РФ і Україна підписали протокол домовленостей про транзит газу українською ГТС

Про підписання протоколу домовленостей щодо транзиту російського газу територією України повідомив представник Єврокомісії на тристоронніх переговорах Марош Шефчович. Це підтвердили й у "Газпромі".
За підсумками переговорів у Мінську Україна та Росія підписали протокол домовленостей щодо транзиту російського газу до європейських споживачів територією України. Про підписання цього документа в п'ятницю, 20 грудня, повідомив спочатку представник Європейської Комісії на тристоронніх переговорах Марош Шефчович у соціальній мережі Twitter.
"Приємно підписати добре збалансовану угоду, що вкрай необхідна для забезпечення безперебійного транзиту через Україну російського газу до Європи. Сьогодні кожен - переможець", - написав Шефчович.
Факт підписання цього документа підтвердили також і в російській компанії "Газпром". Про це заявив неназваний представник російської компанії в розмові з журналістами агенції новин ТАСС. "Російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог", - сказав журналістам представник "Газпрому".
Офіс президента України також повідомив цього ж дня на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
Подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.
Як повідомлялося, напередодні під час тристоронніх переговорів у Берліні Україна та Росія принципово порозумілися щодо транзиту газу.
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