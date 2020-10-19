Різдвяні корпоративи в Німеччині скасовуються?

Через пандемію багато німецьких компаній відмовляються від різдвяних вечірок. Однак невже не буде альтернатив? Porsche, Bayer, Hipp та інші великі фірми розповіли DW про свої плани.
До Різдва, яке на Заході відзначають 24 грудня, лишилося близько двох місяців. Зазвичай у цей час у Німеччині практично в усіх компаній уже заброньовані зали в ресторанах або інші приміщення для проведення різдвяних корпоративів, які традиційно фірми влаштовують для співробітників у грудні. Таким колективним святкуванням у німецьких фірмах надають великого значення, адже вони не тільки дозволяють розслабитися і повеселитися з колегами у неформальній атмосфері, але й великою мірою сприяє підйому корпоративного духу, мотивує співробітників, позитивно впливає на імідж компанії.
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Однак цьогоріч багато фірм вимушені були відмовитися від проведення різдвяних вечірок. Причина зрозуміла: у Німеччині розпочалася друга хвиля пандемії COVID-19. Однак невже цим заходам, настільки популярним серед німців, не придумають альтернатив? DW запитала про це у провідних німецьких компаній.
Не позбавляти людей свята
Як повідомили DW у торговельному і туристичному концерні REWE Group, святкові заходи за участі великої кількості співробітників, як це було раніше, цьогоріч тут організовувати не будуть. Однак зовсім відмовлятися від проведення різдвяних корпоративів не будуть - аби не позбавляти людей свята. Перевагу в компанії нададуть невеликим вечіркам в окремих відділах. Усі витрати на їх проведення концерн бере на себе.
У хімічному концерні Bayer за весь час пандемії з міркувань безпеки відмовилася від проведення корпоративів. Ця заборона поширюється і на вечірки до ювілеїв співробітників та урочисті заходи з нагоду проводу на пенсію. Для різдвяних корпоративів винятків також не робитимуть - він них теж вирішили відмовитися.
А в компанії з виробництва дитячого харчування і товарів для дітей Hipp, як повідомив DW її представник, остаточного рішення ще не ухвалили.
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Пріоритет - здоров'я співробітників
Виробник автомобілів і сонцезахисних окулярів Porsche традиційно не влаштовує великих різдвяних корпоративів за участі співробітників та керівництва компанії. Окремі структурні підрозділи мають можливість самостійно вирішувати, організовувати в себе різдвяні вечірки у вузькому колі чи відмовитися від цієї ідеї. Але цьогоріч, швидше за все, і у відділах жодних святкових заходів не буде - так відповіли на запит DW у пресслужбі Porsche.
Ще один автомобілебудівний концерт Daimler різдвяних корпоративів теж не планує. Як підкреслив його офіційний представник, здоров'я й безпека співробітників для Daimler найважливіші. Аби убезпечити людей, компанія вжила комплексних заходів для їхнього захисту від інфекції. Співробітники концерну працюють по можливості з дому, а виробничі заходи відбуваються дуже рідко - лише за нагальної потреби.
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Ставку на максимальний захист співробітників від інфекцій зробили і в компанії Beiersdorf, яка виробляє засоби для догляду за шкірою. Різдвяні корпоративи у класичному форматі цьогоріч скасовані. Також не відбудеться вже традиційне для підприємства різдвяне святкування для пенсіонерів, які раніше працювали в цьому концерні. У цьому році різдвяні подарунки пенсіонерам доставлять додому.
Однак нині в компанії міркують над альтернативними форматами святкових заходів. Також на підприємстві шукають оптимальне рішення того, як із дотриманням усіх вимог безпеки організувати різдвяний ринок, який компанія Beiersdorf з 2013 року щорічно проводить на своїй території, спрямовуючи отриманий прибуток на доброчинність. Минулого року виторг склав немалі 43 тисячі євро.
Івент-агенції потерпають від збитків
Івент-індустрія зазнала через пандемію значних збитків, нарікають в Асоціації організаторів заходів Німеччини (VDVO) - галузевій спілці, яка об'єднує близько 600 івент-агенцій, які спеціалізуються на організації конференцій та корпоративів на замовлення великих і середніх компаній. Зазвичай до проведення різдвяних корпоративів, які забезпечують івент-менеджерам до 20 відсотків річного прибутку, вони починають готуватися уже весною або літом. Однак цьогоріч через пандемію більшість замовників від їхніх послуг урешті-решт відмовилися.
Якщо замовлення на організацію різдвяних корпоративів і надходять, то лише від невеликих фірм зі штатом до 20 співробітників. Правда, деякі компанії, на кшталт Beiersdorf, звертаються до івент-агенцій із проханням організувати на їхній території різдвяні ринки просто неба, які стали необмінним атрибутом передріздвяного періоду в Німеччині. Звісно, нині під час розробки концепцій таких ярмарків враховуються всі вимоги, пов'язані з дотриманням соціальної дистанції і санітарно-гігієнічних правил. Пандемія всюди вносить свої корективи.