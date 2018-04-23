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Салах Абдеслам

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Салах Абдеслам". Салах Абдеслам - терорист, імовірно пов'язаний з Ісламським державою, громадянин Франції.

Салах Абдеслам став відомий передусім як один з головних організаторів терористичних атак у Парижі 13 листопада 2015 року. Тоді від рук ісламістських терористів загинули 130 осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Підозрюваного в терактах у Парижі Абдеслама засудили в Бельгії до 20 років

Підозрюваного в терактах у Парижі Абдеслама засудили в Бельгії до 20 років 23.04.2018

Головного підозрюваного в організації терактів у Парижі Салаха Абдеслама засудили в Бельгії до 20 років ув'язнення за спробу вбивства поліцейських. Він та його спільник також мають сплати грошові штрафи.
У Брюсселі розпочався суд над підозрюваним у здійсненні терактів у Парижі

У Брюсселі розпочався суд над підозрюваним у здійсненні терактів у Парижі 05.02.2018

У столиці Бельгії - надзвичайні заходи безпеки. Перед судом постав підозрюваний у скоєнні терактів у Парижі 2015 року та в Брюсселі 2016 року Салах Абдеслам.
Імовірному організатору терактів у Парижі і Брюсселі пред'явили обвинувачення

Імовірному організатору терактів у Парижі і Брюсселі пред'явили обвинувачення 03.06.2017

Федеральна прокуратура Бельгії в рамках розслідування паризьких терактів пред'явила Ясину Атару обвинувачення у вбивствах і організації терористичної групи.
Салаха Абдеслама допитали в Парижі

Салаха Абдеслама допитали в Парижі 20.05.2016

В Палаці юстиції у столиці Франції з дотриманням посилених заходів безпеки допитали головного підозрюваного в організації терактів у Парижі Салаха Абдеслама.

DW Новини за 100 секунд (27.04.2016) 27.04.2016

Трамп виграв праймеріз у всіх п'яти штатах. ЄС розкритикував рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу у Криму та РФ. Бельгія екстрадувала до Франції паризького терориста Салаха Абдеслама.
Бельгія екстрадувала до Франції Салаха Абдеслама

Бельгія екстрадувала до Франції Салаха Абдеслама 27.04.2016

У середу, 27 квітня, підозрюваний в організації паризьких терактів має постати перед французським судом.
Бельгія погодилась на екстрадицію Абдеслама до Франції

Бельгія погодилась на екстрадицію Абдеслама до Франції 31.03.2016

Дозвіл на екстрадицію підозрюваного в організації паризьких терактів 13 листопада минулого року Салаха Абдеслама надав брюссельський суд, повідомили в прокуратурі Бельгії.
Розслідування терактів у Брюсселі і Парижі: почалося знищення мережі джихадистів

Розслідування терактів у Брюсселі і Парижі: почалося знищення мережі джихадистів 25.03.2016

Французькі та бельгійські слідчі продовжили встановлення осіб, причетних до організації терактів у Брюсселі та Парижі. Вони належали до терористичної мережі, яка планувла нові атаки в Європі.
ЗМІ: У США знали про причетність братів аль-Бакрауї до тероризму

ЗМІ: У США знали про причетність братів аль-Бакрауї до тероризму 25.03.2016

Брати Ібрагім та Халід аль-Бакрауї, які здійснили теракти у Брюсселі, були в американських базах даних осіб, причетних до тероризму.

Cтратегія безпеки ЄС запрацює найраніше за півроку (24.03.2016) 24.03.2016

Після терактів у Парижі в листопаді 2015 року ЄС майже нічого не зробив для створення спільної стратегії боротьби з тероризмом.

Як відбудовують Донбас - DW Новини (24.03.2016) 24.03.2016

У ЄС хочуть створити єдиний європейський центр для боротьби з тероризмом. Вирок за геноцид: Радовану Караджичу дали 40 років в'язниці. Фінальний акорд історичного тижня на Кубі - безкоштовний концерт Ролліг Стоунс.
Адвокат: Абдеслам хоче якнайшвидшої екстрадиції до Франції

Адвокат: Абдеслам хоче якнайшвидшої екстрадиції до Франції 24.03.2016

Підозрюваний в організації паризьких терактів 13 листопада минулого року Салах Абдеслам просить якнайшвидої екстрадиції з Бельгії до Франції, повідомив його адвокат Свен Марі.
Бельгійські правоохоронці знайшли записку одного з терористів-смертників

Бельгійські правоохоронці знайшли записку одного з терористів-смертників 23.03.2016

Генеральний прокурор країни підтвердив інформацію, що теракти вчинили два брати. Однак вони спричинили вибухи в різних місцях: один в аеропорту, а інший - в метро.
Слідчі назвали ім'я поплічника підозрюваного в скоєнні терактів у Парижі

Слідчі назвали ім'я поплічника підозрюваного в скоєнні терактів у Парижі 21.03.2016

Правоохоронці Бельгії, які розслідують скоєні вихідцями з цієї країни теракти у Парижі в листопаді 2015 року, ідентифікували особу одного з ключових поплічників затриманого Салаха Абдеслама.
Глава МЗС Бельгії: Абдеслам планував теракти в Брюсселі

Глава МЗС Бельгії: Абдеслам планував теракти в Брюсселі 21.03.2016

За даними слідства, підозрюваний в організації низки терактів у Парижі Салах Абдеслам планував продовжити терористичну діяльність у бельгійській столиці Брюсселі.
Адвокат головного підозрюваного в організації терактів у Парижі: Прокурор порушив таємницю слідства

Адвокат головного підозрюваного в організації терактів у Парижі: Прокурор порушив таємницю слідства 20.03.2016

Адвокат Свен Марі планує позиватися проти паризького прокурора, оскільки той озвучив дані з допиту підозрюваного в тероризмі Салаха Абдеслама.
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