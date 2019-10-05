На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "салафіти".

Салафітами називають прихильників салафізму - сучасного ультраконсервативного руху в ісламі. Салафіти позиціонують себе як послідовники початкового розуміння ісламу. Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини застерігає, що поширювані салафітами ідеї утворюють плідний ґрунт для ісламістської радикалізації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Всі терористи, які вчинили нападати в США 11 вересня 2001 року, належали до салафістського руху.