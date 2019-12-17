РФ і Україна підписали протокол домовленостей про транзит газу українською ГТС

За підсумками переговорів у Мінську Україна та Росія підписали протокол домовленостей щодо транзиту російського газу до європейських споживачів територією України. Про підписання цього документа в п'ятницю, 20 грудня, повідомив спочатку представник Європейської Комісії на тристоронніх переговорах Марош Шефчович у соціальній мережі Twitter.

"Приємно підписати добре збалансовану угоду, що вкрай необхідна для забезпечення безперебійного транзиту через Україну російського газу до Європи. Сьогодні кожен - переможець", - написав Шефчович.

Факт підписання цього документа підтвердили також і в російській компанії "Газпром". Про це заявив неназваний представник російської компанії в розмові з журналістами агенції новин ТАСС. "Російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог", - сказав журналістам представник "Газпрому".

Офіс президента України також повідомив цього ж дня на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

Подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Як повідомлялося, напередодні під час тристоронніх переговорів у Берліні Україна та Росія принципово порозумілися щодо транзиту газу.