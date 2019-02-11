Савченко та Рубан вийшли з СІЗО - суд не подовжив термін їхнього арешту

Броварський міський районний суд Києва звільнив з під варти депутатку Верховної Ради Надію Савченко у ніч на вівторок, 16 квітня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Звільнення стало можливим, бо термін її запобіжного заходу сплив, а суд його не подовжив.

Народна депутатка, яку, серед іншого, звинувачують у спробі повалення конституційного ладу, зазначила, що не збирається "тікати за кордон, як гарантували прокурори", і буде доводити "свою невинуватість" у суді. Разом із Савченко з-під варти звільнили і керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, затриманого в березні 2018 року на контрольно-пропускному пункті на Донбасі.

Більше року в СІЗО

Верховна Рада більше року тому дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко. Їй інкримінують спробу вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. Надія Cавченко перебувала під вартою з 23 березня 2018 року.

Володимира Рубана затримали 8 березня на одному з блокпостів на Донбасі, коли він, як підозрюють, намагався завезти партію зброї з території самопроголошеної "ДНР" на підконтрольну Україні територію. Прокуратура підозрює Рубана, зокрема, в підготовці обстрілів будівель Верховної Ради і адміністрації президента України, а також замаху на президента Петра Порошенка та низку інших високопосадовців.