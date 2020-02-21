Річард Бренсон представив перший лайнер своєї круїзної компанії

Британський підприємець Річард Бренсон, засновник бізнес-імперії Virgin, представив у п’ятницю, 21 лютого, круїзний лайнер Scarlet Lady - перше з чотирьох запланованих суден його нової компанії Virgin Voyages. Бренсон сподівається, що сучасний розкішний дизайн лайнера, неймовірна кількість розваг та формат "тільки для дорослих" дозволить привабити велику кількість передусім молодих клієнтів.
Під час презентації лайнера Бренсон розповів, що на борту корабля дизайн кают виконано у стилі номерів дизайнерських бутік-готелів, на верхній палубі можна буде займатися йогою, є також тату-студія та магазин вінілових платівок.
Лайнер здубували в Італії, він може прийняти 2770 пасажирів і 1160 членів екіпажу. Як повідомляє агенція Reuters, судно відправиться в Ліверпуль, а потім - у Нью-Йорк і Майамі, звідки розпочне у квітні свій перший круїз.
За словами Бренсона, лайнер Scarlet Lady здійснюватиме круїзи в Карибському басейні, а тому бізнесмен не очікує негативних наслідків для нової компанії через побоювання щодо поширення коронавірусу.
Такі побоювання стали серйозним ударом для багатьох круїзних компаній. Як відомо, судно Diamond Princess з початку лютого перебуває в карантині біля берегів Японії. На борту новим коронавірусом загалом заразилися вже понад 600 людей. Частину пасажирів з окремих країн евакуювали. Ще одному лайнеру відмовляли в заході у порти через побоювання розповсюдження коронавірусу.
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Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році
Зальцбург, Австрія
Перше місце в рейтингу Lonely Planet посів австрійський Зальцбург. Цього року 100-річний ювілей Зальцбурзького фестивалю класичної музики святкуватимуть з помпою. Крім того, місто в Альпах приваблює туристів своїм історичним центром, внесеним до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, фортецею на пагорбі на тлі гірської панорами, а також будинком-музеєм композитора Вольфґанґа Амадея Моцарта.
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Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році
Вашингтон, США
На другому місці в топ-10 від Lonely Planet опинилася американська столиця Вашингтон. 2020 року там святкуватимуть 100-річчя 19 поправки до конституції США, згідно з якою жінки отримали право голосу. Музеї на кшталт Національної портретної галереї, Національного музею американської історії та Національного музею жінок у мистецтві запропонують відвідувачам із цього приводу спеціальні виставки.
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Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році
Каїр, Єгипет
Третє місце в рейтингу неочікувано дісталося єгипетській столиці Каїру. На даний момент безпекова ситуація у країні вважається напруженою. Тим не менш, Каїр кличе туристів з усього світу на відкриття "Великого єгипетського музею". У будівлі поблизу пірамід Гізи мають бути виставлені предмети із поховань фараона і, можливо, навіть мумія фараона Тутанхамона, яка поки що зберігається в Луксорі.
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Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році
Голуей, Ірландія
Місто Голуей на заході Ірландії останнім часом розвивається шаленими темпами. Яскраво розмальовані кнайпи приваблюють відвідувачів живою музикою, а з кав'ярень можна спостерігати за вуличними музикантами. 2020 року Голуей та його околиці стануть культурною столицею Європи. Серед запланованих заходів - вуличні спектаклі, мистецькі виставки, а також висококласна музика, театр і танці.
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Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році
Бонн, Німеччина
Єдиним німецьким містом у рейтингу є Бонн. Увагу укладачів путівника привабили заходи, які пройдуть у колишній столиці ФРН у зв'язку з майбутнім 250-річчям від дня народження найвідомішого боннця - композитора Людвіґа ван Бетховена. Участь у них візьмуть оркестри, солісти та диригенти зі всього світу. А в Оперному театрі Бонна ставитимуть "Фіделіо" - єдину оперу Бетховена.
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Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році
Від Ла-Паса до Дубая
Із шостої по десяту сходинки рейтингу від Lonely Planet посіли болівійський Ла-Пас, Кочі в Індії, канадський Ванкувер, Дубай в ОАЕ, а також американський Денвер. Випуск 2020 року - п'ятнадцятий подібний путівник видавництва Lonely Planet. Крім нього, існують також окремі рейтинги країн та регіонів, які варто відвідати наступного року. На перших місцях - Бутан і Шовковий шлях у Центральній Азії.
Автор: Данило Білик