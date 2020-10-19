 Різдвяні корпоративи в Німеччині скасовуються? | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 20.10.2020

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Вікно в Німеччину

Різдвяні корпоративи в Німеччині скасовуються?

Через пандемію багато німецьких компаній відмовляються від різдвяних вечірок. Однак невже не буде альтернатив? Porsche, Bayer, Hipp та інші великі фірми розповіли DW про свої плани.

Ковпаки Санти (символічне фото)

До Різдва, яке на Заході відзначають 24 грудня, лишилося близько двох місяців. Зазвичай у цей час у Німеччині практично в усіх компаній уже заброньовані зали в ресторанах або інші приміщення для проведення різдвяних корпоративів, які традиційно фірми влаштовують для співробітників у грудні. Таким колективним святкуванням у німецьких фірмах надають великого значення, адже вони не тільки дозволяють розслабитися і повеселитися з колегами у неформальній атмосфері, але й великою мірою сприяє підйому корпоративного духу, мотивує співробітників, позитивно впливає на імідж компанії.

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Однак цьогоріч багато фірм вимушені були відмовитися від проведення різдвяних вечірок. Причина зрозуміла: у Німеччині розпочалася друга хвиля пандемії COVID-19. Однак невже цим заходам, настільки популярним серед німців, не придумають альтернатив? DW запитала про це у провідних німецьких компаній.

Не позбавляти людей свята

Як повідомили DW у торговельному і туристичному концерні REWE Group, святкові заходи за участі великої кількості співробітників, як це було раніше, цьогоріч тут організовувати не будуть. Однак зовсім відмовлятися від проведення різдвяних корпоративів не будуть - аби не позбавляти людей свята. Перевагу в компанії нададуть невеликим вечіркам в окремих відділах. Усі витрати на їх проведення концерн бере на себе.

Зазвичай грудень у Німеччині немислимий без різдвяних корпоративів, але пандемія внесла корективи

Зазвичай грудень у Німеччині немислимий без різдвяних корпоративів, але пандемія внесла корективи

У хімічному концерні Bayer за весь час пандемії з міркувань безпеки відмовилася від проведення корпоративів. Ця заборона поширюється і на вечірки до ювілеїв співробітників та урочисті заходи з нагоду проводу на пенсію. Для різдвяних корпоративів винятків також не робитимуть - він них теж вирішили відмовитися.

А в компанії з виробництва дитячого харчування і товарів для дітей Hipp, як повідомив DW її представник, остаточного рішення ще не ухвалили.

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Пріоритет - здоров'я співробітників

Виробник автомобілів і сонцезахисних окулярів Porsche традиційно не влаштовує великих різдвяних корпоративів за участі співробітників та керівництва компанії. Окремі структурні підрозділи мають можливість самостійно вирішувати, організовувати в себе різдвяні вечірки у вузькому колі чи відмовитися від цієї ідеї. Але цьогоріч, швидше за все, і у відділах жодних святкових заходів не буде - так відповіли на запит DW у пресслужбі Porsche.

Ще один автомобілебудівний концерт Daimler різдвяних корпоративів теж не планує. Як підкреслив його офіційний представник, здоров'я й безпека співробітників для Daimler найважливіші. Аби убезпечити людей, компанія вжила комплексних заходів для їхнього захисту від інфекції. Співробітники концерну працюють по можливості з дому, а виробничі заходи відбуваються дуже рідко - лише за нагальної потреби.

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Ставку на максимальний захист співробітників від інфекцій зробили і в компанії Beiersdorf, яка виробляє засоби для догляду за шкірою. Різдвяні корпоративи у класичному форматі цьогоріч скасовані. Також не відбудеться вже традиційне для підприємства різдвяне святкування для пенсіонерів, які раніше працювали в цьому концерні. У цьому році різдвяні подарунки пенсіонерам доставлять додому.

Однак нині в компанії міркують над альтернативними форматами святкових заходів. Також на підприємстві шукають оптимальне рішення того, як із дотриманням усіх вимог безпеки організувати різдвяний ринок, який компанія Beiersdorf з 2013 року щорічно проводить на своїй території, спрямовуючи отриманий прибуток на доброчинність. Минулого року виторг склав немалі 43 тисячі євро.

Цьогоріч різдвяні ринки в Німеччині відбудуться не всюди і в меншому масштабі

Цьогоріч різдвяні ринки в Німеччині відбудуться не всюди і в меншому масштабі

Івент-агенції потерпають від збитків

Івент-індустрія зазнала через пандемію значних збитків, нарікають в Асоціації організаторів заходів Німеччини (VDVO) - галузевій спілці, яка об'єднує близько 600 івент-агенцій, які спеціалізуються на організації конференцій та корпоративів на замовлення великих і середніх компаній. Зазвичай до проведення різдвяних корпоративів, які забезпечують івент-менеджерам до 20 відсотків річного прибутку, вони починають готуватися уже весною або літом. Однак цьогоріч через пандемію більшість замовників від їхніх послуг урешті-решт відмовилися.

Якщо замовлення на організацію різдвяних корпоративів і надходять, то лише від невеликих фірм зі штатом до 20 співробітників. Правда, деякі компанії, на кшталт Beiersdorf, звертаються до івент-агенцій із проханням організувати на їхній території різдвяні ринки просто неба, які стали необмінним атрибутом передріздвяного періоду в Німеччині. Звісно, нині під час розробки концепцій таких ярмарків враховуються всі вимоги, пов'язані з дотриманням соціальної дистанції і санітарно-гігієнічних правил. Пандемія всюди вносить свої корективи.

