.05.2018) 08.05.2018

У Лісабоні стартувало "Євробачення". 8 травня - перший півфінал. Поки конкурсанти розспівуються, дивіться, як вони напередодні ексклюзивно заспівали для DW.

"Євробачення-2018": знайомтеся з фаворитами! (08.05.2018) 08.05.2018

Перший півфінал "Євробачення-2018" - 8 травня у Лісабоні. DW ексклюзивно поспілкувалася з фаворитами цьогорічного пісенного конкурсу.
Євробачення-2018: Німеччину представлятиме зірка YouTube

Євробачення-2018: Німеччину представлятиме зірка YouTube 23.02.2018

27-річний виконавець з північного заходу Німеччини переміг у відбірковому конкурсі й виступатиме за Німеччину у фіналі "Євробачення", який відбудеться 12 травня у Лісабоні.

Чим запам’ятається 2017-й: головні культурні події року - частина 1 (27.12.2017) 27.12.2017

DW згадує найважливіші культурні події 2017 року 2017 в Німеччині та Європі. Частина перша.
Переможцеві Євробачення-2017 успішно пересадили серце

Переможцеві "Євробачення-2017" успішно пересадили серце 10.12.2017

Сальвадор Собрал від вересня жив завдяки штучному серцю. Лікарі сподіваються, що після одужання співак зможе вести повноцінне життя.
Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал - на межі життя і смерті

Переможець "Євробачення-2017" Сальвадор Собрал - на межі життя і смерті 28.09.2017

Переможець "Євробачення" Сальвадор Собрал перебуває у відділі інтенсивної терапії. 8 вересня він виступив з останнім концертом. Нині його може врятувати лише донорське серце.

Переможець "Євробачення-2017" в Києві бореться за життя (27.09.2017) 27.09.2017

Португалець Сальвадор Собрал, який переміг на "Євробаченні" в Україні, бореться за життя в одній з клінік Лісабона. Нині його може врятувати лише донорське серце.
Євробачення-2018 відбудеться в Лісабоні

"Євробачення-2018" відбудеться в Лісабоні 26.07.2017

Організатори "Євробачення-2018" оголосили рішення про проведення наступного пісенного конкурсу в португальській столиці. Перший та другий півфінали заплановано на 8 і 10 травня, а фінал - на 12 травня.
Переможця Євробачення-2017 в Лісабоні зустріли дві тисячі фанів

Переможця "Євробачення-2017" в Лісабоні зустріли дві тисячі фанів 14.05.2017

Під оплески кількох тисяч людей Сальвадор Собрал повернувся до Португалії. Він мріє стати відомим як музикант, не як переможець "Євробачення".

Сальвадор Собрал переміг і змінив Євробачення

Сальвадор Собрал переміг і змінив "Євробачення" 14.05.2017

Сенсаційна перемога представника Португалії на "Євробаченні-2017" в Києві підняла конкурс на новий якісний рівень. На "Євробаченні" знову перемогло не шоу, а пісня. Репортаж DW.

Переможець "Євробачення-2017" - Португалія (14.05.2017) 14.05.2017

Сальвадор Собрал з джазовою баладою "Amar pelos dois" набрав 758 балів.
Євробачення-2017 виграв португалець Сальвадор Собрал

"Євробачення-2017" виграв португалець Сальвадор Собрал 13.05.2017

Найбільше балів за сумою оцінок журі та голосів глядачів отримав португалець Сальвадор Собрал. Він виконав проникливу ​джазову баладу "Amar pelos dois".