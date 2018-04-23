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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Салах Абдеслам". Салах Абдеслам - терорист, імовірно пов'язаний з Ісламським державою, громадянин Франції.
Салах Абдеслам став відомий передусім як один з головних організаторів терористичних атак у Парижі 13 листопада 2015 року. Тоді від рук ісламістських терористів загинули 130 осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.