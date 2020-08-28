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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сальвадор Собрал".
Сальвадор Собрал – португальський співак, переможець конкурсу "Євробачення" 2017-го року. Португальський співак Сальвадор Собрал переміг на конкурсі "Євробачення", який 2017 року проводився в Києві. Він виконав пісню "Amar pelos dois". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.