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Салафіти

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "салафіти".

Салафітами називають прихильників салафізму - сучасного ультраконсервативного руху в ісламі. Салафіти позиціонують себе як послідовники початкового розуміння ісламу. Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини застерігає, що поширювані салафітами ідеї утворюють плідний ґрунт для ісламістської радикалізації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Всі терористи, які вчинили нападати в США 11 вересня 2001 року, належали до салафістського руху.

Нападник на поліцейських у Парижі, за даними прокуратури, був ісламістом

Нападник на поліцейських у Парижі, за даними прокуратури, був ісламістом 05.10.2019

Зловмисник, який вбив чотирьох людей в управлінні поліції Парижа, мав зв'язки із салафітами та був прихильником радикальної форми ісламу, стверджують в антитерористичній прокуратурі.
У Німеччині затримали групу салафітів, що планували теракт

У Німеччині затримали групу салафітів, що планували теракт 22.03.2019

Німецькі правоохоронці затримали 11 салафітів, яких підозрюють у підготовці терористичної атаки з використанням транспорту та вогнепальної зброї.
Сповідь матері терориста: як син став бойовиком Ісламської держави

Сповідь матері терориста: як син став бойовиком "Ісламської держави" 26.10.2018

Син Сабіни Лаппе поїхав до Сирії і приєднався до бойовиків ІД. Після його загибелі до жінки багато хто ставиться із острахом, вважаючи її матір'ю терориста. Сабіна розказала DW про трагедію, що сталася.
Як найбільша федеральна земля Німеччини стала осередком салафізму

Як найбільша федеральна земля Німеччини стала осередком салафізму 22.10.2018

У землі Північний Рейн-Вестфалія значно більше прихильників фундаменталістської течії ісламу, ніж у будь-якій іншій землі ФРН. Спецслужби та правоохоронці застерігають від небезпечних тенденцій, що уже простежуються.
У Німеччині ісламіста засудили до десяти років в'язниці

У Німеччині ісламіста засудили до десяти років в'язниці 24.09.2018

Суд подовжив термін покарання ісламісту з німецьким паспортом Абделькаріму Е. Він їздив до Сирії, де приєднався до "Ісламської держави" і брав участь в катуваннях.
Поблизу Парижа нападник зарізав двох людей

Поблизу Парижа нападник зарізав двох людей 23.08.2018

Поліція застрелила нападника. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку. За словами глави МВС Франції, справу розслідує кримінальна, а не антитерористична прокуратура.
ЗМІ: Кількість салафітів у Німеччині за п'ять років подвоїлася

ЗМІ: Кількість салафітів у Німеччині за п'ять років подвоїлася 04.04.2018

У Німеччині з 2013 року стало вдвічі більше прихильників радикальної течії ісламу. Із майже 800 салафітів у Гамбурзі більше половини є потенційно готовими до агресивних злочинів.
У подвійному теракті в лівійському Бенгазі загинули кілька десятків людей

У подвійному теракті в лівійському Бенгазі загинули кілька десятків людей 24.01.2018

Вибух двох автівок у центрі лівійського міста Бенгазі призвів до загибелі декількох десятків осіб, серед жертв - військовий високопосадовець.
У Німеччині продовжився фестиваль Rock am Ring

У Німеччині продовжився фестиваль Rock am Ring 03.06.2017

Після ретельних обшуків на території проведення заходу терористична загроза не підтвердилася, повідомили організатори. Слідчі затримали трьох осіб.
У Німеччині засудили трьох салафітів за напад на сикхський храм

У Німеччині засудили трьох салафітів за напад на сикхський храм 21.03.2017

Злочинців, які влаштували вибух на сикхському весіллі, засудили до позбавлення волі. Усі троє були пов'язані з салафітами.
У Німеччині затримали 26-річного салафіта за підозрою у підготовці теракту

У Німеччині затримали 26-річного салафіта за підозрою у підготовці теракту 23.02.2017

У помешканні 26-річного чоловіка знайшли речовини, необхідні для виготовлення вибухового пристрою. За даними поліції, підозрюваний пов'язаний із салафітами.
Розшук нападника з Берліна: поліція провела обшуки у землі Північний Рейн-Вестфалія

Розшук нападника з Берліна: поліція провела обшуки у землі Північний Рейн-Вестфалія 22.12.2016

Триває розшук тунісця, підозрюваного у нападі на різдвяний ринок у Берліні. Федеральна прокуратура спростувала інформацію про затримання кількох людей, поширену низкою ЗМІ.
Хронологія спроб ісламістських атак у Німеччині

Хронологія спроб ісламістських атак у Німеччині 20.12.2016

Ще до кінця не зрозуміло, чи були останні події в Берліні справді терористичним нападом. Але Німеччина вже давно перебуває під прицілом терористів. Хронологія терористичних атак у ФРН.
Прокуратура: Ісламіст у лавах німецької спецслужби не видавав таємної інформації

Прокуратура: Ісламіст у лавах німецької спецслужби не видавав таємної інформації 01.12.2016

Ісламіст, якого виявила у своїх лавах німецька спецслужба, не видав інформації, яка стосувалася питань безпеки, повідомляє прокуратура Дюссельдорфа.
Салафіт Абу Нагі: ловець душ з пішохідної зони

Салафіт Абу Нагі: ловець душ з пішохідної зони 16.11.2016

Правоохоронні органи Німеччини посилюють тиск на салафітів. Поліція взяла на приціл групу "Істинна релігія" та одного з найвідоміших салафітів країни - проповідника Ібрагіма Абу Нагі.

Масштабний рейд проти ісламістів у Німеччині (15.11.2016) 15.11.2016

Рейди проти осіб, підозрюваних у підтримці терористичного угруповання "Ісламська держава", пройшли одночасно у десяти німецьких землях о 6:30 ранку 15 листопада. Сотні поліцейських обшукали понад 200 квартир та офісів.
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