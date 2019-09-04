Ріки поезії в місті Целана: фестиваль Meridian Czernowitz святкує десятирічний ювілей

У Чернівцях стартує X Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz. Як і сто років тому, в місті звучатиме поезія німецькою, івритом, українською та іншими мовами.
Десятий рік поспіль щовересня чотири дні вулицями українського міста Чернівці тече поезія. Українських, німецьких, ізраїльських, швейцарських, австрійських поетів. Живих та тих, хто відійшов. Мовою оригіналу та в перекладі. В театрі, університеті, костелі, синагозі та на кладовищі. На переповнених площах та в тісному дворі будинку Целана. Перемішана з вином і музикою.
Цього року 5-8 вересня у Чернівцях проходитиме Х Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz. За 99 років після народження чернівецького поета єврейського походження Пауля Целана фестиваль відбувається у рамках проекту "Пауль Целан 100. Меридіан великого майстра німецької мови: Чернівці-Париж-Вічність".
Формула успіху
В учасників та гостей з різних країн Європи є сентимент до Пауля Целана, який половину свого життя жив і творив у Чернівцях, каже у розмові з DW директорка Meridian Czernowitz Євгенія Лопата. Вона пояснює, що фестиваль твориться однак не тільки на основі минулого, але й сучасного, тож метою організаторів є і презентація сучасної німецькомовної, румуномовної, україномовної, російськомовної поезії, а також поезії на івриті.
"За десять років ми вивели успішну формулу і створили за нею цьогорічний фестиваль, зосереджуючись на поетичних читаннях і перетинах поезії з іншими жанрами, наприклад, музикою. Так, цього року відбудеться музичний концерт українського композитора Золтана Алмаші, який гратиме і свої твори, і рефлексії на поезії Пауля Целана, Ігоря Померанцева і Христі Венгринюк", - розповідає директорка фестивалю.
Ювілейний Meridian Czernowitz пропонує презентації дев'яти книжок, "паради" поетів, театральні постановки, екскурсії, концерти гурту "Жадан і Собаки". Серед незвичних презентацій цьогоріч - нонфікшн Андрія Любки "У пошуках варварів" та білінгвальний артбук для дітей та дорослих "Довідник (не)молодого батька" Пітера Залмаєва. Учасники фестивалю обговорюватимуть значення постаті Пауля Целана у європейській культурі, а також дискутуватимуть на тему "Meridian Czernowitz - 10 років на культурній мапі Європи".
Серед 30-ти цьогорічних учасників фестивалю - автори та авторки з України, Німеччини, Ізраїлю, Австрії та Швейцарії. "Відбором займається ініціативна група фестивалю у складі, зокрема, Юрія Андруховича, Ігоря Померанцева, Сергія Жадана. З їхньої ініціативи та їхнього схвалення поети і потрапляють до нас на фестиваль", - пояснює прессекретарка Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz Лілія Шутяк. За її словами, критеріями відбору учасників є "ім'я та творчі здобутки", однак щороку на фестиваль намагаються запрошувати різних письменників, щоб дати аудиторії можливість ознайомитися з новими іменами.
"Поєднання традицій і новаторства"
Втім, є і старожили Meridian Czernowitz, як от літературний критик, перекладач та публіцист Олександр Бойченко, котрий бере участь у заході з 2010 року. Він переконаний, що "успішний фестиваль має поєднувати традиції і новаторство". "Щось має бути незмінним, щось має змінюватися, розширюватися й доповнюватися", - каже Бойченко у розмові з DW і пояснює, що незмінним від початку є міжнародний статус фестивалю, що дозволяє чернівецькій публіці знайомитись з творчістю авторів із різних міст і країн, а приїжджим авторам і журналістам - знайомитись з Чернівцями.
Щодо змін, каже Бойченко, то за час існування Meridian Czernowitz з суто поетичного перетворився на загальнолітературний фестиваль. Крім того, фестиваль розвинув помітну видавничу діяльність, під його брендом вийшли і виходять твори Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Оксани Забужко, Тараса Прохаська, Андрія Любки, Ірини Цілик, Артема Чеха, Катерини Калитко, Володимира Рафєєнка.
Один з нових авторів цьогорічного фестивалю - Вольфґанґ Германн (Wolfgang Hermann). Австрієць пише прозу, лірику, вистави та радіоп'єси. На фестиваль він приїхав, "щоб зрозуміти, яким є життя людей в Україні", адже вважає літературу ключем до розуміння інших культур. "Література може те, що політиці не під силу: вона розповідає про чиєсь життя, мрії, страхи та надії. Читаючи книгу іншої культури я можу зрозуміти, як живе людина в чужому для мене світі", - пояснює Германн у розмові з DW.
Швейцарський автор Саша Гарцетті приїде на Meridian Czernowitz уже вдруге. Він розповідає, що два роки тому брав участь у читаннях під відкритим небом. "Шестеро авторів читали поезію шістьма різними мовами. Я вслухався в голоси. Ніколи раніше зі мною таке не траплялося: потреба слухати голос, не розуміючи значення", - згадує Гарцетті.
Вистави і паради
Традиційною локацією фестивалю є Костел Пречистого Серця Ісуса, і цьогоріч усередині неоготичної споруди, що належить українським римо-католикам, відбудеться вистава Юрія Андруховича "Альберт, або Найвища форма страти". Ще одну виставу презентує Чернівецький народний драматичний театр імені Агеєва - "Про мого білого старого качура" є інсценізацією казки у віршах для дорослих української письменниці та художниці Христі Венгринюк.
В останній день фестивалю пройде традиційний Парад поетів, який директорка Meridian Czernowitz називає "маленькою формою загальної концепції", коли поети поліфонічно читатимуть свої твори українською, німецькою, івритом, російською, а переклад транслюватиметься на екран.
Meridian Czernowitz - єдиний в Україні поетичний фестиваль, який проіснував десять років. "Десятирічний Меридіан - це насправді велика подія не лише для організаторів та учасників фестивалю, а й України загалом, бо у нас є небагато культурних подій з таким віком, бекґраундом і досягненнями", - переконує Євгенія Лопата. Вона вважає, що цей фестиваль створив нове культурне обличчя Чернівців та України.