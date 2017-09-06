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Сальвадор Далі
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сальвадор Далі".
В Іспанії тіло Сальвадора Далі ексгумували для ДНК-тесту. Ворожка на картах таро стверджує, що вона його донька, та претендує на частину майна. Утім, через своєрідне сексуальне життя Далі, багато хто сумнівається, що у сюрреаліста може бути спадкоємиця.