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  • Величезна свічка в Шлітці

    Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини

    Величезна свічка в гессенському Шлітці

    З нагоди передрідзвяного часу кам'яну вежу в історичному центрі міста Шлітц у Гессені традиційно вбирають у червону тканину. Цього року з 30 листопада і аж до 23 грудня вона височітиме над святково прикрашеними старими фахверковими будинками. Одне лише "полум'я" цієї свічки - 6 метрів заввишки. А загалом найбільша у світі свічка без граму воску має 42 метри.

  • Під мостом у Шварцвальді

    Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини

    Під мостом у Шварцвальді

    У мальовничій Равеннський ущелині, що в південнонімецькому Шварцвальді, різдвяний ярмарок має особливо романтичну атмосферу. Традиційні дерев'яні ятки зі святковими сувенірами, глінтвейном та наїдками монтують між скелями ущелини під 40-метровим залізничним віадуком. Ярмарок відкритий цьогоріч з 30 листопада по 23 грудня.

  • Глінтвейн на кораблі: Емден

    Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини

    Глінтвейн на кораблі

    Ангельський ярмарок у Емдені на північному заході Німеччини гарантує святковий настрій не тільки на землі, а й на воді. Тобто на борту кораблів, пришвартованих у старому порту на березі Північного моря. Там пропонують усе, що зігріває та робить щасливим: глінтвейн, гороховий суп та спеціальне різдвяне меню. Цього року ярмарок відкритий з 26 листопада по 23 грудня.

  • У каменярні в Баварії: гранітне Різдво

    Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини

    У каменярні в Баварії: гранітне Різдво

    Особлива атмосфера так званого гранітного Різдва панує у баварському місті Гауценберґ. На території старої каменярні працює різдвяний базар, де продають вироби з місцевих ремісничих майстерень. Особливо популярними на ярмарку є покази традиційних ремісничих технік, а також вертеп зі справжніми тваринами. Цьогоріч відвідати ярмарок можна з четверга по неділю з 29 листопада по 23 грудня.

  • Еротичний ярмарок Санта Паулі в Гамбурзі

    Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини

    Еротичний ярмарок "Санта Паулі" в Гамбурзі

    "Найкласніший різдвяний базар Гамбурга" - так рекламують організатори ярмарок, котрий влаштовують на легендарній вулиці Репербан у гамбурзькому районі Санкт-Паулі. На відвідувачів чекають дискотека й жива музика, тут можна придбати секс-приладдя, а в стриптиз-наметі подивитись на "гарячих ангелів".

  • Посеред озера: ярмарок на острові в Баварії

    Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини

    Посеред озера: ярмарок на острові в Баварії

    Щопівгодини пороми доставляють відвідувачів на острів Фрауенінзель на найбільшому в Баварії озері Хімзе. Майже сотня яток тут продають баварські сувеніри, продукцію ченців місцевого монастиря, різдвяні прикраси та велику кількість інших саморобних дрібниць. І все це на тлі панорамного краєвиду на Альпи. Ярмарок працює лише протягом двох вікендів: з 30 листопада по 2 грудня і з 7 по 9 грудня.

  • Дизайнерський шопінг на старій електростанції

    Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини

    Дизайнерський шопінг на старій електростанції

    Дизайнерські вироби на кшталт тих, що на фото, можна придбати на ярмарку Holy Shit, який щовихідних перед Різдвом мандрує Німеччиною. Починаючи з 1-2 грудня він побуває у Кельні, Берліні, Гамбурзі та Штуттгарті. Приміром, у Берліні ярмарок проходитиме на колишній електростанції. На відміну від інших різдвяних базарів, цей одночасно є місцем презентації робіт молодих митців та дизайнерів.

  • Рожеве Різдво: Гей-ярмарок у Мюнхені

    Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини

    "Рожеве Різдво": Гей-ярмарок у Мюнхені

    У яскравих рожевих тонах та абсолютно по-сімейному проводять різдвяний ярмарок Pink Christmas ("Рожеве Різдво") на площі Святого Стефана у Мюнхені. На гей-ярмарку виступає велика кількість травесті-дів і продається безліч рожевих ялинкових прикрас.

  • Під землею: у винарні Трабен-Трарбаха

    Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини

    Під землею: у винарні Трабен-Трарбаха

    Різдвяні дива під землею можна побачити у винних погребах міста Трабен-Трабах на річці Мозель. Тутешній різдвяний базар має інтригуючу назву "Нічний ярмарок мозельського вина". Навіть якщо на вулиці холодно, в погребах, де влаштовують ярмарок, завжди одна і та ж, значно приємніша температура. Місцеві винороби пропонують як власні вина, так і вироби місцевих народних умільців.

  • Базар у рибальському селищі

    Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини

    Базар у рибальському селищі

    На півночі Німеччини, на острові Гельґоланд у Північному морі, різдвяний ярмарок розташувався у колишніх будках-майстернях місцевих рибалок. У різнокольорових дерев'яних будиночках печуть вафлі та пироги, а також готують різдвяний пунш. Працюватиме він цьогоріч 7-8 та 14-15 грудня.

    Автор: Олена Перепадя, Юлія Куценко


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