Річард Бренсон представив перший лайнер своєї круїзної компанії

Британський підприємець Річард Бренсон, засновник бізнес-імперії Virgin, представив у п’ятницю, 21 лютого, круїзний лайнер Scarlet Lady - перше з чотирьох запланованих суден його нової компанії Virgin Voyages. Бренсон сподівається, що сучасний розкішний дизайн лайнера, неймовірна кількість розваг та формат "тільки для дорослих" дозволить привабити велику кількість передусім молодих клієнтів.

Під час презентації лайнера Бренсон розповів, що на борту корабля дизайн кают виконано у стилі номерів дизайнерських бутік-готелів, на верхній палубі можна буде займатися йогою, є також тату-студія та магазин вінілових платівок.

Лайнер здубували в Італії, він може прийняти 2770 пасажирів і 1160 членів екіпажу. Як повідомляє агенція Reuters, судно відправиться в Ліверпуль, а потім - у Нью-Йорк і Майамі, звідки розпочне у квітні свій перший круїз.

За словами Бренсона, лайнер Scarlet Lady здійснюватиме круїзи в Карибському басейні, а тому бізнесмен не очікує негативних наслідків для нової компанії через побоювання щодо поширення коронавірусу.

Такі побоювання стали серйозним ударом для багатьох круїзних компаній. Як відомо, судно Diamond Princess з початку лютого перебуває в карантині біля берегів Японії. На борту новим коронавірусом загалом заразилися вже понад 600 людей. Частину пасажирів з окремих країн евакуювали. Ще одному лайнеру відмовляли в заході у порти через побоювання розповсюдження коронавірусу.