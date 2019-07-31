 Рятувальникам біженців в Італії загрожуватимуть штрафи до мільйона євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2019

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Новини

Рятувальникам біженців в Італії загрожуватимуть штрафи до мільйона євро

Сенат Італії ухвалив запропонований правопопулістським урядом безпековий декрет. Капітанам рятувальних суден загрожують штрафи розміром до мільйона євро, судна можуть конфіскувати.

Італія штрафуватиме капітанів суден, що рятують мігрантів

Італія штрафуватиме капітанів суден, що рятують мігрантів

Італія планує штрафувати на великі суми рятувальників біженців у Середземному морі. У понеділок, 5 серпня, італійський парламент ухвалив декрет про безпеку, котрий, зокрема, дозволить конфісковувати судна рятувальних організацій і штрафувати їхніх капітанів на суму до мільйона євро. Закон іще має бути підписаний президентом країни Серджіо Матареллою.

Декрет, котрий був запропонований на голосування правопопулістським урядом Італії, у Сенаті країни отримав підтримку 160 законодавців. 57 депутатів проголосували проти, 21 - утримався, інформує агенція AFP. Правозахисна організація Amnesty International вже виступила з засудженням згаданої ухвали. Десятки італійських монастирів звернулися до президента країни з відкритим листом, в якому попросили "захистити життя мігрантів".

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Італійська влада дозволила зійти на берег понад сотні врятованих мігрантів після того, як п'ять країн-членів ЄС погодилися прийняти їх у себе. (31.07.2019)

Рішенням суду 31-річну Каролу Ракете звільнено з-під домашнього арешту. Тим часом сума зібраних благодійних пожертв для організації Sea-Watch перевищила 1,3 мільйона євро. (02.07.2019)

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, лідер правопопулістської партії "Ліга" натомість привітав рішення італійського парламенту. "Безпековий декрет надає більше повноважень службам безпеки, більше контролю за кордоном і більше контингенту для того, щоб зупинити мафіозі", - написав відомий своєю антиімігрантською позицією Сальвіні на сторінці у Facebook.

Ухвалений італійським парламентом декрет дозволяє силам безпеки заздалегідь зупиняти рятувальні судна з мігрантами на борту, не допускаючи їх у порти Італії. Тим, хто перешкоджатиме діям правоохоронців, загрожує до десяти років ув'язнення.

Як зазначає AFP, щойно ухвалений декрет, зокрема, є реакцією Сальвіні на ситуацію навколо капітанки судна Sea-Watch 3 Кароли Ракете (Carola Rackete). Наприкінці червня судно на чолі з Ракете, попри заборону італійської влади, зайшло в порт Лампедузи, щоб висадити на берег 40 біженців, котрі понад два тижні перебували на борту її корабля. Жінку затримали. Пізніше суд в італійському місті Агрідженто постановив звільнити капітанку з-під домашнього арешту і не застосувати щодо неї жодних інших запобіжних заходів.

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