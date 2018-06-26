 Саакашвілі у Грузії заочно засудили до шести років тюрми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

Саакашвілі у Грузії заочно засудили до шести років тюрми

Екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі визнали винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Міхеіл Саакашвілі отримав черговий вирок грузинського суду

Міхеіл Саакашвілі отримав черговий вирок грузинського суду

Тбіліський міський суд визнав винним Міхеіла Саакашвілі в організації нападу на колишнього депутата грузинського парламенту Валерія Гелашвілі. Колишнього президента Грузії і екс-голову Одеської обласної держадміністрації в Україні заочно засуджено до шести років позбавлення волі. Суд виніс свій вердикт у четвер, 28 червня.

У даній кримінальній справі раніше були засуджені та ув'язнені колишній міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі і начальник спеціального оперативного департаменту МВС Іраклій Кодуа, інформує агенція "Інтерфакс".

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Екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до трьох років позбавлення волі через помилування ним поліцейських. Адвокатка екс-президента заявляє, що він мав на це право. (05.01.2018)

Екс-президент Грузії і колишній губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі не матиме в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Рішення ухвалене Верховним судом та не підлягає подальшому оскарженню. (03.04.2018)

Напад на Гелашвілі був скоєний у 2005 році. Екс-депутата зупинили центрі Тбілісі співробітники МВС Грузії, виволокли його з автомобіля і жорстоко побили. Гелашвілі з важкими травмами потрапив до лікарні. Кримінальну справу щодо цього інциденту заново порушили в 2013 році, після зміни влади у Грузії, внаслідок якої Саакашвілі пішов з посади президента.

Раніше Гелашвілі не раз заявляв журналістам, що його побиття було організовано особисто Саакашвілі, якого він в 2005 році публічно звинуватив в аморальних вчинках і захопленні його нерухомості. Одним з головних свідків звинувачення в суді стала колишня голова парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе, яка заявила, що особисто чула від Саакашвілі про плани розправи над Гелашвілі.

Раніше Саакашвілі раніше був засуджений грузинським судом за звинуваченням в причетності до вбивства в Тбілісі в 2006 році банківського службовця Сандро Гіргвліані. Проти колишнього президента Грузії в судах розглядаються ще дві справи, які стосуються розтрати держкоштів і перевищення повноважень.

Наразі Саакашвілі, якого було позбавлено позбавлено українського громадянства, перебуває в Нідерландах, де читає лекції в Академії спікерів Нідерландів. 12 лютого він був затриманий в ресторані "Сулугуні" в центрі Києва, після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу, звідки він перед цим прибув, прорвавшись через до України через польсько-український кордон.

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