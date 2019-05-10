 Рятувальники знайшли тіла десятків потонулих мігрантів у Середземному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2019

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Новини

Рятувальники знайшли тіла десятків потонулих мігрантів у Середземному морі

Рятувальники виявили тіла десятків осіб, човни яких потонули у Середземному морі 25 липня. Зниклими безвісти в цих катастрофах раніше вважалося близько 150 мігрантів.

Мігранти в Середземному морі

Мігранти в Середземному морі

Берегова охорона Лівії у п'ятницю, 26 липня, виявила тіла щонайменше 62-х мігрантів, човни яких потонули напередодні, 25 липня, у Середземному морі, повідомляє AFP. Кілька човнів з мігрантами прямували з лівійського міста Хомс у напрямку Європи та затонули у морі. Загалом на борту човнів перебувало близько 350 осіб. У четвер повідомлялося про щонайменше 150 зниклих безвісти внаслідок аварії, 130 осіб вдалося врятувати, інформує агенція AP. 

У човнах перебували мігранти з Еритреї, Єгипту, Судану та Лівії. Один з мігрантів розповів, що його човен почав тонути через годину перебування у морі. За його словами, більшість осіб на борту були жінками, і більшість з них загинули. Аварію в ООН назвали "найгіршою Середземноморською трагедією" протягом цього року. 

DW.COM

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Близько десяти врятованих мігрантів були відправлені до лікарні у Хомсі, а інші - у різні центри для мігрантів, у тому числі в Таджурі, що неподалік від столиці, де відбуваються бої. На початку липня внаслідок авіаудару по табору там загинуло понад 50 людей. Речник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) Чарлі Якслі закликав не переводити мігрантів в цей табір, зазначивши, що він має бути закритий. Пізніше в ООН повідомили, що людей відпускають з табора у місто.

Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними ООН, за шість місяців цього року до південних берегів ЄС цим шляхом дісталися 36 670 осіб. За цей же час загинуло 686 людей, а враховуючи підтвердження кількості загиблих в останній масштабній аварії ця цифра має перевищити 800 загиблих.

Дивитись відео 03:09

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