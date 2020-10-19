Різдвяні корпоративи в Німеччині скасовуються?

До Різдва, яке на Заході відзначають 24 грудня, лишилося близько двох місяців. Зазвичай у цей час у Німеччині практично в усіх компаній уже заброньовані зали в ресторанах або інші приміщення для проведення різдвяних корпоративів, які традиційно фірми влаштовують для співробітників у грудні. Таким колективним святкуванням у німецьких фірмах надають великого значення, адже вони не тільки дозволяють розслабитися і повеселитися з колегами у неформальній атмосфері, але й великою мірою сприяє підйому корпоративного духу, мотивує співробітників, позитивно впливає на імідж компанії.

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Однак цьогоріч багато фірм вимушені були відмовитися від проведення різдвяних вечірок. Причина зрозуміла: у Німеччині розпочалася друга хвиля пандемії COVID-19. Однак невже цим заходам, настільки популярним серед німців, не придумають альтернатив? DW запитала про це у провідних німецьких компаній.

Не позбавляти людей свята

Як повідомили DW у торговельному і туристичному концерні REWE Group, святкові заходи за участі великої кількості співробітників, як це було раніше, цьогоріч тут організовувати не будуть. Однак зовсім відмовлятися від проведення різдвяних корпоративів не будуть - аби не позбавляти людей свята. Перевагу в компанії нададуть невеликим вечіркам в окремих відділах. Усі витрати на їх проведення концерн бере на себе.

Зазвичай грудень у Німеччині немислимий без різдвяних корпоративів, але пандемія внесла корективи

У хімічному концерні Bayer за весь час пандемії з міркувань безпеки відмовилася від проведення корпоративів. Ця заборона поширюється і на вечірки до ювілеїв співробітників та урочисті заходи з нагоду проводу на пенсію. Для різдвяних корпоративів винятків також не робитимуть - він них теж вирішили відмовитися.

А в компанії з виробництва дитячого харчування і товарів для дітей Hipp, як повідомив DW її представник, остаточного рішення ще не ухвалили.

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Пріоритет - здоров'я співробітників

Виробник автомобілів і сонцезахисних окулярів Porsche традиційно не влаштовує великих різдвяних корпоративів за участі співробітників та керівництва компанії. Окремі структурні підрозділи мають можливість самостійно вирішувати, організовувати в себе різдвяні вечірки у вузькому колі чи відмовитися від цієї ідеї. Але цьогоріч, швидше за все, і у відділах жодних святкових заходів не буде - так відповіли на запит DW у пресслужбі Porsche.

Ще один автомобілебудівний концерт Daimler різдвяних корпоративів теж не планує. Як підкреслив його офіційний представник, здоров'я й безпека співробітників для Daimler найважливіші. Аби убезпечити людей, компанія вжила комплексних заходів для їхнього захисту від інфекції. Співробітники концерну працюють по можливості з дому, а виробничі заходи відбуваються дуже рідко - лише за нагальної потреби.

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Ставку на максимальний захист співробітників від інфекцій зробили і в компанії Beiersdorf, яка виробляє засоби для догляду за шкірою. Різдвяні корпоративи у класичному форматі цьогоріч скасовані. Також не відбудеться вже традиційне для підприємства різдвяне святкування для пенсіонерів, які раніше працювали в цьому концерні. У цьому році різдвяні подарунки пенсіонерам доставлять додому.

Однак нині в компанії міркують над альтернативними форматами святкових заходів. Також на підприємстві шукають оптимальне рішення того, як із дотриманням усіх вимог безпеки організувати різдвяний ринок, який компанія Beiersdorf з 2013 року щорічно проводить на своїй території, спрямовуючи отриманий прибуток на доброчинність. Минулого року виторг склав немалі 43 тисячі євро.

Цьогоріч різдвяні ринки в Німеччині відбудуться не всюди і в меншому масштабі

Івент-агенції потерпають від збитків

Івент-індустрія зазнала через пандемію значних збитків, нарікають в Асоціації організаторів заходів Німеччини (VDVO) - галузевій спілці, яка об'єднує близько 600 івент-агенцій, які спеціалізуються на організації конференцій та корпоративів на замовлення великих і середніх компаній. Зазвичай до проведення різдвяних корпоративів, які забезпечують івент-менеджерам до 20 відсотків річного прибутку, вони починають готуватися уже весною або літом. Однак цьогоріч через пандемію більшість замовників від їхніх послуг урешті-решт відмовилися.

Якщо замовлення на організацію різдвяних корпоративів і надходять, то лише від невеликих фірм зі штатом до 20 співробітників. Правда, деякі компанії, на кшталт Beiersdorf, звертаються до івент-агенцій із проханням організувати на їхній території різдвяні ринки просто неба, які стали необмінним атрибутом передріздвяного періоду в Німеччині. Звісно, нині під час розробки концепцій таких ярмарків враховуються всі вимоги, пов'язані з дотриманням соціальної дистанції і санітарно-гігієнічних правил. Пандемія всюди вносить свої корективи.

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