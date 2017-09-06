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Сальвадор Далі

Сальвадор Далі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сальвадор Далі".

Ексгумація Сальвадора Далі: ДНК-Тест не підтвердив батьківства

Ексгумація Сальвадора Далі: ДНК-Тест не підтвердив батьківства 06.09.2017

Проведений ДНК-тест не підтвердив, що жінка з Жирони є донькою знаменитого художника Сальвадора Далі. Заради тесту останки митця ексгумували півтора місяці тому.

Вінілові обкладинки як витвір мистецтва (17.08.2017) 17.08.2017

Обкладинки платівок можуть бути справжніми витворами мистецтва. На них можна побачити твори Сальвадора Далі, Енді Воргола, Бенксі та інших відомих митців. Італійський мистецтвознавець дослідив таке мистецтво "в квадраті".

Сальвадор Далі та його жінки (фотогалерея)

Сальвадор Далі та його жінки (фотогалерея) 21.07.2017

У великого сюрреаліста Сальвадора Далі була одна-єдина жінка: його муза, дружина і коханка - незбагненна і прекрасна Гала. Чи все ж таки це не зовсім так?
Сальвадор Далі - не єдина ексгумована знаменитість

Сальвадор Далі - не єдина ексгумована знаменитість 21.07.2017

Серед тих, чий прах потурбували після смерті - політики, артисти й поети. Навіщо їх ексгумували - у фотогалереї DW.
Ексгумація генія: Далі сподобався би цей цирк

Ексгумація генія: "Далі сподобався би цей цирк" 21.07.2017

У Фігерасі, рідному містечку Сальвадора Далі, ексгумували тіло художника. Усе це заради відповіді на запитання - чи була у Далі донька.
Сальвадор Далі та його музи

Сальвадор Далі та його музи 21.07.2017

У великого сюрреаліста Сальвадора Далі була одна-єдина жінка: його муза, дружина і коханка - незбагненна і прекрасна Гала. Чи все ж таки це не зовсім так?

Ексгумація Сальвадора Далі: вуса в ідеальному стані (21.07.2017) 21.07.2017

В Іспанії тіло Сальвадора Далі ексгумували для ДНК-тесту. Ворожка на картах таро стверджує, що вона його донька, та претендує на частину майна. Утім, через своєрідне сексуальне життя Далі, багато хто сумнівається, що у сюрреаліста може бути спадкоємиця.

І після смерті нема їм спокою: ексгумовані знаменитості

І після смерті нема їм спокою: ексгумовані знаменитості 21.07.2017

Сальвадор Далі - не єдина світова знаменитість, тіло якої діставали з могили. Серед тих, чий прах потурбували після смерті - політики, артисти й поети. Навіщо їх ексгумували - у фотогалереї DW.
Останки Сальвадора Далі ексгумують задля тесту на батьківство

Останки Сальвадора Далі ексгумують задля тесту на батьківство 26.06.2017

У художника, який за життя не мав дітей, може виявитися досі невідома донька. Іспанський суд санкціонував провести відповідний тест на батькіство.